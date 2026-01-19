Χρηματιστήριο: Ρελάνς και νέο υψηλό 16 ετών κόντρα στις διεθνείς ρευστοποιήσεις
Χρηματιστήριο: Ρελάνς και νέο υψηλό 16 ετών κόντρα στις διεθνείς ρευστοποιήσεις
Η Αθήνα έδειξε ότι έχει «αντισώματα», με τις τράπεζες ξανά στο τιμόνι της ανόδου - Πάνω από τις 2.250 μονάδες ο Γενικός Δείκτης - Έριξε το «φράγμα των 4 ευρώ η Eurobank - Έπιασε τα 30 ευρώ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Εκρηκτικό ράλι για την ΑΒΑΞ, έκλεισε σε υψηλό 16 και πλέον ετών
Εντυπωσιακό comeback έκαναν οι αγοραστές στο ελληνικό χρηματιστήριο, οδηγώντας το μάλιστα πάνω από το ορόσημο των 2.250 μονάδων, σε νέο υψηλό 16ετίας (Ιανουάριος 2010) κι ενώ αρχικά έφτανε να χάνει πάνω από -1%. Η επιβολή δασμών από τον Ντόναλντ Τραμπ σε ευρωπαϊκές χώρες που αντιτίθενται στα σχέδιά του για τη Γροιλανδία προκαλεί νέες γεωπολιτικές ανησυχίες, οδηγώντας σε ισχυρές απώλειες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές, με την ελληνική να κρατά αποστάσεις. Σημειώνεται ότι η Wall Street παρέμεινε κλειστή σήμερα λόγω της Martin Luther King Jr. Day.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (19/1), ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 10,71 μονάδες ή +0,48% και έκλεισε στις 2.256,32 μονάδες, έχοντας κινηθεί μεταξύ των 2.214,74 (χαμηλό ημέρας) και των 2.258,86 μονάδων (υψηλό ημέρας). Το αμέσως επόμενο υψηλότερο κλείσιμο εντοπίζεται στις 11 Ιανουαρίου 2010 και τις 2.315,31 μονάδες. Το ΧΑ καταγράφει άνοδο +6,39% από την έναρξη του 2026, με τις τράπεζες σε ρόλο «οδηγού» με κέρδη σχεδόν +16% κινούμενες στα επίπεδα Νοεμβρίου 2015.
Στον τραπεζικό κλάδο σημαντικά ενισχύθηκαν η Εθνική, η Eurobank και η Πειραιώς, οι οποίες διεύρυναν τις πολυετείς κορυφές τους. Η ΕΤΕ εδραιώνεται πάνω από τα 15 ευρώ, η ΠΕΙΡ πάνω από τα 8 ευρώ και η ΕΥΡΩΒ έπιασε τα 4 ευρώ για πρώτη φορά μετά από μία δεκαετία. Σε ανοδική τροχιά παρέμεινε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ρίχνοντας το «οχυρό» των 30 ευρώ (ρεκόρ 26ετίας – Νοέμβριος 1999). «Άλμα» +8% κατέγραψε η ΑΒΑΞ, η οποία έφτασε στα επίπεδα των 3,5 ευρώ και έκλεισε σε νέο υψηλό 16 και πλέον ετών (Νοέμβριος 2009).
Ολική αλλαγή σκηνικού με «οδηγό» τις τράπεζες
Κέρδη +1,75% σημείωσαν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να σταματά στις 2.668,50 μονάδες (ρεκόρ 10ετίας – Νοέμβριος 2015), απορροφώντας τους αρχικούς «κραδασμούς» στο ταμπλό. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κινήθηκε ανοδικά κατά +0,49% στις 5.733,10 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) ενισχύθηκε κατά +0,46% στις 2.857,59 μονάδες.
Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 266,02 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 14,44 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 47,66 εκατ. ευρώ έκανε η Eurobank και ακολούθησε η Πειραιώς με 46,48 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 154,38 δισ. ευρώ. Αρνητικό ήταν το πρόσημο για 63 μετοχές, θετικό για 52, ενώ 10 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.
Στις τραπεζικές μετοχές, η Εθνική «σκαρφάλωσε» κατά +2,79% στα 15,31 ευρώ (ρεκόρ 10ετίας – Νοέμβριος 2015), ενώ ακολούθησαν η Eurobank (+2,37% στα 4,059 ευρώ, ρεκόρ 10ετίας – Νοέμβριος 2015) και η Πειραιώς (ρεκόρ 5ετίας – Μάρτιος 2021). Αντίθετα, η Alpha Bank υποχώρησε κατά -0,23% στα 3,97 ευρώ. Η CrediaBank έβγαλε αντίδραση μετά τη διήμερη «βουτιά» με κέρδη +1,07% στο 1,51 ευρώ, η Optima bank ενισχύθηκε κατά +0,36% στα 8,39 ευρώ, ενώ η Τράπεζα Κύπρου έχασε -0,23% στα 8,56 ευρώ.
Δύο αποκοπές μερισμάτων + δύο κρίσιμες γενικές συνελεύσεις
Η HELLENiQ ENERGY διαπραγματευόταν σήμερα χωρίς το ενδιάμεσο μέρισμα ύψους 0,2 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό €0,19/μτχ), το οποίο αναλογεί σε ποσό της τάξης των 61,12 εκατ. ευρώ. Η πληρωμή του μερίσματος έχει οριστεί για τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου. Και η Πλαστικά Θράκης «έκοψε» μέρισμα, ύψους 0,07 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό €0,066/μτχ) και συνολικού ποσού 3 εκατ. ευρώ. Η καταβολή του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2025 θα ξεκινήσει την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου.
Σήμερα έλαβε χώρα η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Coca-Cola HBC με βασικό θέμα ημερήσιας διάταξης την εξαγορά της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA). Οι μέτοχοι ενέκριναν την τροποποίηση του καταστατικού με στόχο να παρέχουν στην εταιρεία την ευελιξία να εκδώσει νέες μετοχές ή/και να χρησιμοποιήσει έναν ορισμένο αριθμό μετοχών που διατηρεί.
Αύριο (20/1) θα πραγματοποιηθεί η γενική συνέλευση της ΕΧΑΕ, μετά την ακύρωση της ΓΣ του περασμένου Δεκεμβρίου. Η εκ νέου σύγκληση κρίθηκε αναγκαία λόγω διαδικαστικών θεμάτων της σύγκλησης της ΓΣ της 22ης Δεκεμβρίου 2025. Ένα από τα βασικά θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι η μείωση του αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου από 11 σε 9 και η εκλογή του νέου ΔΣ, που θα απαρτίζεται και από στελέχη της Euronext.
Κλειστή η Wall Street – Στο «κόκκινο» οι ευρωαγορές
Κλειστή παρέμεινε σήμερα η Wall Street για την Ημέρα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ (Martin Luther King Jr. Day). Πρόκειται για ομοσπονδιακή αργία στις ΗΠΑ και γιορτάζεται την τρίτη Δευτέρα του Ιανουαρίου κάθε έτους. Η προσοχή των επενδυτών είναι στραμμένη στην εμπλοκή του Ντόναλντ Τραμπ σε Γροιλανδία και Βενεζουέλα, αλλά και στη Γάζα λόγω του Συμβουλίου Ειρήνης που θεσπίζει ο Αμερικανός πρόεδρος.
Ισχυρές απώλειες καταγράφουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς το κλίμα επιβαρύνεται από τους πρόσθετους δασμούς των ΗΠΑ σε χώρες που έστειλαν στρατιωτικούς στη Γροιλανδία, την ώρα που η ΕΕ απειλεί με αντίποινα. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά -1,2%, ο γερμανικός DAX κινείται πτωτικά κατά -1,1% και ο γαλλικός CAC 40 διολισθαίνει -1,8%.
Πηγή: Newmoney.gr
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (19/1), ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 10,71 μονάδες ή +0,48% και έκλεισε στις 2.256,32 μονάδες, έχοντας κινηθεί μεταξύ των 2.214,74 (χαμηλό ημέρας) και των 2.258,86 μονάδων (υψηλό ημέρας). Το αμέσως επόμενο υψηλότερο κλείσιμο εντοπίζεται στις 11 Ιανουαρίου 2010 και τις 2.315,31 μονάδες. Το ΧΑ καταγράφει άνοδο +6,39% από την έναρξη του 2026, με τις τράπεζες σε ρόλο «οδηγού» με κέρδη σχεδόν +16% κινούμενες στα επίπεδα Νοεμβρίου 2015.
Στον τραπεζικό κλάδο σημαντικά ενισχύθηκαν η Εθνική, η Eurobank και η Πειραιώς, οι οποίες διεύρυναν τις πολυετείς κορυφές τους. Η ΕΤΕ εδραιώνεται πάνω από τα 15 ευρώ, η ΠΕΙΡ πάνω από τα 8 ευρώ και η ΕΥΡΩΒ έπιασε τα 4 ευρώ για πρώτη φορά μετά από μία δεκαετία. Σε ανοδική τροχιά παρέμεινε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ρίχνοντας το «οχυρό» των 30 ευρώ (ρεκόρ 26ετίας – Νοέμβριος 1999). «Άλμα» +8% κατέγραψε η ΑΒΑΞ, η οποία έφτασε στα επίπεδα των 3,5 ευρώ και έκλεισε σε νέο υψηλό 16 και πλέον ετών (Νοέμβριος 2009).
Ολική αλλαγή σκηνικού με «οδηγό» τις τράπεζες
Κέρδη +1,75% σημείωσαν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να σταματά στις 2.668,50 μονάδες (ρεκόρ 10ετίας – Νοέμβριος 2015), απορροφώντας τους αρχικούς «κραδασμούς» στο ταμπλό. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κινήθηκε ανοδικά κατά +0,49% στις 5.733,10 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) ενισχύθηκε κατά +0,46% στις 2.857,59 μονάδες.
Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 266,02 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 14,44 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 47,66 εκατ. ευρώ έκανε η Eurobank και ακολούθησε η Πειραιώς με 46,48 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 154,38 δισ. ευρώ. Αρνητικό ήταν το πρόσημο για 63 μετοχές, θετικό για 52, ενώ 10 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.
Στις τραπεζικές μετοχές, η Εθνική «σκαρφάλωσε» κατά +2,79% στα 15,31 ευρώ (ρεκόρ 10ετίας – Νοέμβριος 2015), ενώ ακολούθησαν η Eurobank (+2,37% στα 4,059 ευρώ, ρεκόρ 10ετίας – Νοέμβριος 2015) και η Πειραιώς (ρεκόρ 5ετίας – Μάρτιος 2021). Αντίθετα, η Alpha Bank υποχώρησε κατά -0,23% στα 3,97 ευρώ. Η CrediaBank έβγαλε αντίδραση μετά τη διήμερη «βουτιά» με κέρδη +1,07% στο 1,51 ευρώ, η Optima bank ενισχύθηκε κατά +0,36% στα 8,39 ευρώ, ενώ η Τράπεζα Κύπρου έχασε -0,23% στα 8,56 ευρώ.
Δύο αποκοπές μερισμάτων + δύο κρίσιμες γενικές συνελεύσεις
Η HELLENiQ ENERGY διαπραγματευόταν σήμερα χωρίς το ενδιάμεσο μέρισμα ύψους 0,2 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό €0,19/μτχ), το οποίο αναλογεί σε ποσό της τάξης των 61,12 εκατ. ευρώ. Η πληρωμή του μερίσματος έχει οριστεί για τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου. Και η Πλαστικά Θράκης «έκοψε» μέρισμα, ύψους 0,07 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό €0,066/μτχ) και συνολικού ποσού 3 εκατ. ευρώ. Η καταβολή του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2025 θα ξεκινήσει την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου.
Σήμερα έλαβε χώρα η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Coca-Cola HBC με βασικό θέμα ημερήσιας διάταξης την εξαγορά της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA). Οι μέτοχοι ενέκριναν την τροποποίηση του καταστατικού με στόχο να παρέχουν στην εταιρεία την ευελιξία να εκδώσει νέες μετοχές ή/και να χρησιμοποιήσει έναν ορισμένο αριθμό μετοχών που διατηρεί.
Αύριο (20/1) θα πραγματοποιηθεί η γενική συνέλευση της ΕΧΑΕ, μετά την ακύρωση της ΓΣ του περασμένου Δεκεμβρίου. Η εκ νέου σύγκληση κρίθηκε αναγκαία λόγω διαδικαστικών θεμάτων της σύγκλησης της ΓΣ της 22ης Δεκεμβρίου 2025. Ένα από τα βασικά θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι η μείωση του αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου από 11 σε 9 και η εκλογή του νέου ΔΣ, που θα απαρτίζεται και από στελέχη της Euronext.
Κλειστή η Wall Street – Στο «κόκκινο» οι ευρωαγορές
Κλειστή παρέμεινε σήμερα η Wall Street για την Ημέρα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ (Martin Luther King Jr. Day). Πρόκειται για ομοσπονδιακή αργία στις ΗΠΑ και γιορτάζεται την τρίτη Δευτέρα του Ιανουαρίου κάθε έτους. Η προσοχή των επενδυτών είναι στραμμένη στην εμπλοκή του Ντόναλντ Τραμπ σε Γροιλανδία και Βενεζουέλα, αλλά και στη Γάζα λόγω του Συμβουλίου Ειρήνης που θεσπίζει ο Αμερικανός πρόεδρος.
Ισχυρές απώλειες καταγράφουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς το κλίμα επιβαρύνεται από τους πρόσθετους δασμούς των ΗΠΑ σε χώρες που έστειλαν στρατιωτικούς στη Γροιλανδία, την ώρα που η ΕΕ απειλεί με αντίποινα. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά -1,2%, ο γερμανικός DAX κινείται πτωτικά κατά -1,1% και ο γαλλικός CAC 40 διολισθαίνει -1,8%.
Πηγή: Newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα