Μετά τη Βενεζουέλα: Πού μπορεί να «χτυπήσει» ο Τραμπ;
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μετά τη Βενεζουέλα: Πού μπορεί να «χτυπήσει» ο Τραμπ;

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών για το πού και γιατί μπορεί να υπάρξει νέα αμερικανική επέμβαση- Οι χώρες που βρίσκονται στη «μαύρη λίστα» του Τραμπ - Η Βενεζουέλα θα παραδώσει πετρέλαιο αξίας έως $2,8 δισ. στις ΗΠΑ

Μετά τη Βενεζουέλα: Πού μπορεί να «χτυπήσει» ο Τραμπ;
Η αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα αιφνιδίασε όχι μόνο τη Λατινική Αμερική αλλά και τους συμμάχους των ΗΠΑ, που προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τις επόμενες κινήσεις της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ο ίδιος ο Τραμπ, με δηλώσεις του στο προεδρικό αεροσκάφος, έβαλε στο κάδρο την Γροιλανδία και χώρες της Λατινικής Αμερικής. Αναλύσεις δεξαμενών σκέψης και ευρωπαϊκών ερευνητικών κέντρων συμφωνούν ότι η σύλληψη Μαδούρο δεν αποτελεί μεμονωμένο επεισόδιο, αλλά ένδειξη μιας ευρύτερης στρατηγικής.

Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης