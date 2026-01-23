Χρυσός: Ράλι ιστορικών διαστάσεων – Προς τα $5.000 η ουγγιά οι τιμές

Το πολύτιμο μέταλλο έλαβε ώθηση από το ασθενέστερο δολάριο και τις γεωπολιτικές εντάσεις - Η κεντρική τράπεζα της Πολωνίας, από τους μεγαλύτερους αγοραστές χρυσού παγκοσμίως, ενέκρινε σχέδια για την αγορά επιπλέον 150 τόνων