Ιδρυσε fake εταιρεία για να πάρει πίσω 62.000€ ΦΠΑ από τη Ferrari του

Συγκροτήθηκε στα τέλη του 2024 στην Πρέβεζα μια ετερόρρυθμη εταιρεία η οποία αρχικά είχε αντικείμενο τη διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων αλλά μέσα σε ελάχιστες εβδομάδες αποφάσισε να επεκταθεί – τουλάχιστον στο χαρτί – στον χώρο της ενοικίασης επιβατικών αυτοκινήτων χωρίς οδηγό, ανοίγοντας έτσι την πόρτα για μια πολύ μεγαλύτερη επένδυση.

Η εταιρεία αύξησε το κεφάλαιό της από μόλις 1.000 σε 351.000 ευρώ και σύμφωνα με τη νομιμοφανή επιχειρηματική της περιγραφή προχώρησε στην εισαγωγή από τη Γερμανία μιας Ferrari καθαρής αξίας περίπου 256.303 ευρώ για να την εντάξει στο στόλο που θα ενοικίαζε.

Κατά την εισαγωγή, όπως προβλέπει η νομοθεσία, καταβλήθηκε στο ελληνικό τελωνείο ΦΠΑ ύψους περίπου 61.752 ευρώ, το οποίο όμως η εταιρεία θεώρησε ότι δικαιούται να λάβει πίσω, αφού το όχημα προοριζόταν – κατά δήλωσή της – για επιχειρηματική δραστηριότητα και όχι για ιδιωτική χρήση.