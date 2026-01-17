GeoHellas: Η ελληνική εταιρεία βιομηχανικών ορυκτών που εξάγει πάνω από το 65% της παραγωγής της σε 53 χώρες
Είναι η αποκλειστική ευρωπαϊκή πηγή ατταπουλγίτη και σαπωνίτη - Η εταιρεία συμφερόντων της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου έχει φτάσει σε παραγωγική δυναμικότητα 40.000 τόνων τελικών προϊόντων
Σε μια εποχή όπου το ενδιαφέρον παγκοσμίως στρέφεται στον ορυκτό πλούτο, μια ελληνική εταιρεία γράφει το δικό της success story εδώ και δύο δεκαετίες, με σχεδόν αθόρυβο τρόπο.
Η Geohellas (Γεωελλάς ΑΜΜΑΕ) διακρίνεται και για κάτι… σπάνιο. Κατέχει το μεγαλύτερο γνωστό κοίτασμα ατταπουλγίτη και σαπωνίτη στην Ευρώπη, καθώς και μία από τις πλέον σύγχρονες καθετοποιημένες μονάδες επεξεργασίας αργίλων. Ετσι, έχει καταστεί η αποκλειστική ευρωπαϊκή πηγή των εν λόγω ορυκτών και των προϊόντων που παράγονται από αυτά, διαθέτοντας ισχυρή εξωστρέφεια. Και τούτο καθώς σήμερα εξάγει πάνω από το 65% της παραγωγής της σε 53 χώρες στην Ευρώπη, στην Ασία και σε ορισμένες περιοχές της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής.
