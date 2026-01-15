Wall Street: Θετική αναστροφή μετά τις διήμερες απώλειες με ώθηση από τεχνολογία και τράπεζες

Οι μετοχές των τσιπ και των τραπεζών ενισχύθηκαν μετά τα ισχυρά αποτελέσματα της TSMC και των τραπεζών, ενώ οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων αυξήθηκαν λόγω θετικών στοιχείων για την αγορά εργασίας