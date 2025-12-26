Η 37χρονη που παραιτήθηκε από τη θέση της στη Google κερδίζοντας 390.000 δολάρια

Η Πουαρέλ άφησε τη σταθερή καριέρα της για να ζήσει με περισσότερη ελευθερία και ποιότητα χρόνου - Η επιλογή της αντανακλά την αξία του να προσαρμόζει κανείς τη ζωή του στις προσωπικές του προτεραιότητες