Πότε θα μπουν τα χρήματα για την δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης
Πότε θα μπουν τα χρήματα για την δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης

Η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης προγραμματίζεται να καταβληθεί το επόμενο διάστημα

Καταβλήθηκε η πρώτη δόση του επιδόματος θέρμανσης και έχει ήδη οριστεί το χρονοδιάγραμμα για τις επόμενες πληρωμές προς τους δικαιούχους. Η δεύτερη δόση προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 29 Μαΐου 2026 και αφορά αγορές καυσίμων ή θερμικής ενέργειας που έγιναν από 1 Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026.

Για όσους χρησιμοποιούν καυσόξυλα ή πέλετ, η περίοδος επιλεξιμότητας ξεκινά νωρίτερα, από 1 Ιουνίου 2025. Τα παραστατικά για τις αγορές αυτές πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τις 15 Απριλίου 2026 και να δηλωθούν το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου 2026.

Η τρίτη και τελευταία πληρωμή αφορά αποκλειστικά δικαιούχους που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο ή τηλεθέρμανση. Η καταβολή της θα γίνει έως τις 31 Ιουλίου 2026, για καταναλώσεις της περιόδου 1 Οκτωβρίου 2025 – 31 Μαρτίου 2026.
