Διαμάντια για όλους: Ποιοι σνομπάρουν τους πολύτιμους λίθους που δημιουργούνται στο εργαστήριο

Αν και δημιουργούνται κάτω από ιδανικές και ελεγχόμενες συνθήκες, είναι πανομοιότυπα των φυσικών και όχι προσομοιώσεις τους. Θα νικήσει όμως η καινοτομία η ή παράδοση;