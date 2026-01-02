Τράπεζες: Τα στοιχήματα για το 2026 – Αναθεωρήσεις σε business plans στο α’ τρίμηνο
Τράπεζες: Τα στοιχήματα για το 2026 – Αναθεωρήσεις σε business plans στο α’ τρίμηνο
Γιατί οι αλλαγές στον επιχειρησιακό σχεδιασμό των τραπεζών θα έχουν ξεκάθαρα επεκτατικό χαρακτήρα - Τι αναμένεται για τις εντυπωσιακές μετοχικές αποδόσεις που κατά μέσο όρο ξεπέρασαν το 80% σε ετήσια βάση εν μέσω αυξημένων γεωπολιτικών κινδύνων
Με φόντο το 22ο Χρηματοοικονομικό Συνέδριο της Morgan Stanley, που θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο από 17 έως 19 Μαρτίου, οι ελληνικές τράπεζες ετοιμάζονται να κάνουν ένα ουσιαστικό «ντεμπούτο» απέναντι στη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Αμέσως μετά τη δημοσίευση των οικονομικών τους αποτελεσμάτων για το 2025, θα παρουσιάσουν τις αναθεωρημένες στρατηγικές και τα επικαιροποιημένα business plans, σηματοδοτώντας την είσοδό τους σε μια νέα, πιο επεκτατική φάση.
Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τοποθετείται χρονικά από τα τέλη Φεβρουαρίου έως τις αρχές Μαρτίου και, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, αναμένεται να περιλαμβάνει θετικές αναθεωρήσεις σε σειρά βασικών μεγεθών. Η διεθνής δραστηριοποίηση, σε συνδυασμό με τις συνθήκες που έχουν πλέον διαμορφωθεί στο μακροοικονομικό περιβάλλον, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας και της αποδοτικότητας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τοποθετείται χρονικά από τα τέλη Φεβρουαρίου έως τις αρχές Μαρτίου και, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, αναμένεται να περιλαμβάνει θετικές αναθεωρήσεις σε σειρά βασικών μεγεθών. Η διεθνής δραστηριοποίηση, σε συνδυασμό με τις συνθήκες που έχουν πλέον διαμορφωθεί στο μακροοικονομικό περιβάλλον, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας και της αποδοτικότητας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα