Οι ελληνικές τράπεζες πάτησαν γκάζι στις χρηματοδοτήσεις – Έσπασε το φράγμα των 13 δισ. ευρώ

Τα στοιχεία θα αποτυπώσουν μια από τις πιο δυναμικές χρονιές για τον τραπεζικό τομέα της χώρας μετά από πολλά χρόνια - Τα οφέλη και οι προεκτάσεις