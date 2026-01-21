Στρατηγικοί αναλυτές: «Αγοραστική ευκαιρία» για τη Wall Street το χάος που πυροδοτεί ο Τραμπ
Στρατηγικοί αναλυτές: «Αγοραστική ευκαιρία» για τη Wall Street το χάος που πυροδοτεί ο Τραμπ
Τα θεμέλια για περαιτέρω άνοδο παραμένουν ισχυρά, σύμφωνα με στρατηγικούς αναλυτές της Wall Street - Σημαντικά και τα εταιρικά κέρδη, αλλά και η ανθεκτικότητα στο μακροοικονομικό περιβάλλον
Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν —στην ελάχιστη εκδοχή— με οικονομικό πόλεμο προκειμένου να αποκτήσουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας. Η πολιτική αβεβαιότητα στην Ιαπωνία έχει ταράξει τις παγκόσμιες αγορές ομολόγων. Και η ανεξαρτησία της Federal Reserve παραμένει υπό πίεση από την κυβέρνηση Τραμπ.
Δεν πρόκειται ακριβώς για το σκηνικό που θα ωθούσε κάποιον να αυξήσει την έκθεσή του σε ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία — ιδίως σε μια συγκυρία όπου οι «ταύροι» υπερτερούν κατά πολύ των «αρκούδων» και οι αμερικανικές μετοχές κινούνται σε υψηλές αποτιμήσεις. Παρότι οι μετοχές βυθίστηκαν την Τρίτη στη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τον Οκτώβριο, σήμερα ανακάμπτουν καθώς τα θεμέλια για περαιτέρω άνοδο παραμένουν ισχυρά, σύμφωνα με στρατηγικούς αναλυτές της Wall Street.
Το βασικό τους επιχείρημα είναι ότι τα ριψοκίνδυνα assets έχουν επανειλημμένα αγνοήσει στο παρελθόν γεωπολιτικές εντάσεις — εκτός εάν αυτές οδηγούν σε απότομη άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Αν και το αργό ενισχύθηκε την Τρίτη, τόσο το Brent όσο και το WTI παραμένουν αισθητά κάτω από τους μακροπρόθεσμους μέσους όρους.
