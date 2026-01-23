Ανάσα για οικοδομές με μπόνους ΝΟΚ: Aναστολή προστίμων και διευκόλυνση δικαιοπραξιών για όσα έχουν δικαστικές εμπλοκές
Διετής παράταση για τα αυθαίρετα με τροπολογία- σκούπα του ΥΠΕΝ - Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο μέτωπο των κατεδαφίσεων αυθαιρέτων
Με μια εκτενή τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιχειρεί να κλείσει ανοιχτές πληγές στην αγορά ακινήτων και να επιλύσει πολεοδομικές εκκρεμότητες που θα έβαζαν σοβαρά εμπόδια σε οικοδομές και αγοραπωλησίες.
Στο επίκεντρο βρίσκονται οι περιπτώσεις που αξιοποίησαν τα μπόνους δόμησης του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ) αλλά βρέθηκαν αντιμέτωπες με ακυρώσεις αδειών και δικαστικές προσφυγές, αντιμετωπίζοντας ένα ντόμινο ακινησίας σε επενδύσεις και μεταβιβάσεις.
Η ρύθμιση προβλέπει αναστολή των κυρώσεων που συνδέονται με τα κίνητρα και τις προσαυξήσεις του ΝΟΚ για κτίρια των οποίων οι οικοδομικές άδειες έχουν ακυρωθεί δικαστικά ή έχουν προσβληθεί με αίτηση ακύρωσης. Η αναστολή αφορά το επίμαχο τμήμα που σχετίζεται με τα μπόνους, ενώ ταυτόχρονα αίρονται οι απαγορεύσεις δικαιοπραξιών, επιτρέποντας ξανά μεταβιβάσεις, αγοραπωλησίες και σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων.
Η «ασπίδα» του νόμου συνδέεται με τη δυνατότητα επανέκδοσης της οικοδομικής άδειας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος e-Άδειες και αφορά μόνο κτίρια στα οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο νομοθέτης θέτει σαφή «κόφτη» καθώς καμία διαδικασία δεν μπορεί να παραταθεί πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2026.
Παράλληλα, το ΥΠΕΝ προχωρά σε διετή παράταση της προθεσμίας τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών μικρής και μεσαίας κλίμακας, μεταφέροντας την καταληκτική ημερομηνία στις 31 Μαρτίου 2028 από τις 31 Μαρτίου 2026.
