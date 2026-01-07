Μετά τη Βενεζουέλα: Πού μπορεί να «χτυπήσει» ο Τραμπ;
Μετά τη Βενεζουέλα: Πού μπορεί να «χτυπήσει» ο Τραμπ;
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών για το πού και γιατί μπορεί να υπάρξει νέα αμερικανική επέμβαση- Οι χώρες που βρίσκονται στη «μαύρη λίστα» του Τραμπ - Η Βενεζουέλα θα παραδώσει πετρέλαιο αξίας έως $2,8 δισ. στις ΗΠΑ
Η αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα αιφνιδίασε όχι μόνο τη Λατινική Αμερική αλλά και τους συμμάχους των ΗΠΑ, που προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τις επόμενες κινήσεις της αμερικανικής κυβέρνησης.
Ο ίδιος ο Τραμπ, με δηλώσεις του στο προεδρικό αεροσκάφος, έβαλε στο κάδρο την Γροιλανδία και χώρες της Λατινικής Αμερικής. Αναλύσεις δεξαμενών σκέψης και ευρωπαϊκών ερευνητικών κέντρων συμφωνούν ότι η σύλληψη Μαδούρο δεν αποτελεί μεμονωμένο επεισόδιο, αλλά ένδειξη μιας ευρύτερης στρατηγικής.
