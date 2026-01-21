Χρηματιστήριο: Επιστροφή στα κέρδη με ώθηση από το Νταβός

Η Αθήνα συγχρονίστηκε με το rebound των υπόλοιπων αγορών μετά την ομιλία Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ - Ξεχώρισε η Πειραιώς στις τράπεζες και η Motor Oil στα blue chips - Νέα ρεκόρ για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Cenergy και Aktor