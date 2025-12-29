Ιταλικό μοντέλο μερισμάτων από τις ελληνικές τράπεζες – Διανομές κοντά στα 3 δισ. ευρώ για το 2025
Οι συστημικές τράπεζες καταγράφουν ισχυρή κερδοφορία άνω των 5 δισ. ευρώ για το 2025 και προχωρούν σε αυξημένες διανομές μερισμάτων κοντά στα 3 δισ. ευρώ, ενισχύοντας την επενδυτική τους προοπτική για το 2026
Με κέρδη που υπερβαίνουν τα 5 δισ. ευρώ και, κατά πολλούς, αναμένεται να πλησιάσουν ακόμη και τα 6 δισ. ευρώ για το 2025, οι συστημικές τράπεζες εισέρχονται πλέον στη φάση των συζητήσεων με τον SSM για την τελική έγκριση των διανομών τους. Τα μερίσματα αυτά εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν συνολικά τα 3 δισ. ευρώ, έναντι 1 δισ. ευρώ το 2023 και 2 δισ. ευρώ το 2024, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή και εντυπωσιακή άνοδο της κερδοφορίας και της δυνατότητας διανομών.
Τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας, από κάθε άποψη, έχουν διανύσει μια τεράστια διαδρομή, αν σκεφθεί κανείς ότι ξεκίνησαν τις διανομές με 1 δισ. ευρώ το 2023 και συνέχισαν με 2 δισ. ευρώ το 2024, για να βρεθούν σήμερα να συζητούν για επίπεδα κοντά στα 3 δισ. ευρώ.
Διανομές κατά τα ιταλικά πρότυπαΟι ελληνικές τράπεζες φαίνεται ότι κινούνται πλέον σε αντίστοιχες ράγες με τις ιταλικές, οι οποίες διανέμουν μερίσματα που κυμαίνονται στο 70% έως 90% των κερδών τους, ενώ δεν λείπουν και οι αναφορές σε ποσοστά που μπορεί να φθάσουν ακόμη και το 100% την επόμενη χρονιά.
