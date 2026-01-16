Η χρυσή εποχή των κατοικιδίων – Πώς η μοναξιά γεμίζει τα ταμεία μιας αναπτυσσόμενης αγοράς

Eνας insider της αγοράς και μια ψυχολόγος εξηγούν πώς η ανάγκη για συντροφιά μετατρέπεται σε τζίρο και γιατί η «εξανθρώπιση» των ζώων μας έχει επίπτωση στην τσέπη μας αλλά και στο ίδιο το ζώο