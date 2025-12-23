Eurobank: Τριπλή στρατηγική και ισχυρό αποτύπωμα το 2025
Eurobank: Τριπλή στρατηγική και ισχυρό αποτύπωμα το 2025
Η Eurobank το 2025 ενίσχυσε οργανικά τις εργασίες της, διαφοροποίησε έσοδα μέσω εξαγορών και επιτάχυνε τον ψηφιακό μετασχηματισμό, εδραιώνοντας τη θέση της ως ο ισχυρότερος ελληνικός τραπεζικός όμιλος
Κάτι παραπάνω από μια παραγωγική χρονιά αποδείχθηκε το 2025 για τον Όμιλο Eurobank, ο οποίος, που πέρα από τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα, προχώρησε με συνέπεια στην υλοποίηση τριών βασικών στρατηγικών κατευθύνσεων: οργανική ανάπτυξη, διαφοροποίηση εσόδων και προετοιμασία για το τραπεζικό περιβάλλον του μέλλοντος.
Οπως ανέφερε στην χρηστουγεννιάτικη επιστολή του ο CEO της τράπεζας κ. Φωκίων Καραβίας, σε επίπεδο οργανικής ανάπτυξης, η Eurobank κατέγραψε ισχυρή αύξηση των δανειακών της υπολοίπων, ενώ ενισχύθηκε περαιτέρω η παρουσία της στους τομείς διαχείρισης περιουσίας, private banking και τραπεζοασφαλειών. Παράλληλα, συνεχίστηκε η ανοδική πορεία των καταθέσεων και των μισθοδοσιών. Σημαντική παραμένει και η διεθνής αναγνώριση του Ομίλου, καθώς για τρίτη συνεχή χρονιά συγκαταλέγεται στις δέκα κορυφαίες τράπεζες παγκοσμίως στη χρηματοδότηση της ναυτιλίας, σύμφωνα με τη Lloyd’s List, ενώ ο οργανισμός Global Finance την ανέδειξε για 11η συνεχή χρονιά ως Best Bank for Cash Management in Greece. Επιπλέον, η Eurobank ανακηρύχθηκε «Τράπεζα της Χρονιάς 2025» στην Κύπρο από το περιοδικό The Banker του ομίλου Financial Times.
Κεντρικός άξονας της στρατηγικής του Ομίλου παραμένει και η διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, τόσο γεωγραφικά όσο και ως προς τις δραστηριότητές του στους τομείς της τραπεζικής, της ασφαλιστικής και της διαχείρισης περιουσίας. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται οι τρεις σημαντικές εξαγορές των τελευταίων δύο ετών – της Ελληνικής Τράπεζας, της ασφαλιστικής CNP και της Eurolife Ζωής – με τη διαδικασία ενσωμάτωσης των δύο πρώτων να έχει ξεκινήσει το 2025 και να συνεχίζεται το 2026.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Οπως ανέφερε στην χρηστουγεννιάτικη επιστολή του ο CEO της τράπεζας κ. Φωκίων Καραβίας, σε επίπεδο οργανικής ανάπτυξης, η Eurobank κατέγραψε ισχυρή αύξηση των δανειακών της υπολοίπων, ενώ ενισχύθηκε περαιτέρω η παρουσία της στους τομείς διαχείρισης περιουσίας, private banking και τραπεζοασφαλειών. Παράλληλα, συνεχίστηκε η ανοδική πορεία των καταθέσεων και των μισθοδοσιών. Σημαντική παραμένει και η διεθνής αναγνώριση του Ομίλου, καθώς για τρίτη συνεχή χρονιά συγκαταλέγεται στις δέκα κορυφαίες τράπεζες παγκοσμίως στη χρηματοδότηση της ναυτιλίας, σύμφωνα με τη Lloyd’s List, ενώ ο οργανισμός Global Finance την ανέδειξε για 11η συνεχή χρονιά ως Best Bank for Cash Management in Greece. Επιπλέον, η Eurobank ανακηρύχθηκε «Τράπεζα της Χρονιάς 2025» στην Κύπρο από το περιοδικό The Banker του ομίλου Financial Times.
Κεντρικός άξονας της στρατηγικής του Ομίλου παραμένει και η διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, τόσο γεωγραφικά όσο και ως προς τις δραστηριότητές του στους τομείς της τραπεζικής, της ασφαλιστικής και της διαχείρισης περιουσίας. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται οι τρεις σημαντικές εξαγορές των τελευταίων δύο ετών – της Ελληνικής Τράπεζας, της ασφαλιστικής CNP και της Eurolife Ζωής – με τη διαδικασία ενσωμάτωσης των δύο πρώτων να έχει ξεκινήσει το 2025 και να συνεχίζεται το 2026.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα