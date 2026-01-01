Διεθνείς επενδυτικοί οίκοι: Ελκυστικές παραμένουν οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές και το 2026
Διεθνείς επενδυτικοί οίκοι: Ελκυστικές παραμένουν οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές και το 2026
Το 2026 βρίσκει τις ελληνικές τράπεζες με ισχυρά θεμελιώδη, αποτιμητικό discount και αυξημένα κεφάλαια, καθώς διεθνείς οίκοι βλέπουν περιθώρια ανόδου, υψηλότερα payouts και βιώσιμη κερδοφορία
Το 2026 βρίσκει τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο σε ένα εντελώς διαφορετικό σημείο σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία. Η περίοδος της αποκατάστασης και της εξυγίανσης έχει περάσει στο παρασκήνιο και στη θέση της κυριαρχεί πλέον η συζήτηση για το πώς θα αξιοποιηθούν τα κεφαλαιακά πλεονάσματα, πώς θα ενισχυθεί η οργανική κερδοφορία και, κυρίως, πώς θα κλείσει το χάσμα της αποτίμησης με τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Οι μεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες, παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις τους, συγκλίνουν σε μία βασική εκτίμηση: οι ελληνικές τράπεζες μπαίνουν στο νέο έτος με δομικά ισχυρά θεμελιώδη και μετοχές που παραμένουν ελκυστικές σε όρους κινδύνου και απόδοσης.
Στο επίπεδο των αποτιμήσεων, η εικόνα είναι ενδεικτική. Παρά το ισχυρό ράλι των τελευταίων ετών, ο κλάδος εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με έκπτωση έναντι των τραπεζών της Νότιας Ευρώπης. Η αφετηρία του 2026 τοποθετεί τις ελληνικές τράπεζες περίπου στις 7,5 φορές τα κέρδη του 2027 και στις 1,1 φορές τα ενσώματα ίδια κεφάλαια, όταν οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές αποτιμήσεις κινούνται κοντά στις 10,1 φορές P/E και 1,5 φορές P/TBV, με συγκρίσιμα επίπεδα αποδοτικότητας. Στο εσωτερικό του κλάδου, η Εθνική Τράπεζα εμφανίζεται με υψηλότερη αποτίμηση -περίπου 8,5 φορές τα κέρδη του 2027 και 1,3 φορές P/TBV- αντανακλώντας τις προσδοκίες για γενναιόδωρες διανομές. Η Eurobank προβάλλεται ως το πιο ελκυστικό «ποιοτικό» story σε όρους τιμής, με αποτίμηση 7,1 φορές P/E 2027, ενώ για την Τράπεζα Πειραιώς αναφέρεται αποτίμηση 6,9 φορές τα κέρδη του 2027. Στην Alpha Bank, το βασικό σημείο αναφοράς παραμένει η αποτίμηση 0,9 φορές P/TBV, επίπεδο που αρκετοί αναλυτές αποδίδουν περισσότερο στη στάση αναμονής της αγοράς παρά σε αδυναμία των θεμελιωδών.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Στο επίπεδο των αποτιμήσεων, η εικόνα είναι ενδεικτική. Παρά το ισχυρό ράλι των τελευταίων ετών, ο κλάδος εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με έκπτωση έναντι των τραπεζών της Νότιας Ευρώπης. Η αφετηρία του 2026 τοποθετεί τις ελληνικές τράπεζες περίπου στις 7,5 φορές τα κέρδη του 2027 και στις 1,1 φορές τα ενσώματα ίδια κεφάλαια, όταν οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές αποτιμήσεις κινούνται κοντά στις 10,1 φορές P/E και 1,5 φορές P/TBV, με συγκρίσιμα επίπεδα αποδοτικότητας. Στο εσωτερικό του κλάδου, η Εθνική Τράπεζα εμφανίζεται με υψηλότερη αποτίμηση -περίπου 8,5 φορές τα κέρδη του 2027 και 1,3 φορές P/TBV- αντανακλώντας τις προσδοκίες για γενναιόδωρες διανομές. Η Eurobank προβάλλεται ως το πιο ελκυστικό «ποιοτικό» story σε όρους τιμής, με αποτίμηση 7,1 φορές P/E 2027, ενώ για την Τράπεζα Πειραιώς αναφέρεται αποτίμηση 6,9 φορές τα κέρδη του 2027. Στην Alpha Bank, το βασικό σημείο αναφοράς παραμένει η αποτίμηση 0,9 φορές P/TBV, επίπεδο που αρκετοί αναλυτές αποδίδουν περισσότερο στη στάση αναμονής της αγοράς παρά σε αδυναμία των θεμελιωδών.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα