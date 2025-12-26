Κωνσταντίνος Ράικος (KRS): Η ιστορία πίσω από το πρώτο εξάωρο σε εταιρεία στην Ελλάδα

Ο ιδρυτής της εταιρείας που έφερε το εξάωρο στην Ελλάδα περιγράφει τις προκλήσεις, τις μαζικές αποχωρήσεις και την αντίδραση της εταιρείας- Οι εντυπωσιακές επιδόσεις και τα χιλιάδες βιογραφικά τέσσερα χρόνια μετά