Από τα μπλόκα στον εισαγγελέα, ο Σύλλογος Τεμπών και ο έλεγχος της ΑΑΔΕ (καθαρός ουρανός…), η Τράτα και ο ναύαρχος, στον ΙΦΕΤ πήραν christmas λαμπιόνια 32 χιλιάρικα
Χαίρετε, καταρχάς να σας ευχηθούμε χρόνια πολλά με υγεία και χαρές μόνο, θα σας ξαναδούμε απ’ εδώ στις 29 του μηνός
Τώρα, δυο λόγια εισαγωγικά για -δυο, αντιστοίχως- υποθέσεις ελέγχων από φορολογικές και δικαστικές αρχές που συζητούνται αυτές τις ημέρες. Η πρώτη αφορά τον αγροτοσυνδικαλιστή Ανεστίδη, ο οποίος μέχρι χθες το πρωί… έκανε τον Κινέζο κατηγορώντας τα media ότι τον εμπλέκουν με ελέγχους, ότι είναι μια χαρά οι επιδοτήσεις που έπαιρνε κ.λπ. Όπως αποδείχθηκε, ο συγκεκριμένος άνθρωπος ελέγχεται για σοβαρά αδικήματα λόγω των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων που έπαιρνε, δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του και με δυο λόγια, όπως του είπε κι ο Παύλος Μαρινάκης… φέρε πίσω τα κλεμμένα και άσε τα υπόλοιπα λόγια. Τώρα θα πείτε πού τον θυμήθηκαν τον τύπο που κάνει τον αρχηγό των μπλόκων στα Μάλγαρα; Ε, κοιτάξτε, όταν τρίβεσαι στην γκλίτσα του τσοπάνη, που λένε και στα χωριά, καμιά φορά συμβαίνουν και τέτοια.
Έλεγχος στον Σύλλογο Τεμπών
-Το άλλο θέμα αφορά τον έλεγχο οικονομικών στοιχείων που κάνει η ΑΑΔΕ στον Σύλλογο των Τεμπών και τις διαμαρτυρίες της προέδρου κυρίας Καρυστιανού, η οποία ισχυρίζεται ότι τη στοχοποιεί η κυβέρνηση, η ΑΑΔΕ και… όλο το διαπλανητικό σύστημα. Καταρχάς, ο Σύλλογος Γονέων των αδικοχαμένων παιδιών των Τεμπών δεν είναι «δικός της» απ’ ο,τι ξέρω, προσφάτως μάλιστα υπήρξε και μια ανακοίνωση που τέσσερα από τα εφτά μέλη δήλωσαν ότι ο Σύλλογος πρέπει να μείνει μακριά από κόμματα, νέα ή παλαιά. Δεύτερον, δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να δώσει εξηγήσεις η ΑΑΔΕ στην κυρία Καρυστιανού ή σε οποιονδήποτε για το τι ελέγχει και πότε; Ο καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται και η ΑΑΔΕ έχει κάθε λόγο να ελέγχει και τον Σύλλογο αυτόν, όταν ακόμα και γονείς παιδιών όπως ο Πλακιάς (που έχασε δυο παιδιά και ένα ανίψι) έχει καταγγείλει δημοσίως ότι «τα χρήματα για τη συναυλία υπέρ των Τεμπών έπρεπε να πάνε στους γονείς, αλλά εγώ δεν πήρα τίποτα». Επιπλέον, η ΑΑΔΕ δεν έκανε καμία «έφοδο» στα γραφεία του Συλλόγου, πήγε εκεί την Παρασκευή και ζήτησε τα οικονομικά στοιχεία, δεν τα πήρε, ούτε κατασχέσεις έκανε γιατί δεν το έκρινε σκόπιμο και θα τα διαβιβάσουν οι αρμόδιοι δικηγόροι του Συλλόγου. Όλα τα υπόλοιπα είναι προφάσεις κι ας περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα. Σεβαστός ο πόνος, αλλά κι ο νόμος είναι νόμος, ειδικά όταν διαχειρίζεσαι λεφτά άλλων.
Οι επαφές κορυφής για τα τρένα
-Δια πυρός και σιδήρου πέρασε η συμφωνία για τη νέα επένδυση της Hellenic Train με 23 σύγχρονα τρένα στο ελληνικό δίκτυο που ανακοινώθηκε χθες, ολοκληρώνοντας έτσι έναν κύκλο συζήτησης που είχε ανοίξει από τον περασμένο Μάιο, όταν ο Κ.Μ βρέθηκε στη Ρώμη. Μου λένε πάντως ότι ο Μητσοτάκης έπαιξε καθοριστικό ρόλο για τη συμφωνία, η οποία συναντούσε αρκετά εμπόδια, και συζήτησε το θέμα προ εβδομάδος στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες με τη Μελόνι, η οποία έδωσε και την τελική εντολή για να βάλουν οι Ιταλοί τα λεφτά. Επίσης, κρίσιμο ήταν ένα ραντεβού που έκανε ο αρμόδιος υπουργός Κυρανάκης που έτρεξε και τη διαπραγμάτευση με τον ομόλογό του Ματέο Σαλβίνι και τον αρμόδιο Επίτροπο της ΕΕ Απόστολο Τζιτζικώστα προ δύο εβδομάδων στις Βρυξέλλες. Η διαπραγμάτευση ήταν σύνθετη και βασική προτεραιότητα της ελληνικής πλευράς ήταν να ενσωματωθεί στη συμφωνία όρος καταγγελίας της σύμβασης, σε περίπτωση που οι Ιταλοί αθετήσουν τις υποσχέσεις τους για νέα τρένα. Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις δυσκολιών, χειρισμούς έκανε και ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης που έχει το Μεταφορών στον κύκλο των υπουργείων που εποπτεύει.
Τα νέα πρόσωπα στις λίστες
-Οι χθεσινές ανακοινώσεις για τον μίνι ανασχηματισμό των γενικών γραμματέων που θα είναι υποψήφιοι με τη ΝΔ στις εκλογές δείχνουν δύο πράγματα: αφενός, η ΝΔ ξεκινά προοδευτικά να ετοιμάζεται για τις κάλπες, αφετέρου δεν ήταν και τόσοι πολλοί οι γενικοί γραμματείς που θέλουν να πολιτευτούν - αντιλαμβανόμενοι ότι οι προοπτικές εκλογής δεν είναι και τεράστιες. Κρατήστε πάντως ότι σύντομα θα γίνουν κι άλλες ανακοινώσεις, π.χ. η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου στα Γρεβενά, αλλά και οι βουλευτίνες του Επικρατείας. Η Μαρία Νεφέλη Χατζηιωαννίδου στην Α’ Θεσσαλονίκης, όπου μπήκε και ο συντονιστής του πρωθυπουργικού γραφείου στην πόλη Γιάννης Παπαγεωργίου, αλλά και η Ιωάννα Λυτρίβη πιθανότατα στην Αρκαδία. Ακόμα το σταθμίζει αν θα πολιτευτεί στην Ανατολική Αττική ο γενικός διευθυντής της ΝΔ Γιάννης Σμυρλής, ο οποίος θα έχει όμως και κεντρικό ρόλο για τις εκλογές, οπότε ο συνδυασμός δεν είναι εύκολος.
Η αλλαγή στη ΓΓ Εμπορίου
-Για τους προσεκτικούς πάντως, ένας γενικός γραμματέας που αντικαθίσταται δεν πολιτεύεται. Ο λόγος για τον Σωτήρη Αναγνωστόπουλο που έκλεισε μετά από σχεδόν πέντε χρόνια τον κύκλο του και τη θέση του παίρνει ο καθηγητής και υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη ΝΔ Ναπολέων Μαραβέγιας. Μου λένε ότι δεν υπήρξε «καρατόμηση», αλλά μια λογική ολοκλήρωση πορείας, ενώ ο Μαραβέγιας είναι πρόσωπο που εμπιστεύεται ο Τάκης Θεοδωρικάκος (ήταν πρόσφατα και στο πάνελ της παρουσίασης του βιβλίου του). Πάντως, για να ξέρετε ο νέος γενικός γραμματέας πάει… σούπερ μάρκετ στη γειτονιά του, οπότε μια εικόνα της κατάστασης την έχει.
Ο «Αρχαιολόγος»
-Στις γιορτές συνηθίζονται τα δώρα και μαθαίνω ότι ο ΠτΔ Κώστας Τασούλας και ο αρχηγός Νίκος του ΠΑΣΟΚ έκαναν ανταλλαγή βιβλίων. Την αρχή έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που έστειλε στο Προεδρικό το μυθιστόρημα του Σέρτζιο Ραμίρεζ «Ο Ταγκολέλε δεν ήξερε να χορεύει» (εκδόσεις Ίκαρος), το οποίο αναφέρεται στην πτώση του αρχηγού των μυστικών υπηρεσιών της Νικαράγουας, Αναστάσιο Πράδο, γνωστού με το παρατσούκλι «Ταγκολέλε». Ο Τασούλας ανταπέδωσε άμεσα, στέλνοντας στη Χαριλάου Τρικούπη το μυθιστόρημα του Αντρέα Καρκαβίτσα «Ο Αρχαιολόγος». Ο λόγος που το επέλεξε είναι γιατί έμαθε από συνομιλητή του ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ήθελε στα εφηβικά του χρόνια να γίνει αρχαιολόγος. Τώρα, ο Ανδρουλάκης μπορεί αρχαιολόγος να μην έγινε, αλλά έχει μαζέψει πάλι κάτι… αρχαίους στο ΠΑΣΟΚ.
Η βελόνα, η Τράτα και ο Αποστολάκης
Έλεγχος στον Σύλλογο Τεμπών
-Το άλλο θέμα αφορά τον έλεγχο οικονομικών στοιχείων που κάνει η ΑΑΔΕ στον Σύλλογο των Τεμπών και τις διαμαρτυρίες της προέδρου κυρίας Καρυστιανού, η οποία ισχυρίζεται ότι τη στοχοποιεί η κυβέρνηση, η ΑΑΔΕ και… όλο το διαπλανητικό σύστημα. Καταρχάς, ο Σύλλογος Γονέων των αδικοχαμένων παιδιών των Τεμπών δεν είναι «δικός της» απ’ ο,τι ξέρω, προσφάτως μάλιστα υπήρξε και μια ανακοίνωση που τέσσερα από τα εφτά μέλη δήλωσαν ότι ο Σύλλογος πρέπει να μείνει μακριά από κόμματα, νέα ή παλαιά. Δεύτερον, δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να δώσει εξηγήσεις η ΑΑΔΕ στην κυρία Καρυστιανού ή σε οποιονδήποτε για το τι ελέγχει και πότε; Ο καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται και η ΑΑΔΕ έχει κάθε λόγο να ελέγχει και τον Σύλλογο αυτόν, όταν ακόμα και γονείς παιδιών όπως ο Πλακιάς (που έχασε δυο παιδιά και ένα ανίψι) έχει καταγγείλει δημοσίως ότι «τα χρήματα για τη συναυλία υπέρ των Τεμπών έπρεπε να πάνε στους γονείς, αλλά εγώ δεν πήρα τίποτα». Επιπλέον, η ΑΑΔΕ δεν έκανε καμία «έφοδο» στα γραφεία του Συλλόγου, πήγε εκεί την Παρασκευή και ζήτησε τα οικονομικά στοιχεία, δεν τα πήρε, ούτε κατασχέσεις έκανε γιατί δεν το έκρινε σκόπιμο και θα τα διαβιβάσουν οι αρμόδιοι δικηγόροι του Συλλόγου. Όλα τα υπόλοιπα είναι προφάσεις κι ας περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα. Σεβαστός ο πόνος, αλλά κι ο νόμος είναι νόμος, ειδικά όταν διαχειρίζεσαι λεφτά άλλων.
Οι επαφές κορυφής για τα τρένα
-Δια πυρός και σιδήρου πέρασε η συμφωνία για τη νέα επένδυση της Hellenic Train με 23 σύγχρονα τρένα στο ελληνικό δίκτυο που ανακοινώθηκε χθες, ολοκληρώνοντας έτσι έναν κύκλο συζήτησης που είχε ανοίξει από τον περασμένο Μάιο, όταν ο Κ.Μ βρέθηκε στη Ρώμη. Μου λένε πάντως ότι ο Μητσοτάκης έπαιξε καθοριστικό ρόλο για τη συμφωνία, η οποία συναντούσε αρκετά εμπόδια, και συζήτησε το θέμα προ εβδομάδος στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες με τη Μελόνι, η οποία έδωσε και την τελική εντολή για να βάλουν οι Ιταλοί τα λεφτά. Επίσης, κρίσιμο ήταν ένα ραντεβού που έκανε ο αρμόδιος υπουργός Κυρανάκης που έτρεξε και τη διαπραγμάτευση με τον ομόλογό του Ματέο Σαλβίνι και τον αρμόδιο Επίτροπο της ΕΕ Απόστολο Τζιτζικώστα προ δύο εβδομάδων στις Βρυξέλλες. Η διαπραγμάτευση ήταν σύνθετη και βασική προτεραιότητα της ελληνικής πλευράς ήταν να ενσωματωθεί στη συμφωνία όρος καταγγελίας της σύμβασης, σε περίπτωση που οι Ιταλοί αθετήσουν τις υποσχέσεις τους για νέα τρένα. Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις δυσκολιών, χειρισμούς έκανε και ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης που έχει το Μεταφορών στον κύκλο των υπουργείων που εποπτεύει.
Τα νέα πρόσωπα στις λίστες
-Οι χθεσινές ανακοινώσεις για τον μίνι ανασχηματισμό των γενικών γραμματέων που θα είναι υποψήφιοι με τη ΝΔ στις εκλογές δείχνουν δύο πράγματα: αφενός, η ΝΔ ξεκινά προοδευτικά να ετοιμάζεται για τις κάλπες, αφετέρου δεν ήταν και τόσοι πολλοί οι γενικοί γραμματείς που θέλουν να πολιτευτούν - αντιλαμβανόμενοι ότι οι προοπτικές εκλογής δεν είναι και τεράστιες. Κρατήστε πάντως ότι σύντομα θα γίνουν κι άλλες ανακοινώσεις, π.χ. η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου στα Γρεβενά, αλλά και οι βουλευτίνες του Επικρατείας. Η Μαρία Νεφέλη Χατζηιωαννίδου στην Α’ Θεσσαλονίκης, όπου μπήκε και ο συντονιστής του πρωθυπουργικού γραφείου στην πόλη Γιάννης Παπαγεωργίου, αλλά και η Ιωάννα Λυτρίβη πιθανότατα στην Αρκαδία. Ακόμα το σταθμίζει αν θα πολιτευτεί στην Ανατολική Αττική ο γενικός διευθυντής της ΝΔ Γιάννης Σμυρλής, ο οποίος θα έχει όμως και κεντρικό ρόλο για τις εκλογές, οπότε ο συνδυασμός δεν είναι εύκολος.
Η αλλαγή στη ΓΓ Εμπορίου
-Για τους προσεκτικούς πάντως, ένας γενικός γραμματέας που αντικαθίσταται δεν πολιτεύεται. Ο λόγος για τον Σωτήρη Αναγνωστόπουλο που έκλεισε μετά από σχεδόν πέντε χρόνια τον κύκλο του και τη θέση του παίρνει ο καθηγητής και υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη ΝΔ Ναπολέων Μαραβέγιας. Μου λένε ότι δεν υπήρξε «καρατόμηση», αλλά μια λογική ολοκλήρωση πορείας, ενώ ο Μαραβέγιας είναι πρόσωπο που εμπιστεύεται ο Τάκης Θεοδωρικάκος (ήταν πρόσφατα και στο πάνελ της παρουσίασης του βιβλίου του). Πάντως, για να ξέρετε ο νέος γενικός γραμματέας πάει… σούπερ μάρκετ στη γειτονιά του, οπότε μια εικόνα της κατάστασης την έχει.
Ο «Αρχαιολόγος»
-Στις γιορτές συνηθίζονται τα δώρα και μαθαίνω ότι ο ΠτΔ Κώστας Τασούλας και ο αρχηγός Νίκος του ΠΑΣΟΚ έκαναν ανταλλαγή βιβλίων. Την αρχή έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που έστειλε στο Προεδρικό το μυθιστόρημα του Σέρτζιο Ραμίρεζ «Ο Ταγκολέλε δεν ήξερε να χορεύει» (εκδόσεις Ίκαρος), το οποίο αναφέρεται στην πτώση του αρχηγού των μυστικών υπηρεσιών της Νικαράγουας, Αναστάσιο Πράδο, γνωστού με το παρατσούκλι «Ταγκολέλε». Ο Τασούλας ανταπέδωσε άμεσα, στέλνοντας στη Χαριλάου Τρικούπη το μυθιστόρημα του Αντρέα Καρκαβίτσα «Ο Αρχαιολόγος». Ο λόγος που το επέλεξε είναι γιατί έμαθε από συνομιλητή του ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ήθελε στα εφηβικά του χρόνια να γίνει αρχαιολόγος. Τώρα, ο Ανδρουλάκης μπορεί αρχαιολόγος να μην έγινε, αλλά έχει μαζέψει πάλι κάτι… αρχαίους στο ΠΑΣΟΚ.
Η βελόνα, η Τράτα και ο Αποστολάκης
-Η ατμόσφαιρα ήταν γιορτινή παρότι η… βελόνα αιωρείτο στον χώρο. Το κάλεσμα άλλωστε προς τους πολιτικούς συντάκτες από τον Ανδρουλάκη χθες το απόγευμα έγινε για ανταλλαγή ευχών με αφορμή τις γιορτές των Χριστουγέννων. Ωστόσο, η κουβέντα -αργά ή γρήγορα- θα γυρνούσε εκεί. Ο πρόεδρος Νίκος παραδέχτηκε ότι το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να βλέπει κολλημένη τη βελόνα σε χαμηλά ποσοστά στην Αττική, ενώ εκτίμησε ότι στην περιφέρεια πάει σαφώς καλύτερα. Μάλιστα, μένοντας στην περιφέρεια και στις αγροτικές περιοχές είπε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να σταθεί στα «καφενεία», εννοώντας ότι οι «γαλάζιοι» τα βρίσκουν σκούρα όταν τα επισκέπτονται. Πρόωρες εκλογές πάντως δεν βλέπει και αποδίδει την πρόβλεψη στο ότι η κυβέρνηση, όπως υποστήριξε, έχει ακόμη «καύσιμο» από το Ταμείο Ανάκαμψης. Θεωρεί όμως ότι η ακρίβεια και οι επιπτώσεις στο πορτοφόλι των πολιτών θα συνεχιστούν κι ότι είναι ελάχιστες οι πιθανότητες να γίνει για τρίτη φορά πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δηλαδή, βλέπει πρώτη μακράν τη ΝΔ από το δεύτερο κόμμα αλλά όχι αυτοδύναμη. Όταν ρωτήθηκε τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ μπροστά στο… κύμα Καρυστιανού και Τσίπρα, απάντησε ότι το κόμμα του, όπως φαίνεται από όλες τις μετρήσεις, θα χάσει μόνο 0,7%, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει με σταυρωμένα τα χέρια. Μάλιστα. Και τι θα κάνει; Θα κάνει διεύρυνση και με ποιους; Δημοσιογράφος τον ρώτησε αν έρχεται πίσω στο ΠΑΣΟΚ από τον ΣΥΡΙΖΑ η Νίνα Κασιμάτη και ο πρόεδρος Νίκος χαμογέλασε λέγοντας ότι τώρα έρχονται Χριστούγεννα. Και με τον ναύαρχο Αποστολάκη; «Ποιος, ο Μιλένας;», είπε ο πρόεδρος Νίκος αναφερόμενος στον ανεξάρτητο βουλευτή που έχει το ίδιο επίθετο και την ίδια καταγωγή (το Ρέθυμνο) με τη Μιλένα Αποστολάκη. Μάλλον ο ναύαρχος οσμίζεται καλύτερο κλίμα στο κόμμα Τσίπρα. Αλλά από ο,τι ξέρω, δεν τον θέλουν ούτε για «ναύαρχο» στην πόρτα.
Οι ανατιμήσεις της Coca Cola Τρία Εψιλον
-Η φετινή χρονιά για το HORECA, και κυρίως την εστίαση, ήταν αρνητική και πλέον η πίεση έχει αρχίσει να φαίνεται και στους προμηθευτές των εστιατορίων, από τις χονδρεμπορικές αλυσίδες όπως η Metro Cash & Carry έως τους μεγάλους αντιπροσώπους, διανομείς ή και παραγωγούς… Ως αποτέλεσμα, έχει αρχίσει μία μεγάλη μάχη για το ποιος θα κρατήσει ή θα αυξήσει μερίδια σε μία πτωτική πορεία. Και εκεί, όπως λένε στη στήλη αρκετοί παράγοντες του χώρου, αρχίζουν να αναπτύσσονται πολιτικές που πλέον αρχίζουν να θυμίζουν έντονα αθέμιτες πρακτικές που ξεκινούν να «πνίγουν» τον ανταγωνισμό. Ήδη ακούγεται πολύ έντονα πως εταιρεία εμφιάλωσης ετοιμάζει φάκελο για να πάει στην Επιτροπή Ανταγωνισμού με συγκροτημένη καταγγελία… Και μιας που μιλάμε για HORECA, ένα σοκ το πήραν πρόσφατα οι επαγγελματίες απ’ τη σπουδή της Coca Cola Τρία Εψιλον να ανακοινώσει νέες ανατιμήσεις. Ο νέος τιμοκατάλογος κοινοποιήθηκε στις αρχές του μήνα και φαίνεται πως αποσκοπεί σε σημαντική αύξηση των πωλήσεων στο τέλος της χρονιάς καθώς οι επαγγελματίες, όπως είναι αναμενόμενο, θα σπεύσουν να στοκάρουν με τις υφιστάμενες τιμές. Ισως γι' αυτό και ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Σβέτλο Ατανάσοφ, έλεγε σε «πηγαδάκι», πριν από λίγες ημέρες στην ετήσια εκδήλωση της εταιρείας, πως δεν έχει κριθεί ακόμα τίποτα σε όρους πωλήσεων για την εταιρεία, παρά το γεγονός ότι η χρονιά, κυρίως στο HORECA, δεν ήταν η ίδια με την περυσινή, που η Τρία Εψιλον ήταν «υπόδειγμα» για τον Ομιλο Hellenic Bottling. Από την άλλη, στο ράφι της λιανικής η εικόνα είναι διαφορετική καθώς οι πωλήσεις συνεχίζουν ανοδικά, μιας που και οι τουρίστες AirBnb τροφοδοτούν τη ζήτηση, παρά τις ανατιμήσεις. Ωστόσο το περιθώριο κέρδους στο ράφι δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτό στο εστιατόριο…
SSM: Στόχος να εγκρίνουν fit & proper στο τετράμηνο
-H διαδικασία του fit and proper, δηλαδή η διαδικασία καταλληλότητας για στελέχη και επενδυτές δεν είναι από αυτές που κάνουν υπερήφανο τον SSM, καθώς η γραφειοκρατία συχνά φτάνει στα όριά τους επενδυτές των τραπεζών. Στον αντίποδα βέβαια οι συνθήκες της αγοράς είναι όλο και πιο περίπλοκες, στοιχείο που αυξάνει και τις απαιτήσεις της εποπτείας. Τώρα ο SSM μελετά μια σειρά από μέτρα τα οποία θα απλοποιήσουν διαδικασίες για τις ευρωπαϊκές τράπεζες οι οποίες αρκετές φορές υστερούν έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού εξαιτίας εποπτικών απαιτήσεων. Σε ο,τι αφορά λοιπόν τη διαδικασία του fit and proper, οι χρόνοι πρέπει να μειωθούν στο τετράμηνο, σύμφωνα με τον θεωρητικό στόχο που έθεσε η εποπτεία. Του λόγου το αληθές αποδεικνύουν και τα πρόσφατα παραδείγματα από τις διαδικασίες καταλληλότητας που ξέφυγαν χρονικά. Στις 30 Οκτωβρίου η Φρανκφούρτη ολοκλήρωσε τη διαδικασία αξιολόγησης του fit & proper για τη Unicredit και έδωσε το «πράσινο φως» να διευρύνει τη συμμετοχή της στο μετοχολόγιο της Alpha Bank. Η UniCredit ανακοίνωσε τη συμφωνία για την απόκτηση του 9% της Alpha Bank τον Οκτώβριο του 2023. Από τότε αύξησε σημαντικά τη θέση της στο 20% και κατόπιν στο 26%. Αν ο Andrea Orcel /UniCredit -με δεδομένη, ήδη εποπτευόμενη δραστηριότητα και παρουσία στο Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα- χρειάστηκε περίπου 18 μήνες για το fit & proper, πόσος χρόνος θα χρειαστεί για τον εφοπλιστή Πίτερ Νομικό που έχει συμφωνήσει να επενδύσει 30 εκατ. ευρώ -μέσω της εταιρείας του Capstone Capital- στη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, αποκτώντας το 51% της τράπεζας, με στόχο τη μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία και την απόκτηση πανελλαδικής άδειας; Ο επίσης γνωστός για την επιχειρηματική του δράση Τέλης Μυστακίδης υπέγραψε το προσύμφωνο για την εξαγορά της Aegean Baltic Bank τον Μάρτιο του 2024. Η διαδικασία fit & proper ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Νοέμβριο του 2024. Φαινομενικά, ο Τ. Μυστακίδης χρειάστηκε μόνον 8 μήνες, η αλήθεια όμως είναι ότι οι διαδικασίες είχαν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, πριν από την υπογραφή της συμφωνίας για την απόκτηση της πλειοψηφίας δικαιωμάτων ψήφου. Στην Ευρώπη, το fit & proper είναι μια εξαντλητική (και βασανιστική) διαδικασία και αυτό ο SSM θέλει να το αλλάξει.
"Στατιστική ευημερία" στο ΧΑ: Οι ξένοι αύξησαν θέσεις κατά 23,2 δισ. ευρώ
-Αριθμούς που ζαλίζουν παρουσίασε το 2025 το Ελληνικό Χρηματιστήριο. Οι "ξένοι", όπως συνηθίζουμε να λέμε, αύξησαν κατά 23,2 δισ. ευρώ τις επενδυτικές τους θέσεις στο Ελληνικό Χρηματιστήριο από το 2023 σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεθνούς Επενδυτικής Θέσης, διευκολύνοντας μεταξύ άλλων τη χρηματοδότηση ελληνικών εταιρειών μέσω του χρηματιστηρίου. Αυτό προκύπτει από την ενδιάμεση έκθεση του διοικητή της ΤτΕ που δημοσιοποιήθηκε χθες. Mια ακόμη ενδιαφέρουσα στατιστική από την ίδια έκθεση είναι αυτή που προκύπτει για την ελληνική κεφαλαιαγορά και αφορά το διάστημα από τις αρχές του έτους και μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Το 2025 ήταν η χρονιά που πραγματοποιήθηκε το μεγαλύτερο ύψος αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου από εισηγμένες του μη χρηματοπιστωτικού τομέα. Δηλαδή, συμπεριλαμβανομένων των 7 νέων εισαγωγών που πραγματοποιήθηκαν στο Χ.Α., το συνολικό ύψος των κεφαλαίων που αντλήθηκαν το διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025 έφθασε τα 2,15 δισ. ευρώ, έναντι 0,3 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Τέλος, η συναλλακτική δραστηριότητα στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανήλθε σε 217 εκατ. ευρώ από τις αρχές του 2025, ενισχυμένη κατά 57% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Στην έκθεση διατυπώνεται εκτίμηση για μεγαλύτερη ευημερία αριθμών μέσα από την πλατφόρμα Euronext.
