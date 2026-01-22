Χρυσός: Nέο ρεκόρ λόγω… Τραμπ – Στα $7.000/ουγγιά ο ορίζοντας
Οι πρόσφατες κρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και της προσπάθειας της Ουάσιγκτον να επιβάλει τον έλεγχό της στη Γροιλανδία, έχουν εντείνει τη στροφή των επενδυτών προς το πολύτιμο μέταλλο - Κρέιμερ (CNBC): Οι αλλοπρόσαλλες κινήσεις του Τραμπ αποτελούν ευκαιρία για επενδύσεις
Οι τιμές του χρυσού σκαρφάλωσαν σε νέο ρεκόρ πάνω από τα 4.800 δολάρια χθές, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, συνεχίζοντας την απότομη άνοδό τους, καθώς οι επενδυτές αναζήτησαν ασφάλεια εν μέσω των απειλών για δασμούς από τον Λευκό Οίκο και των ανανεωμένων ανησυχιών για έναν παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο.
Η άνοδος έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση μεταξύ των επενδυτών σχετικά με το πόσο μπορούν να αυξηθούν οι τιμές μετά από μια εξαιρετικά επιτυχημένη χρονιά για το χρυσό.
Μετά από ένα ρεκόρ το 2025, ο χρυσός εισήλθε στο 2026 με αμείωτη δυναμική, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις, η πτώση των πραγματικών επιτοκίων και οι προσπάθειες των επενδυτών και των κεντρικών τραπεζών να διαφοροποιηθούν από το δολάριο ενισχύουν τον ρόλο του ως το απόλυτο επενδυτικό ασφαλές καταφύγιο στον κόσμο, σύμφωνα με αναλυτές.
Οι προβλέψεις είναι όλο και πιο αισιόδοξες. Αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα της London Bullion Market Association αναμένουν ότι οι τιμές θα ξεπεράσουν τα 5.000 δολάρια φέτος, επικαλούμενοι τις προσδοκίες για χαμηλότερα πραγματικά επιτόκια στις ΗΠΑ, τη συνεχιζόμενη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα και τη διαρκή διαφοροποίηση των κεντρικών τραπεζών από το δολάριο.
