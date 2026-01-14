Το πρώτο εργαστήριο που δημιουργεί έμβρυα με ρομπότ και τεχνητή νοημοσύνη

Οι ιδρυτές της εταιρίας υποστηρίζουν ότι η εξωσωματική γονιμοποίηση θα γίνει πιο προσιτή και πως θα υπάρχουν καλύτερα, πιο ακριβή και αξιόπιστα αποτελέσματα