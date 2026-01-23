Χρυσός: Ράλι ιστορικών διαστάσεων – Προς τα $5.000 η ουγγιά οι τιμές
Χρυσός: Ράλι ιστορικών διαστάσεων – Προς τα $5.000 η ουγγιά οι τιμές
Το πολύτιμο μέταλλο έλαβε ώθηση από το ασθενέστερο δολάριο και τις γεωπολιτικές εντάσεις - Η κεντρική τράπεζα της Πολωνίας, από τους μεγαλύτερους αγοραστές χρυσού παγκοσμίως, ενέκρινε σχέδια για την αγορά επιπλέον 150 τόνων
Ο χρυσός πλησίασε το όριο των 5.000 δολαρίων ανά ουγγιά, καθώς οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι και οι ανανεωμένες επιθέσεις στην ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ τροφοδότησαν ένα ράλι ιστορικών διαστάσεων.
Το πολύτιμο μέταλλο εκτινάχθηκε σήμερα σε νέο ιστορικό υψηλό, ξεπερνώντας τα 4.967 δολάρια ανά ουγγιά, και οδεύει προς εβδομαδιαία άνοδο κοντά στο 8%, με βασικό στήριγμα την αποδυνάμωση του δολαρίου. Την ίδια ώρα, το ασήμι κατέγραψε επίσης νέο ρεκόρ, αγγίζοντας επίπεδα λίγο κάτω από τα 100 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ και η πλατίνα σημείωσε ιστορικό υψηλό. Ο δείκτης του δολαρίου κατευθύνεται προς τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοσή του εδώ και επτά μήνες, καθιστώντας τα πολύτιμα μέταλλα φθηνότερα για τους περισσότερους αγοραστές παγκοσμίως.
Ο χρυσός συνεχίζει ένα καταιγιστικό ράλι, με την αδύναμη πορεία του δολαρίου, την κρίση γύρω από τη Γροιλανδία και τις πιέσεις προς τη Fed να λειτουργούν ως καταλύτες. Όπως επισημαίνει ο Γιούξουαν Τανγκ, επικεφαλής στρατηγικής μακροοικονομικών θεμάτων στην Ασία στη J.P. Morgan Private Bank, ο χρυσός επανατιμολογείται διαρκώς καθώς «εμφανίζονται ρωγμές στη μεταπολεμική, βασισμένη σε κανόνες διεθνή τάξη», με τους επενδυτές να τον αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερο ως αξιόπιστη ασπίδα απέναντι σε δύσκολα μετρήσιμους κινδύνους αλλαγής καθεστώτος.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Το πολύτιμο μέταλλο εκτινάχθηκε σήμερα σε νέο ιστορικό υψηλό, ξεπερνώντας τα 4.967 δολάρια ανά ουγγιά, και οδεύει προς εβδομαδιαία άνοδο κοντά στο 8%, με βασικό στήριγμα την αποδυνάμωση του δολαρίου. Την ίδια ώρα, το ασήμι κατέγραψε επίσης νέο ρεκόρ, αγγίζοντας επίπεδα λίγο κάτω από τα 100 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ και η πλατίνα σημείωσε ιστορικό υψηλό. Ο δείκτης του δολαρίου κατευθύνεται προς τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοσή του εδώ και επτά μήνες, καθιστώντας τα πολύτιμα μέταλλα φθηνότερα για τους περισσότερους αγοραστές παγκοσμίως.
Ο χρυσός συνεχίζει ένα καταιγιστικό ράλι, με την αδύναμη πορεία του δολαρίου, την κρίση γύρω από τη Γροιλανδία και τις πιέσεις προς τη Fed να λειτουργούν ως καταλύτες. Όπως επισημαίνει ο Γιούξουαν Τανγκ, επικεφαλής στρατηγικής μακροοικονομικών θεμάτων στην Ασία στη J.P. Morgan Private Bank, ο χρυσός επανατιμολογείται διαρκώς καθώς «εμφανίζονται ρωγμές στη μεταπολεμική, βασισμένη σε κανόνες διεθνή τάξη», με τους επενδυτές να τον αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερο ως αξιόπιστη ασπίδα απέναντι σε δύσκολα μετρήσιμους κινδύνους αλλαγής καθεστώτος.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα