Χρηματιστήριο: Ρελάνς και νέο υψηλό 16 ετών κόντρα στις διεθνείς ρευστοποιήσεις

Η Αθήνα έδειξε ότι έχει «αντισώματα», με τις τράπεζες ξανά στο τιμόνι της ανόδου - Πάνω από τις 2.250 μονάδες ο Γενικός Δείκτης - Έριξε το «φράγμα των 4 ευρώ η Eurobank - Έπιασε τα 30 ευρώ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Εκρηκτικό ράλι για την ΑΒΑΞ, έκλεισε σε υψηλό 16 και πλέον ετών