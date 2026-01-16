Η χρυσή εποχή των κατοικιδίων – Πώς η μοναξιά γεμίζει τα ταμεία μιας αναπτυσσόμενης αγοράς
Eνας insider της αγοράς και μια ψυχολόγος εξηγούν πώς η ανάγκη για συντροφιά μετατρέπεται σε τζίρο και γιατί η «εξανθρώπιση» των ζώων μας έχει επίπτωση στην τσέπη μας αλλά και στο ίδιο το ζώο
Σε μια περίοδο που το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών πιέζεται από τον πληθωρισμό και η καταναλωτική εμπιστοσύνη δοκιμάζεται, υπάρχει ένας δείκτης που αρνείται πεισματικά να ακολουθήσει την καθοδική πορεία και αυτός είναι η δαπάνη για τα κατοικίδια. Στην καρδιά της ελληνικής λιανικής, ο κλάδος των ειδών pet care δεν επιδεικνύει απλώς ανθεκτικότητα αλλά επιδεικνύει μια σπάνια μορφή «συναισθηματικής ακαμψίας». Οι καταναλωτές μπορεί να κόψουν τις εξόδους, να περιορίσουν τις διακοπές ή να αλλάξουν δικές τους πολυτελείς συνήθειες, αλλά η premium τροφή του σκύλου και η λιχουδιά της γάτας παραμένουν «ιερά» και αδιαπραγμάτευτα έξοδα.
Πίσω όμως από τα γεμάτα ράφια με τα πολύχρωμα παιχνίδια, τα ορθοπεδικά κρεβάτια και τις τροφές που ζηλεύει ακόμα και ανθρώπινο διατροφολόγιο, κρύβεται κάτι βαθύτερο από μια απλή εμπορική συναλλαγή. Κρύβεται μια σύνθετη ψυχολογία, μια προβολή ανθρώπινων αναγκών στο ζωικό βασίλειο και μια αγορά που ισορροπεί επικίνδυνα ανάμεσα στην πραγματική φροντίδα και την εμπορευματοποίηση της ενοχής.
