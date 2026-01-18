Επιδότηση για αλλαγή αυτοκινήτου: Δικαιούχοι, εισοδηματικά όρια και ποσά
Επιδότηση για αλλαγή αυτοκινήτου: Δικαιούχοι, εισοδηματικά όρια και ποσά
Νέο πρόγραμμα ανανέωσης οχημάτων φέρνει γενναίες επιδοτήσεις για ηλεκτρικά και χαμηλών ρύπων αυτοκίνητα, με έμφαση σε μεταφορικά ευάλωτες ομάδες και πιλοτική εκκίνηση εντός του 2026
Ένα νέο, διευρυμένο σχέδιο ανανέωσης του στόλου οχημάτων ετοιμάζεται να τεθεί σε εφαρμογή και συνοδεύεται από ισχυρά οικονομικά κίνητρα για όσους επιθυμούν να αντικαταστήσουν το παλαιό, ρυπογόνο αυτοκίνητό τους με ένα νέο, ηλεκτρικό ή χαμηλών εκπομπών. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι αποκαλούμενες «μεταφορικά ευάλωτες» ομάδες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν επιδοτήσεις που φτάνουν σε αρκετές χιλιάδες ευρώ.
Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο Κλιματικό και Κοινωνικό Σχέδιο (ΚΚΣ), το οποίο βρίσκεται αυτή την περίοδο σε δημόσια διαβούλευση και υπηρετεί διπλό στόχο. Από τη μία πλευρά επιδιώκει τον περιορισμό των εκπομπών ρύπων και από την άλλη τη στήριξη νοικοκυριών και μικρών επιχειρήσεων που βασίζονται στο αυτοκίνητο για τις καθημερινές τους μετακινήσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο Κλιματικό και Κοινωνικό Σχέδιο (ΚΚΣ), το οποίο βρίσκεται αυτή την περίοδο σε δημόσια διαβούλευση και υπηρετεί διπλό στόχο. Από τη μία πλευρά επιδιώκει τον περιορισμό των εκπομπών ρύπων και από την άλλη τη στήριξη νοικοκυριών και μικρών επιχειρήσεων που βασίζονται στο αυτοκίνητο για τις καθημερινές τους μετακινήσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα