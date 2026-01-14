Το πρώτο εργαστήριο που δημιουργεί έμβρυα με ρομπότ και τεχνητή νοημοσύνη
Το πρώτο εργαστήριο που δημιουργεί έμβρυα με ρομπότ και τεχνητή νοημοσύνη
Οι ιδρυτές της εταιρίας υποστηρίζουν ότι η εξωσωματική γονιμοποίηση θα γίνει πιο προσιτή και πως θα υπάρχουν καλύτερα, πιο ακριβή και αξιόπιστα αποτελέσματα
Στην συνοικία Πολάνκο του Μεξικό, ανάμεσα σε οίκους μόδας, εστιατόρια με αστέρια Michelin, μουσεία και πεντάστερα ξενοδοχεία, ένα κτίριο ξεχωρίζει όχι τόσο για την αισθητική του, αλλά για αυτό που φιλοξενεί στο εσωτερικό του. Στο λεγόμενο «Μπέβερλι Χιλς» του Μεξικό, λειτουργεί το πρώτο κέντρο γονιμότητας που λειτουργεί αποκλειστικά με τεχνητή νοημοσύνη. Το εργαστήριο που δημιουργήθηκε από την Conceivable Life Sciences Inc. με έδρα τη Νέα Υόρκη, διατηρεί ρομποτική γραμμή παραγωγής μήκους 5 μέτρων και βάρους 2 τόνων που ονομάζεται AURA. Πρόκειται για το πρώτο μηχανικό σύστημα στον κόσμο που μπορεί να ακολουθήσει όλη τη διαδικασία, βήμα-βήμα, για τη γονιμοποίηση ωαρίου.
Το σύστημα διαθέτει έξι σταθμούς με ρομποτικούς βραχίονες, οι οποίοι επιλέγουν σπερματοζωάρια, ξεχωρίζουν τα καλά ωάρια και τα ενώνουν ώστε να δημιουργηθεί το πρώτο κύτταρο μιας νέας ζωής. Αυτό το ζυγωτό θα γίνει έμβρυο και στη συνέχεια βλαστοκύστη που μπορεί να μεταφερθεί στη μήτρα μιας γυναίκας και τα υπόλοιπα θα τα αναλάβει η φύση. Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Στρατηγικής και Γεωγραφίας (INEGI), στο Μεξικό το 2023 οι γυναίκες είχαν αποκτήσει κατά μέσο όρο 1,6 παιδιά -ιστορικά χαμηλό ποσοστό. Μπορεί πολλές να αποφάσισαν να εστιάσουν σε άλλους τομείς της ζωής τους, ωστόσο για αρκετές δεν τέθηκε θέμα επιλογής. Η υπογονιμότητα, η περιορισμένη πρόσβαση στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, οι οικονομικές δυσκολίες, έχουν ωθήσει πολλές γυναίκες στη χώρα να εγκαταλείψουν τα σχέδιά τους για δημιουργία οικογένειας.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Το σύστημα διαθέτει έξι σταθμούς με ρομποτικούς βραχίονες, οι οποίοι επιλέγουν σπερματοζωάρια, ξεχωρίζουν τα καλά ωάρια και τα ενώνουν ώστε να δημιουργηθεί το πρώτο κύτταρο μιας νέας ζωής. Αυτό το ζυγωτό θα γίνει έμβρυο και στη συνέχεια βλαστοκύστη που μπορεί να μεταφερθεί στη μήτρα μιας γυναίκας και τα υπόλοιπα θα τα αναλάβει η φύση. Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Στρατηγικής και Γεωγραφίας (INEGI), στο Μεξικό το 2023 οι γυναίκες είχαν αποκτήσει κατά μέσο όρο 1,6 παιδιά -ιστορικά χαμηλό ποσοστό. Μπορεί πολλές να αποφάσισαν να εστιάσουν σε άλλους τομείς της ζωής τους, ωστόσο για αρκετές δεν τέθηκε θέμα επιλογής. Η υπογονιμότητα, η περιορισμένη πρόσβαση στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, οι οικονομικές δυσκολίες, έχουν ωθήσει πολλές γυναίκες στη χώρα να εγκαταλείψουν τα σχέδιά τους για δημιουργία οικογένειας.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα