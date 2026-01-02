Οι οικογενειακοί εμφύλιοι που κατέστρεψαν γνωστές ελληνικές επιχειρήσεις

Από τις αδελφές Ράμμου της Market In και τα αδέλφια Παυλίδη της εμβληματικής μαρμαροβιομηχανίας έως τις οικογένειες Δομαζάκη (Creta Farms), Μαλαματίνα και Καρνέση, οι συγγενικές σχέσεις μετατράπηκαν σε πόλεμο μέχρις εσχάτων