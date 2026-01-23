Θέλετε να πάρετε προαγωγή; – Προσέξτε την Αρχή του Peter

Οι προαγωγές είναι συχνά προάγγελοι πολλών προβλημάτων, με τις αποδόσεις εκείνων που τις παίρνουν να πέφτουν μετά την ιεραρχική τους “ανάβαση”