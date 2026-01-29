ΕΛΣΤΑΤ: Στο 7,5% υποχώρησε η ανεργία τον Δεκέμβριο
Οι άνεργοι ανήλθαν σε 354.904 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 87.842 άτομα
Στο 7,5% υποχώρησε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Δεκέμβριο πέρυσι, έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9,4% τον Δεκέμβριο 2024 και του αναθεωρημένου προς τα κάτω 8,1% τον Νοέμβριο του 2025.
Οι άνεργοι ανήλθαν σε 354.904 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 87.842 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2024 (19,8%) και μείωση κατά 31.165 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο 2025 (8,1%).
Στις γυναίκες το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 9,9% από 11,7% τον Δεκέμβριο 2024 και στους άνδρες σε 5,5% από 7,6%.
Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στην ομάδα 15- 24 ετών το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε σε 13% από 22,3% και στις ηλικίες 25- 74 ετών σε 7,2% από 8,7%.
Σύμφωνα επίσης με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.376.977 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 102.883 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2024 (2,4%) και μείωση κατά 19.389 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο 2025 (0,4%).
Ενώ, τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 3.005.230 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 42.763 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2024 (1,4%) και αύξηση κατά 48.284 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο 2025 (1,6%).
