Τράπεζες: Τα στοιχήματα για το 2026 – Αναθεωρήσεις σε business plans στο α’ τρίμηνο

Γιατί οι αλλαγές στον επιχειρησιακό σχεδιασμό των τραπεζών θα έχουν ξεκάθαρα επεκτατικό χαρακτήρα - Τι αναμένεται για τις εντυπωσιακές μετοχικές αποδόσεις που κατά μέσο όρο ξεπέρασαν το 80% σε ετήσια βάση εν μέσω αυξημένων γεωπολιτικών κινδύνων