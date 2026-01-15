Wall Street: Θετική αναστροφή μετά τις διήμερες απώλειες με ώθηση από τεχνολογία και τράπεζες
Οι μετοχές των τσιπ και των τραπεζών ενισχύθηκαν μετά τα ισχυρά αποτελέσματα της TSMC και των τραπεζών, ενώ οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων αυξήθηκαν λόγω θετικών στοιχείων για την αγορά εργασίας
Οι αμερικανικές αγορές ανέκαμψαν την Πέμπτη με τους βασικούς δείκτες στη Wall Street να καταγράφουν σημαντικά κέρδη μετά από τις διαδοχικές απώλειες, με τις μετοχές των τσιπ και των τραπεζών να σημειώνουν σημαντική άνοδο. Καταλυτικό ρόλο έπαιξαν τα ισχυρά αποτελέσματα της TSMC που οδήγησαν σε ράλι στις μετοχές των κατασκευαστών μικροτσίπ. Την ίδια, τα τραπεζικά κέρδη της Morgan Stanley, της BlackRock και της Goldman Sachs, έστειλαν θετικά σημάδια στους επενδυτές.
Σε αυτό το κλίμα στο ταμπλό στη συνεδρίαση της Πέμπτης, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,60% στις 49.442 μονάδες. Ο S&P 500 σημείωσε κέρδη 0,26% στις 6.944 μονάδες και ο Nasdaq έκλεισε με άνοδο κατά 0,25% στις 23.530 μονάδες.
Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων σημείωσαν επίσης άνοδο με την απόδοση του 10ετούς να σημειώνει αύξηση κατά περισσότερες από 1 μονάδα βάσης, φτάνοντας το 4,154%. Η απόδοση του 2ετούς ομολόγου ενισχύθηκε κατά περισσότερες από 4 μονάδες βάσης, φτάνοντας το 3,556%, ενώ η απόδοση του 30ετούς ομολόγου υποχώρησε κατά 1 μονάδα βάσης, φτάνοντας το 4,784%.
Οι μετοχές τσιπ ηγήθηκαν της ανόδου, μετά την ανακοίνωση της Taiwan Semiconductor για ένα ακόμα ιστορικό τρίμηνο και τα σχέδια αύξησης των κεφαλαιακών δαπανών της για το 2026, που αναμένονται να κυμανθούν μεταξύ 52 και 56 δισ. δολαρίων. Η μετοχή της Taiwan Semiconductor σημείωσε άνοδο άνω του 6%, ενώ οι μετοχές των Nvidia και Micron Technology προσέθεσαν πάνω από 2% η καθεμία.
Οι μετοχές των τραπεζών αυξήθηκαν μετά την ανακοίνωση των κερδών του τελευταίου τριμήνου, με την Goldman Sachs να καταγράφει άνοδο 4% μετά την ανακοίνωση καλύτερων από τα αναμενόμενα κερδών. Η Morgan Stanley σημείωσε άνοδο σχεδόν 6%, ενισχυμένη από τα αποτελέσματα στη μονάδα διαχείρισης πλούτου.
Η πτώση των τιμών του πετρελαίου πρόσφερε επίσης στήριξη στην αγορά, με τις τιμές του πετρελαίου Brent και του West Texas Intermediate να σημειώνουν πτώση άνω του 4%.
Τα τελευταία οικονομικά δεδομένα έδειξαν ότι η αγορά εργασίας παραμένει ισχυρή, καθώς οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας για την εβδομάδα που έληξε στις 10 Ιανουαρίου έφτασαν τις 198.000, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων για 215.000.
Η χθεσινή ανάκαμψη ήρθε μετά από δύο διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις, οι οποίες είχαν επηρεαστεί από γεωπολιτικά ζητήματα που αφορούσαν τον κίνδυνο από το Ιράν και τη Γροιλανδία, καθώς και τις ανησυχίες γύρω από την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.
Παρά την πίεση που δέχθηκε η Nvidia λόγω αναφορών για περιορισμούς εισαγωγών στην Κίνα, η μετοχή της ανέκαμψε και συνέχισε να προσελκύει αγοραστές.
Αναλυτές, όπως ο Jim Reid της Deutsche Bank, εξέφρασαν την εκτίμηση ότι η αγορά AI δεν αποτελεί φούσκα, σημειώνοντας ότι οι επενδύσεις της Taiwan Semiconductor είναι σημάδι εμπιστοσύνης στο μέλλον της τεχνολογίας.
Στο μέτωπο των φαρμάκων, οι μετοχές της Eli Lilly, Disc Medicine και Sanofi δέχτηκαν πίεση λόγω καθυστερήσεων στην έγκριση φαρμάκων από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων (FDA).
Στο μέτωπο των επιτοκίων οι επενδυτές επιμένουν να προεξοφλούν τουλάχιστον δύο μειώσεις επιτοκίων μέσα στο 2026 και αναζητούν ενδείξεις μέσα από τις δηλώσεις των αξιωματούχων της Fed.
