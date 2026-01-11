Ερχονται νέες αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας το 2026: Μάρτιο οι πρώτες αξιολογήσεις από Moody’s, DBRS, Scope

Πιο κοντά σε μία νέα αναβάθμιση είναι ο Scope, στη βαθμίδα ΒΒΒ+, ένα μόλις σκαλοπάτι κάτω από τη βαθμίδα Α - Ο γερμανικός οίκος λειτουργεί ως «προπομπός» αναβαθμίσεων για την Ελλάδα