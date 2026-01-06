Nvidia: Το ράλι της μετοχής στα $4 τρισ. απειλείται περισσότερο από ποτέ

Κλείσιμο

Η πολυτιμότερη εταιρεία στον κόσμο ξεκινά το 2026 με εύθραυστη θέση στο χρηματιστήριο, σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg. Οι μετοχές της Nvidia έχουν υποχωρήσει περίπου 8% από το ιστορικό υψηλό της 29ης Οκτωβρίου, υποαποδίδοντας σε σχέση με τον δείκτη S&P 500, καθώς οι επενδυτές εκφράζουν ανησυχίες για τη βιωσιμότητα των δαπανών στην τεχνητή νοημοσύνη και για το κατά πόσο η κυριαρχία της εταιρείας στην αγορά μπορεί να διατηρηθεί.Η πρόσφατη πτώση είναι αξιοσημείωτη, αν ληφθεί υπόψη ότι την ημέρα που η μετοχή έκλεισε για τελευταία φορά σε ιστορικό υψηλό, η απόδοσή της από το τέλος του 2022 είχε ξεπεράσει το 1.300%, με τη χρηματιστηριακή αξία της Nvidia να υπερβαίνει τα 5 τρισ. δολάρια, από περίπου 400 δισ. δολάρια λιγότερα τρία χρόνια νωρίτερα. Τώρα, η μετοχή έχει χάσει 460 δισ. δολάρια κεφαλαιοποίησης μέσα σε λίγους μήνες, με τα κέρδη τριετίας να διαμορφώνονται πλέον κοντά στο 1.200%.Την ίδια στιγμή, η κυρίαρχη εταιρεία στον χώρο των AI chips αντιμετωπίζει περισσότερο ανταγωνισμό από ποτέ, τόσο από αντιπάλους όπως η Advanced Micro Devices (AMD) όσο και από μεγάλους πελάτες της, μεταξύ των οποίων η Alphabet και η Amazon.com. Παράλληλα, στη Wall Street αυξάνονται οι ανησυχίες για τις επενδύσεις της Nvidia σε πολλούς από τους πελάτες της, οι οποίες μπορεί να θεωρηθούν ότι τεχνητά ενισχύουν τη ζήτηση.«Οι κίνδυνοι έχουν σαφώς αυξηθεί», δήλωσε η ΤζοΆν Φίνι, εταίρος και διαχειρίστρια χαρτοφυλακίου στην Advisors Capital Management, η οποία διαχειρίζεται 13 δισ. δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία.Η επίδραση μιας πτώσης της Nvidia θα γινόταν αισθητή από τη συντριπτική πλειονότητα των επενδυτών μετοχών. Από τότε που ξεκίνησε το ανοδικό ράλι της αγοράς, τον Οκτώβριο του 2022, η συγκεκριμένη μετοχή αντιστοιχεί περίπου στο 16% της ανόδου του S&P 500, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg. Ο επόμενος μεγαλύτερος συντελεστής ανόδου, η Apple, συμβάλλει περίπου κατά 7%.Ωστόσο, η ζήτηση για τις μετοχές της Nvidia παραμένει ισχυρή, ενώ η εταιρεία διαπραγματεύεται με φθηνότερη αποτίμηση σε σχέση με πολλές από τις υπόλοιπες Big Tech, παρά τις εξαιρετικά υψηλές προσδοκίες κερδοφορίας. Η εταιρεία με έδρα τη Σάντα Κλάρα εκτιμάται ότι θα εμφανίσει αύξηση κερδών 57% και άνοδο πωλήσεων 53% στο επόμενο οικονομικό έτος, που λήγει τον Ιανουάριο του 2027. Αντίθετα, η Apple αναμένεται να καταγράψει αυξήσεις γύρω στο 10% και στα δύο μεγέθη.Η Wall Street, επίσης, μόνο επιφυλακτική δεν εμφανίζεται: 76 από τους 82 αναλυτές που καλύπτουν τη μετοχή διατηρούν σύσταση αγοράς, ενώ μόλις ένας εισηγείται πώληση. Ο μέσος τιμολογιακός στόχος υποδηλώνει άνοδο 37% τους επόμενους 12 μήνες, που θα εκτόξευε τη χρηματιστηριακή αξία πάνω από 6 τρισ. δολάρια.«Η Nvidia εξακολουθεί να είναι πιθανότατα μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στις δημόσιες αγορές», είπε η Φίνι. «Θέλεις να την έχεις στο χαρτοφυλάκιό σου; Ναι».Τα επόμενης γενιάς chips της Nvidia, με την κωδική ονομασία Rubin, πλησιάζουν την κυκλοφορία τους μέσα στο έτος, ενώ οι πελάτες σύντομα θα μπορούν να δοκιμάσουν την τεχνολογία, δήλωσε τη Δευτέρα ο διευθύνων σύμβουλος Τζένσεν Χουάνγκ, κατά την παρουσίασή του στη CES, στο Λας Βέγκας. «Η ζήτηση για GPUs της Nvidia εκτοξεύεται», είπε. «Εκτοξεύεται επειδή τα μοντέλα αυξάνονται κατά έναν παράγοντα δέκα, κατά μία τάξη μεγέθους κάθε χρόνο».Ζητήματα–κλειδιά για τη μετοχή το 2026Η Nvidia είναι ο κορυφαίος παραγωγός AI accelerators, ελέγχοντας πάνω από 90% της αγοράς. Όμως οι ανταγωνιστές αρχίζουν να κερδίζουν έδαφος. Η AMD έχει εξασφαλίσει σημαντικές παραγγελίες data centers από την OpenAI και την Oracle, ενώ τα έσοδα του τμήματος data centers εκτιμάται ότι θα αυξηθούν περίπου 60%, στα σχεδόν 26 δισ. δολάρια το 2026. Παράλληλα, οι Alphabet, Amazon, Meta και Microsoft —που αντιστοιχούν σε πάνω από το 40% των εσόδων της Nvidia— αναπτύσσουν δικά τους chips, επιχειρώντας να μειώσουν το υψηλό κόστος αγοράς των Nvidia chips, τα οποία μπορεί να ξεπερνούν τα 30.000 δολάρια το ένα.«Ο κόσμος θα χρησιμοποιεί φθηνότερα chips, όπου αυτό είναι δυνατό», είπε ο Μάικλ Ο’Ρουρκ, επικεφαλής στρατηγικής αγοράς στη Jonestrading. «Γίνεται σαφές ότι η διατήρηση μεριδίου 90% θα είναι μια μεγάλη πρόκληση».