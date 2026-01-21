Χρηματιστήριο: Επιστροφή στα κέρδη με ώθηση από το Νταβός
Χρηματιστήριο: Επιστροφή στα κέρδη με ώθηση από το Νταβός
Η Αθήνα συγχρονίστηκε με το rebound των υπόλοιπων αγορών μετά την ομιλία Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ - Ξεχώρισε η Πειραιώς στις τράπεζες και η Motor Oil στα blue chips - Νέα ρεκόρ για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Cenergy και Aktor
Σε καθεστώς έντονης μεταβλητότητας πραγματοποιήθηκε η σημερινή συνεδρίαση του ελληνικού χρηματιστηρίου, το οποίο «έσβησε» τις αρχικές απώλειες και επανήλθε σε ανοδική τροχιά μετά το χθεσινό τραπεζικό sell off. Το ΧΑ ευθυγραμμίστηκε με την πορεία ανάκαμψης των υπόλοιπων αγορών με καταλύτη την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός. Ο Αμερικανός πρόεδρος εγγυήθηκε ότι δε θα χρησιμοποιήσει βία για την απόκτηση της Γροιλανδίας, οδηγώντας σε θετικό έδαφος τις αμερικανικές και τις περισσότερες ευρωπαϊκές μετοχές.
Σε ό,τι αφορά τη συνεδρίαση της Τετάρτης (21/1) στην Αθήνα, ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 11,65 μονάδες ή +0,53% και έκλεισε στις 2.228,17 μονάδες. Σε μεγάλο εύρος περίπου 32 μονάδων κινήθηκε ο δείκτης, με χαμηλό ημέρας τις 2.200,72 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.232,28 μονάδες.
«Άλμα» +2% κατέγραψε η Πειραιώς, ξεχωρίζοντας από τις τραπεζικές μετοχές, με αποτέλεσμα να πλησιάσει εκ νέου τα υψηλά 5ετίας (Μάρτιος 2021). Ράλι +3% «έτρεξε» η Motor Oil φτάνοντας κοντά στα 31 ευρώ, που ανοίγουν τον δρόμο σε νέα ιστορικά ρεκόρ. Η Aktor έπιασε τα 10 ευρώ για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια (Ιανουάριος 2004), η Cenergy έκλεισε σε νέο ιστορικό υψηλό και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προσέγγισε τα 31 ευρώ, διευρύνοντας τα υψηλά 26 ετών (Νοέμβριος 1999).
Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Dimand «αναρριχήθηκε» κατά +7% σε τιμές που είχε να δει από τον Ιούλιο 2023. Παράλληλα, συνεχίστηκε το «roller coaster» στην ΑΒΑΞ, η οποία ενισχύθηκε σήμερα κοντά στο +5%, μετά το χθεσινό -4,9% και το προχθεσινό +8,4%, επιστρέφοντας στα πολυετή ρεκόρ (Νοέμβριος 2009).
Νέες ενστάσεις στο σίριαλ ΕΧΑΕ-Euronext – Στην τελική ευθεία η συνένωση ΟΠΑΠ-Allwyn
Σε κλίμα αντιπαράθεσης πραγματοποιήθηκε η επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση της ΕΧΑΕ, που διεξήχθη χθες το απόγευμα. Ωστόσο, στο τέλος εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, παρά τις αλλεπάλληλες ενστάσεις που διατυπώθηκαν από τη μειοψηφία. Οι μέτοχοι αποφάσισαν τη μείωση του αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου από 11 σε 9 και εξέλεξαν τα εξής μέλη του νέου ΔΣ της εταιρείας: Γεώργιος Δουκίδης, Πολυξένη (Ξένια) Καζόλη, Ιωάννης (Γιάννος) Κοντόπουλος, Manuela Bassi, Camille Beudin, Sebastien d’Herbès, Nicholaos Krenteras, Giorgio Modica και Emilie Rieupeyroux. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι τριετής.
Στο επίκεντρο παραμένει ο ΟΠΑΠ, καθώς ανοίγει ο δρόμος για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση του deal με την Allwyn. Τα διοικητικά συμβούλια των δύο εταιρειών αποφάσισαν να άρουν την αίρεση του 5% στο δικαίωμα εξόδου των μετόχων, επιταχύνοντας τη συνένωση. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας αναμένεται εντός του α’ εξαμήνου του 2026, μετά τη λήψη των τελικών ρυθμιστικών εγκρίσεων. Οι μέτοχοι που καταψήφισαν διατηρούν το δικαίωμα εξόδου έναντι €19,04 ανά μετοχή, με προθεσμία άσκησης έως τις 9 Φεβρουαρίου.
Ανακάμπτει η Wall Street – Ασκήσεις ψυχραιμίας στις αγορές
Sell off πυροδότησαν στη Wall Street οι νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών με φόντο τη Γροιλανδία. Στη συνεδρίαση της Τρίτης (20/1) ο Dow Jones «βυθίστηκε» κατά 870 μονάδες, ενώ ο S&P 500 και ο Nasdaq σημείωσαν πτώση άνω του -2%. Σήμερα αντιδρούν οι αγοραστές, στον απόηχο των δηλώσεων Τραμπ για μη χρήση βίας στη Γροιλανδία. Μεταξύ +0,7% και +0,8% κινούνται οι βασικοί δείκτες.
Θετικό «γύρισμα» έκαναν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με την επιφυλακτικότητα να διατηρείται ωστόσο λόγω των συνεχιζόμενων ανησυχιών σχετικά με τους δασμούς Τραμπ σε χώρες της Γηραιάς Ηπείρου. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί οριακά, ο γερμανικός DAX κινείται χαμηλότερα κατά -0,4%, ενώ αντίθετα ο βρετανικός FTSE 100 και ο γαλλικός CAC 40 κερδίζουν +0,1%.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Σε ό,τι αφορά τη συνεδρίαση της Τετάρτης (21/1) στην Αθήνα, ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 11,65 μονάδες ή +0,53% και έκλεισε στις 2.228,17 μονάδες. Σε μεγάλο εύρος περίπου 32 μονάδων κινήθηκε ο δείκτης, με χαμηλό ημέρας τις 2.200,72 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.232,28 μονάδες.
«Άλμα» +2% κατέγραψε η Πειραιώς, ξεχωρίζοντας από τις τραπεζικές μετοχές, με αποτέλεσμα να πλησιάσει εκ νέου τα υψηλά 5ετίας (Μάρτιος 2021). Ράλι +3% «έτρεξε» η Motor Oil φτάνοντας κοντά στα 31 ευρώ, που ανοίγουν τον δρόμο σε νέα ιστορικά ρεκόρ. Η Aktor έπιασε τα 10 ευρώ για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια (Ιανουάριος 2004), η Cenergy έκλεισε σε νέο ιστορικό υψηλό και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προσέγγισε τα 31 ευρώ, διευρύνοντας τα υψηλά 26 ετών (Νοέμβριος 1999).
Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Dimand «αναρριχήθηκε» κατά +7% σε τιμές που είχε να δει από τον Ιούλιο 2023. Παράλληλα, συνεχίστηκε το «roller coaster» στην ΑΒΑΞ, η οποία ενισχύθηκε σήμερα κοντά στο +5%, μετά το χθεσινό -4,9% και το προχθεσινό +8,4%, επιστρέφοντας στα πολυετή ρεκόρ (Νοέμβριος 2009).
Νέες ενστάσεις στο σίριαλ ΕΧΑΕ-Euronext – Στην τελική ευθεία η συνένωση ΟΠΑΠ-Allwyn
Σε κλίμα αντιπαράθεσης πραγματοποιήθηκε η επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση της ΕΧΑΕ, που διεξήχθη χθες το απόγευμα. Ωστόσο, στο τέλος εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, παρά τις αλλεπάλληλες ενστάσεις που διατυπώθηκαν από τη μειοψηφία. Οι μέτοχοι αποφάσισαν τη μείωση του αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου από 11 σε 9 και εξέλεξαν τα εξής μέλη του νέου ΔΣ της εταιρείας: Γεώργιος Δουκίδης, Πολυξένη (Ξένια) Καζόλη, Ιωάννης (Γιάννος) Κοντόπουλος, Manuela Bassi, Camille Beudin, Sebastien d’Herbès, Nicholaos Krenteras, Giorgio Modica και Emilie Rieupeyroux. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι τριετής.
Στο επίκεντρο παραμένει ο ΟΠΑΠ, καθώς ανοίγει ο δρόμος για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση του deal με την Allwyn. Τα διοικητικά συμβούλια των δύο εταιρειών αποφάσισαν να άρουν την αίρεση του 5% στο δικαίωμα εξόδου των μετόχων, επιταχύνοντας τη συνένωση. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας αναμένεται εντός του α’ εξαμήνου του 2026, μετά τη λήψη των τελικών ρυθμιστικών εγκρίσεων. Οι μέτοχοι που καταψήφισαν διατηρούν το δικαίωμα εξόδου έναντι €19,04 ανά μετοχή, με προθεσμία άσκησης έως τις 9 Φεβρουαρίου.
Ανακάμπτει η Wall Street – Ασκήσεις ψυχραιμίας στις αγορές
Sell off πυροδότησαν στη Wall Street οι νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών με φόντο τη Γροιλανδία. Στη συνεδρίαση της Τρίτης (20/1) ο Dow Jones «βυθίστηκε» κατά 870 μονάδες, ενώ ο S&P 500 και ο Nasdaq σημείωσαν πτώση άνω του -2%. Σήμερα αντιδρούν οι αγοραστές, στον απόηχο των δηλώσεων Τραμπ για μη χρήση βίας στη Γροιλανδία. Μεταξύ +0,7% και +0,8% κινούνται οι βασικοί δείκτες.
Θετικό «γύρισμα» έκαναν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με την επιφυλακτικότητα να διατηρείται ωστόσο λόγω των συνεχιζόμενων ανησυχιών σχετικά με τους δασμούς Τραμπ σε χώρες της Γηραιάς Ηπείρου. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί οριακά, ο γερμανικός DAX κινείται χαμηλότερα κατά -0,4%, ενώ αντίθετα ο βρετανικός FTSE 100 και ο γαλλικός CAC 40 κερδίζουν +0,1%.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα