Ιταλικό μοντέλο μερισμάτων από τις ελληνικές τράπεζες – Διανομές κοντά στα 3 δισ. ευρώ για το 2025

Οι συστημικές τράπεζες καταγράφουν ισχυρή κερδοφορία άνω των 5 δισ. ευρώ για το 2025 και προχωρούν σε αυξημένες διανομές μερισμάτων κοντά στα 3 δισ. ευρώ, ενισχύοντας την επενδυτική τους προοπτική για το 2026