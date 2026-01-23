Θέλετε να πάρετε προαγωγή; – Προσέξτε την Αρχή του Peter
Θέλετε να πάρετε προαγωγή; – Προσέξτε την Αρχή του Peter
Οι προαγωγές είναι συχνά προάγγελοι πολλών προβλημάτων, με τις αποδόσεις εκείνων που τις παίρνουν να πέφτουν μετά την ιεραρχική τους “ανάβαση”
Για δεκαετίες, η προαγωγή θεωρούνταν το απόλυτο έπαθλο της επαγγελματικής ζωής. Υψηλότερος μισθός, μεγαλύτερο κύρος, περισσότερη επιρροή. Η πραγματικότητα όμως αποδεικνύει ότι να “ανέβεις” επαγγελματικά σκαλοπάτια, είναι συχνά ένα πολύ πιο σύνθετο γεγονός. Πίσω λοιπόν από την ιεραρχική “αναρρίχηση”, κρύβεται ένα φαινόμενο που εδώ και χρόνια απασχολεί οικονομολόγους, κοινωνιολόγους και στελέχη ανθρώπινου δυναμικού: η λεγόμενη «Αρχή του Peter».
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα