Κατοικία: Η… κρυφή αιτία που μειώνει την αξία των διαμερισμάτων στην Ελλάδα έως και 20%
Κατοικία: Η… κρυφή αιτία που μειώνει την αξία των διαμερισμάτων στην Ελλάδα έως και 20%
Έρευνα του Billys για το πώς η διαχείριση των πολυκατοικιών επηρεάζει τις αξίες των διαμερισμάτων
Κι όμως συνολικά, η κακή διαχείριση σε μία πολυκατοικία μπορεί να μειώσει την εμπορική αξία ενός διαμερίσματος έως και 20%, πολύ περισσότερο δε, σε ένα αστικό περιβάλλον όπως αυτό στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, όπου το μεγαλύτερο ποσοστό του κτιριακού αποθέματος είναι γηρασμένο.
Πιθανοί αγοραστές, ειδικά σε κεντρικές περιοχές, συχνά μειώνουν την προσφορά τους όταν διαπιστώνουν ότι μια πολυκατοικία βρίσκεται σε κακή λειτουργική κατάσταση. Μεσίτες και εκτιμητές γνωρίζουν, έστω εμπειρικά, ότι η αισθητική και η εικόνα των κοινόχρηστων χώρων επηρεάζουν άμεσα την εμπορική αξία κάθε διαμερίσματος, όπως προκύπτει από σχετική μελέτη που πραγματοποίησε το Billys, μία ελληνική πλατφόρμα που ιδρύθηκε από τον κ. Πάνο Ρηνιωτή, με στόχο να δημιουργεί στην πολυκατοικία ένα πιο σύγχρονο, οργανωμένο και διαφανές περιβάλλον. Η αγορά ακινήτων στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει σημαντική ανάκαμψη με αύξηση επενδύσεων και ζήτηση στην αστική κατοικία, δημιουργώντας ένα νέο περιβάλλον ευκαιριών. Ωστόσο, υπάρχει ένας παράγοντας που δεν αποτυπώνεται πάντα στις αγγελίες, αλλά επηρεάζει καθοριστικά την αξία ενός ακινήτου: η καθημερινή διοίκηση και η διαχείριση της πολυκατοικίας», αναφέρεται στη μελέτη.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Πιθανοί αγοραστές, ειδικά σε κεντρικές περιοχές, συχνά μειώνουν την προσφορά τους όταν διαπιστώνουν ότι μια πολυκατοικία βρίσκεται σε κακή λειτουργική κατάσταση. Μεσίτες και εκτιμητές γνωρίζουν, έστω εμπειρικά, ότι η αισθητική και η εικόνα των κοινόχρηστων χώρων επηρεάζουν άμεσα την εμπορική αξία κάθε διαμερίσματος, όπως προκύπτει από σχετική μελέτη που πραγματοποίησε το Billys, μία ελληνική πλατφόρμα που ιδρύθηκε από τον κ. Πάνο Ρηνιωτή, με στόχο να δημιουργεί στην πολυκατοικία ένα πιο σύγχρονο, οργανωμένο και διαφανές περιβάλλον. Η αγορά ακινήτων στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει σημαντική ανάκαμψη με αύξηση επενδύσεων και ζήτηση στην αστική κατοικία, δημιουργώντας ένα νέο περιβάλλον ευκαιριών. Ωστόσο, υπάρχει ένας παράγοντας που δεν αποτυπώνεται πάντα στις αγγελίες, αλλά επηρεάζει καθοριστικά την αξία ενός ακινήτου: η καθημερινή διοίκηση και η διαχείριση της πολυκατοικίας», αναφέρεται στη μελέτη.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα