Το 19% του πληθυσμού στην Ελλάδα αδυνατεί να κρατήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το 2024 η Ελλάδα είναι στην κορυφή της λίστας των χωρών όπου οι πολίτες δεν έχουν τη δυνατότητα να κρατήσουν τις κατοικίες τους επαρκώς ζεστές