Μετά τη Βενεζουέλα: Πού μπορεί να «χτυπήσει» ο Τραμπ;

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών για το πού και γιατί μπορεί να υπάρξει νέα αμερικανική επέμβαση- Οι χώρες που βρίσκονται στη «μαύρη λίστα» του Τραμπ - Η Βενεζουέλα θα παραδώσει πετρέλαιο αξίας έως $2,8 δισ. στις ΗΠΑ