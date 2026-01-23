Θέλετε να πάρετε προαγωγή; – Προσέξτε την Αρχή του Peter
Θέλετε να πάρετε προαγωγή; – Προσέξτε την Αρχή του Peter

Οι προαγωγές είναι συχνά προάγγελοι πολλών προβλημάτων, με τις αποδόσεις εκείνων που τις παίρνουν να πέφτουν μετά την ιεραρχική τους “ανάβαση”


Για δεκαετίες, η προαγωγή θεωρούνταν το απόλυτο έπαθλο της επαγγελματικής ζωής. Υψηλότερος μισθός, μεγαλύτερο κύρος, περισσότερη επιρροή. Η πραγματικότητα όμως αποδεικνύει ότι να “ανέβεις” επαγγελματικά σκαλοπάτια, είναι συχνά ένα πολύ πιο σύνθετο γεγονός. Πίσω λοιπόν από την ιεραρχική “αναρρίχηση”, κρύβεται ένα φαινόμενο που εδώ και χρόνια απασχολεί οικονομολόγους, κοινωνιολόγους και στελέχη ανθρώπινου δυναμικού: η λεγόμενη «Αρχή του Peter».


