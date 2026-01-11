Ερχονται νέες αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας το 2026: Μάρτιο οι πρώτες αξιολογήσεις από Moody’s, DBRS, Scope
Πιο κοντά σε μία νέα αναβάθμιση είναι ο Scope, στη βαθμίδα ΒΒΒ+, ένα μόλις σκαλοπάτι κάτω από τη βαθμίδα Α - Ο γερμανικός οίκος λειτουργεί ως «προπομπός» αναβαθμίσεων για την Ελλάδα
Οι αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης το 2025 αναμένεται να συνεχισθούν στο νέο έτος, με το αξιόχρεο της χώρας να πλησιάζει μία ανάσα από τη βαθμίδα Α, στην οποία βρίσκονται οι περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης.
Τα πρώτα καλά νέα πιθανόν να έρθουν από τον Μάρτιο, όταν τρεις οίκοι – ο αμερικανικός Moody’s, ο καναδικός DBRS και ο γερμανικός Scope – θα ανακοινώσουν την πρώτη από τις δύο αξιολογήσεις τους για το 2026. Οι άλλοι δύο μεγάλοι οίκοι, οι αμερικανικοί S&P και Fitch, θα δώσουν τις πρώτες ετυμηγορίες τους τον Απρίλιο και τον Μάιο.
Πιο κοντά σε μία νέα αναβάθμιση είναι ο Scope, ο οποίος αναθεώρησε τον περασμένο Νοέμβριο σε θετικές τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου, στη βαθμίδα ΒΒΒ. Όπως ανέφερε στην αξιολόγησή του, οι θετικές προοπτικές σημαίνουν μεγαλύτερες πιθανότητες αναβάθμισης τους επόμενους 12-18 μήνες, εφόσον υπάρξει μία περαιτέρω βιώσιμη και σημαντική μείωση του δημόσιου χρέους που θα στηρίζεται από συνεχιζόμενα πρωτογενή πλεονάσματα και συνετή δημοσιονομική διαχείριση. Εναλλακτικά ή σωρευτικά, η αναβάθμιση, σημείωνε ο Scope, «μπορεί να προκύψει από τη βελτίωση των μεσοπρόθεσμων προοπτικών ανάπτυξης της οικονομίας και την ισχυρότερη ανθεκτικότητά της σε εξωτερικά σοκ – που θα αντανακλάται σε σταθερή υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, διαρκή βελτίωση στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, υψηλότερες επενδύσεις – ή από την περαιτέρω ενίσχυση του τραπεζικού τομέα και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας».
