Τον Φεβρουάριο στην Ουάσιγκτον η κρίσιμη υπουργική συνάντηση για τον Κάθετο Ενεργειακό Διάδρομο: Τι είπε ο Joshua Volz στην Αθήνα
Τον Φεβρουάριο στην Ουάσιγκτον η κρίσιμη υπουργική συνάντηση για τον Κάθετο Ενεργειακό Διάδρομο: Τι είπε ο Joshua Volz στην Αθήνα
Η υπουργική συνάντηση στην Ουάσιγκτον εγκαινιάζει τη φάση υλοποίησης του Κάθετου Ενεργειακού Διαδρόμου - «Η Ελλάδα αποτελεί κομβικό κρίκο στον νέο ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης» επεσήμανε ο ειδικός απεσταλμένος του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ
Από την υπουργική συνάντηση στην Ουάσιγκτον στα τέλη Φεβρουαρίου ξεκινά επίσημα η νέα φάση υλοποίησης του λεγόμενου Vertical Corridor (Κάθετος Ενεργειακός Διάδρομος), όπως αποκάλυψε στο Athens Energy Summit ο Joshua Volz, Special Envoy for Global Energy του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ.
Η συνάντηση αυτή θα σηματοδοτήσει τη μετάβαση από το στάδιο της πολιτικής συζήτησης στη φάση της πρακτικής εφαρμογής, με τη συμμετοχή όλων των χωρών και φορέων που εμπλέκονται στη διαδρομή από την Ελλάδα έως την Ουκρανία.
Ο κ. Volz τοποθέτησε τη συζήτηση στο ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο, κάνοντας σαφή διάκριση μεταξύ του «λογιστικού» κόστους της ενέργειας και του «απόλυτου κόστους», το οποίο αφορά την ασφάλεια, τις διεθνείς σχέσεις και τη στρατηγική αυτονομία.
Όπως σημείωσε, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ανέδειξε με τον πιο εμφατικό τρόπο πόσο ευάλωτες μπορεί να είναι οι χώρες όταν έχουν υπερβολική εξάρτηση από έναν μόνο προμηθευτή. «Το φυσικό αέριο έχει χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο πολιτικής επιρροής», τόνισε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με τον ίδιο, βασική προτεραιότητα της Ουάσιγκτον είναι η αξιοποίηση της ενεργειακής αφθονίας των ΗΠΑ ώστε να προσφερθούν στους συμμάχους περισσότερες επιλογές, με έμφαση στη διαφοροποίηση, την ασφάλεια εφοδιασμού και τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα.
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η μεγάλη ευρωατλαντική σύμπλευση στον τομέα της ενέργειας, με αιχμή τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αγορές αμερικανικών ενεργειακών πόρων ύψους 750 δισ. ευρώ, αλλά και τον στόχο πλήρους απεξάρτησης από τους ρωσικούς πόρους έως το 2027.
Ο Volz υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αποτελεί κομβικό κρίκο στον νέο ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης, καθώς συνδυάζει γεωγραφική θέση, κρίσιμες υποδομές και πολιτική βούληση.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, τόσο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έχουν αναδείξει συστηματικά την Ελλάδα σε πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας και διαφοροποίησης για την περιοχή.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Η συνάντηση αυτή θα σηματοδοτήσει τη μετάβαση από το στάδιο της πολιτικής συζήτησης στη φάση της πρακτικής εφαρμογής, με τη συμμετοχή όλων των χωρών και φορέων που εμπλέκονται στη διαδρομή από την Ελλάδα έως την Ουκρανία.
Από το κόστος στην ασφάλεια
Ο κ. Volz τοποθέτησε τη συζήτηση στο ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο, κάνοντας σαφή διάκριση μεταξύ του «λογιστικού» κόστους της ενέργειας και του «απόλυτου κόστους», το οποίο αφορά την ασφάλεια, τις διεθνείς σχέσεις και τη στρατηγική αυτονομία.
Όπως σημείωσε, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ανέδειξε με τον πιο εμφατικό τρόπο πόσο ευάλωτες μπορεί να είναι οι χώρες όταν έχουν υπερβολική εξάρτηση από έναν μόνο προμηθευτή. «Το φυσικό αέριο έχει χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο πολιτικής επιρροής», τόνισε χαρακτηριστικά.
Η στρατηγική των ΗΠΑ και η ευρωατλαντική συμμαχία
Σύμφωνα με τον ίδιο, βασική προτεραιότητα της Ουάσιγκτον είναι η αξιοποίηση της ενεργειακής αφθονίας των ΗΠΑ ώστε να προσφερθούν στους συμμάχους περισσότερες επιλογές, με έμφαση στη διαφοροποίηση, την ασφάλεια εφοδιασμού και τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα.
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η μεγάλη ευρωατλαντική σύμπλευση στον τομέα της ενέργειας, με αιχμή τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αγορές αμερικανικών ενεργειακών πόρων ύψους 750 δισ. ευρώ, αλλά και τον στόχο πλήρους απεξάρτησης από τους ρωσικούς πόρους έως το 2027.
Γιατί η Ελλάδα στο επίκεντρο
Ο Volz υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αποτελεί κομβικό κρίκο στον νέο ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης, καθώς συνδυάζει γεωγραφική θέση, κρίσιμες υποδομές και πολιτική βούληση.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, τόσο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έχουν αναδείξει συστηματικά την Ελλάδα σε πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας και διαφοροποίησης για την περιοχή.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα