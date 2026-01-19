ΙΝΣΕΤΕ: Στις top 5 επιλογές των Δυτικοευρωπαίων ταξιδιωτών η Ελλάδα το επόμενο 12μηνο
Σταθερά ισχυρό το brand «Ελλάδα» κερδίζει περαιτέρω έδαφος στις αγορές του Ηνωμένου Βασίλειου και της Ισπανίας και διατηρείται ψηλά σε Γερμανία-Γαλλία-Ιταλία
Στις τοπ επιλογές για ταξίδια στη Μεσόγειο το επόμενο 12μηνο παραμένει η Ελλάδα, διατηρώντας το ισχυρό brand που έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές της Δυτικής Ευρώπης κι έχοντας μάλιστα βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα της.
Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 3η θέση προτίμησης για ταξίδια στο εξωτερικό τους επόμενους 12 μήνες, για την αγορά της Γερμανίας και της Ιταλίας, στην 4η θέση για την αγορά της Γαλλίας και του Ην. Βασιλείου και στην 6η θέση για την αγορά της Ισπανίας. Μάλιστα, σε σχέση με το 2024, είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η Ελλάδα ανέβηκε μια θέση στην αγορά του Ην. Βασιλείου -η οποία ούτως ή άλλως μαζί με τη Γερμανία αποτελούν το δίδυμο των ισχυρότερων αγορών εισερχόμενου τουρισμού με βάση τις εισπράξεις και τις αφίξεις για τον ελληνικό τουρισμό- και της Ισπανίας, ενώ η θέση της δεν μεταβλήθηκε στις άλλες αγορές.
Τα στοιχεία προέρχονται από την τελευταία μελέτη (Ιανουάριος 2026) του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) «Το Brand Ελλάδα: Πόσο ελκυστική είναι η Ελλάδα ως τουριστικός προορισμός; Σύγκριση με ανταγωνιστικούς μεσογειακούς προορισμούς» και αφορούν ως προς το πρώτο της μέρος βασικές ευρωπαϊκές αγορές όπως αυτές της Γερμανίας, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ισπανίας και της Ιταλίας. Η έρευνα στην οποία βασίζεται η μελέτη διενεργήθηκε από την εταιρεία GWI σε δυο κύματα το έτος 2025 (7.402 ερωτηθέντες) και σε δύο κύματα το έτος 2024, με επίκεντρο τις προτιμήσεις των επισκεπτών αναφορικά με πιθανούς προορισμούς τους επόμενους 12 μήνες, εμπεριέχοντας συνεπώς τους καλοκαιρινούς μήνες που είναι καίριας σημασίας για τον ελληνικό τουρισμό. Οι αγορές που εξετάζονται εισφέρουν σχεδόν το ήμισυ (47%-48%) των συνολικών εσόδων του εισερχόμενου τουρισμού, με βάση τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τη διετία 2023-2024.
