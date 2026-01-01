Προσοχή στα σύνορα: Ποια διαβατήρια και ταυτότητες δεν θα γίνονται δεκτές από το 2026
Από τον Αύγουστο 2026 οι παλιές ταυτότητες καταργούνται για ταξίδια στην ΕΕ, με μόνη λύση νέα ταυτότητα ή διαβατήριο

Αλλαγές στον τρόπο ταξιδιών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρνει ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός, καθώς από τον Αύγουστο του 2026 οι παλαιού τύπου ελληνικές αστυνομικές ταυτότητες παύουν να αναγνωρίζονται ως έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα. Από εκείνη την ημερομηνία και μετά, οι Έλληνες πολίτες θα μπορούν να μετακινούνται εντός της Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο με τη νέα ηλεκτρονική ταυτότητα ή με διαβατήριο.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του κανονισμού, όσοι δεν έχουν προχωρήσει εγκαίρως στην αντικατάσταση της παλαιάς τους ταυτότητας, θα υποχρεώνονται να χρησιμοποιούν αποκλειστικά διαβατήριο για τα ταξίδια τους σε χώρες της ΕΕ, ακόμη και αν πρόκειται για σύντομες αποδράσεις αναψυχής ή επαγγελματικές μετακινήσεις.

