Οι ελληνικές τράπεζες πάτησαν γκάζι στις χρηματοδοτήσεις – Έσπασε το φράγμα των 13 δισ. ευρώ
Τα στοιχεία θα αποτυπώσουν μια από τις πιο δυναμικές χρονιές για τον τραπεζικό τομέα της χώρας μετά από πολλά χρόνια - Τα οφέλη και οι προεκτάσεις
Η χρηματοπιστωτική επέκταση των ελληνικών τραπεζών αναμένεται να ξεπεράσει τα 13 δισ. ευρώ το 2025, σηματοδοτώντας μια από τις πιο δυναμικές χρονιές για τον τραπεζικό τομέα της χώρας μετά από πολλά χρόνια.
Πρόκειται για έναν στόχο που δεν αφορά μόνο στον όγκο των νέων δανείων, αλλά αντικατοπτρίζει την αυξημένη εμπιστοσύνη των τραπεζών στην ελληνική οικονομία, την επαναφορά της ζήτησης για χρηματοδότηση και τη σταδιακή βελτίωση της ποιότητας του τραπεζικού χαρτοφυλακίου. Η θετική αυτή εξέλιξη αναμένεται να έχει πολλαπλά οφέλη, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα νοικοκυριά, και να συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας.
Η πορεία αυτή αφήνει περιθώρια για θετικές επιδράσεις και στην τρέχουσα χρονιά.
