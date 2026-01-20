Wall Street: Βίαιο sell off με βουτιά δεικτών και φόντο τη Γροιλανδία και τον φόβο εμπορικού πολέμου
Κλίμα μαζικής αποστροφής ρίσκου επικράτησε στη Wall Street, καθώς οι απειλές Τραμπ για δασμούς πυροδότησαν sell off, άνοδο αποδόσεων ομολόγων, εκτόξευση VIX και φόβους νέας γεωπολιτικής κλιμάκωσης
Βαριές απώλειες κατέγραψα την Τρίτη οι βασικοί δείκτες στη Wall Street, καθώς οι απειλές του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών, με φόντο την επιδίωξή του να αποκτήσει τη Γροιλανδία, γιγάντωσαν τους φόβους γεωπολιτικής κλιμάκωσης και προκάλεσαν μαζική φυγή επενδυτών με σαφή διάθεση να μην ρισκάρουν. Σε κλίμα sell off λοιπόν ο Dow Jones υποχώρησε κατά 870 μονάδες και ο S&P 500 κατέγραψε πτώση 2%, στη χειρότερη συνεδρίασή του από τον Οκτώβριο.
Ειδικότερα και στο κλίμα, στη συνεδρίαση της Τρίτης ο Dow Jones διολίσθησε κατά 870 μονάδες ή 1,76% στις 48.488 μονάδες. Ο S&P 500 έκλεισε με πτώση κατά 2,06% στις 6.796 μονάδες και ο Nasdaq κατέγραψε ακόμα μεγαλύτερες απώλειες κατά 2,39% στις 22.954 μονάδες.
Παράλληλα, ο δείκτης μεταβλητότητας VIX, το λεγόμενο «βαρόμετρο φόβου» της Wall Street, εκτινάχθηκε πάνω από τις 20 μονάδες, σε επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν από τα τέλη Νοεμβρίου.
Την ίδια στιγμή οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων κατέγραψαν απότομη άνοδο την Τρίτη, καθώς οι φόβοι εμπορικού πολέμου με την Ευρώπη πυροδότησαν φυγή από τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς των ΗΠΑ διαμορφώθηκε πάνω από 5 μονάδες βάσης υψηλότερα, στο 4,287%. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η άνοδος στα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας, με τις αποδόσεις των 20ετών και 30ετών τίτλων να εκτινάσσονται κατά περισσότερες από 7 μονάδες βάσης, φτάνοντας αμφότερες στο 4,916%.
Ενδεικτικό του κλίματος ήταν και το γεγονός ότι το δανέζικο συνταξιοδοτικό ταμείο AkademikerPension ανακοίνωσε πως αποεπενδύει από αμερικανικά ομόλογα, επικαλούμενο ανησυχίες για τη βιωσιμότητα του αμερικανικού χρέους.
Το νέο σοκ στις αγορές ήρθε μετά την ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social το περασμένο Σάββατο, με την οποία προανήγγειλε ότι οι εισαγωγές στις ΗΠΑ από οκτώ χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ θα επιβαρυνθούν με κλιμακούμενους δασμούς, έως ότου επιτευχθεί συμφωνία για την «πλήρη και ολοκληρωτική αγορά της Γροιλανδίας». Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δασμοί θα ξεκινήσουν από 10% την 1η Φεβρουαρίου και θα αυξηθούν στο 25% από την 1η Ιουνίου.
Ο Τραμπ κλιμάκωσε περαιτέρω τη ρητορική του, απειλώντας με δασμούς 200% στα γαλλικά κρασιά και τη σαμπάνια, ενώ εξαπέλυσε επίθεση και κατά του Ηνωμένου Βασιλείου για τα σχέδιά του να παραχωρήσει την κυριαρχία των Νήσων Τσάγκος στον Μαυρίκιο, χαρακτηρίζοντας την κίνηση «πράξη μεγάλης ανοησίας» και επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας.
Αναλυτές εκτιμούν ότι οι αγορές ήταν ήδη «τιμολογημένες στην τελειότητα», με υψηλές αποτιμήσεις και προσδοκίες κερδοφορίας, γεγονός που τις καθιστούσε ευάλωτες σε πολιτικά σοκ. Όπως σημείωσε ο επικεφαλής επενδύσεων της Wealthspire, Μπραντ Λονγκ, η χρήση των δασμών ως άμεσου πολιτικού εργαλείου για μη καθαρά οικονομικούς στόχους αποτελεί μια νέα πηγή αβεβαιότητας, ειδικά όταν στρέφεται ευθέως κατά των στενότερων συμμάχων των ΗΠΑ στην Ευρώπη.
Στο μεταξύ, Ευρωπαίοι ηγέτες χαρακτήρισαν τις απειλές «απαράδεκτες» και εξετάζουν αντίμετρα, με τη Γαλλία να φέρεται να πιέζει για ενεργοποίηση του ισχυρότερου οικονομικού εργαλείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του λεγόμενου Anti-Coercion Instrument. Στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, ο Ρέι Ντάλιο προειδοποίησε ότι πίσω από τους εμπορικούς πολέμους μπορεί να ακολουθήσουν «πόλεμοι κεφαλαίων», με μειωμένη διάθεση διεθνών επενδυτών να χρηματοδοτούν το αμερικανικό χρέος.
Ήδη όπως έγινε γνωστό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να αναστείλει τη διαδικασία επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ, μετά τις τελευταίες απειλές Τραμπ για τη Γροιλανδία, κάτι που επιβεβαίωσαν οι κυριότερες πολιτικές ομάδες.
Παρά το γενικευμένο sell-off, ορισμένες μετοχές στον S&P 500 κατέγραψαν νέα ιστορικά υψηλά, την ώρα που άλλες υποχώρησαν σε χαμηλά 52 εβδομάδων, αποτυπώνοντας την έντονη ανομοιογένεια της αγοράς. Συνολικά, πάντως, το κυρίαρχο αφήγημα της ημέρας ήταν η επιστροφή του «sell America», με πιέσεις σε μετοχές, ομόλογα και δολάριο, καθώς οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι επανέρχονται δυναμικά στο προσκήνιο.