Ψαλίδι στα μερίσματα της ΕΧΑΕ
-Το πιο απαιτητικό στάδιο της διαδικασίας ένταξης του ΧΑ στο ενιαίο οικοσύστημα της Euronext ξεκινά μετά τη χθεσινή ανακοίνωση του νέου Δ.Σ της ΕΧΑΕ και έναν μήνα μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς. Πρόκειται για τον τεχνολογικό μετασχηματισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών που απαιτείται για την πλήρη ενσωμάτωσή του στην πλατφόρμα της Euronext. Ο μετασχηματισμός αυτός, αναφέρουν πηγές με γνώση της διαδικασίας, θα χρηματοδοτηθεί από το ίδιο το Χ.Α. Και λόγω των αυξημένων αναγκών θα απαιτηθεί επανεπένδυση των κερδών και κατά συνέπεια η αναθεώρηση της μερισματικής πολιτικής καθίσταται αναπόφευκτη, με αποτέλεσμα τα περιθώρια για υψηλές μερισματικές αποδόσεις να θεωρείται δεδομένο πως περιορίζονται σημαντικά σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.
Το νέο χτύπημα του EOS
-Την περασμένη εβδομάδα το EOS ανακοίνωσε δύο νέες επενδύσεις, η μία στην αμυντική βιομηχανία EFA Group και η άλλη στη Seneca Medical Group, εταιρεία που ειδικεύεται στη εμφύτευση μαλλιών, ποντάροντας κυρίως στις προοπτικές που έχουν στις διεθνείς αγορές. Τώρα μαθαίνω ότι το δεύτερο fund, ύψους 250 εκατ. ευρώ, που κατάφερε να "σηκώσει" η ομάδα του Απόστολου Ταμβακάκη ετοιμάζεται για ένα νέο μεγάλο χτύπημα, αυτή τη φορά στον προσφιλή τους χώρο των τροφίμων… Και εδώ “κλειδί” είναι η εξωστρέφεια!
Νέοι παίκτες στον online τζόγο
-Για ακόμη πιο έντονο ανταγωνισμό προετοιμάζονται οι εταιρείες της διαδικτυακής αγοράς τυχερών παιχνιδιών. Η είσοδος νέων παικτών και οι πιθανολογούμενες αλλαγές στο status υφιστάμενων παρόχων δείχνουν πως οδηγούμαστε σε ένα νέο τοπίο. Στην αγορά αναμένεται η είσοδος της Superbet, καθώς και τυπικά ολοκληρώθηκαν από την Επιτροπή Παιγνίων οι διαδικασίες για να μεταβιβαστεί η άδεια για online casino και RNG/Slots που εξαγόρασε από την Exoplay. Με το πέρας μιας μεταβατικής περιόδου οι Ρουμάνοι της Superbet θα μπουν και τυπικά στην ελληνική αγορά, ενώ αναμένεται πως θα κινηθούν και για να εξασφαλίσουν άδεια διαδικτυακού στοιχηματισμού. Η Superbet αποτελεί ανερχόμενη δύναμη στο iGaming με παρουσία σε 12 χώρες και δίκτυο άνω των 1.200 καταστημάτων στη Ρουμανία. Επιπλέον, είναι πολύ πιθανό η Bally’s Intralot (αυτή είναι η νέα επωνυμία της εταιρείας) να εξετάσει την είσοδό της στην ελληνική αγορά καθώς όπως ανέφερε η διοίκησή της στη γ.σ. την Παρασκευή, με δεδομένη την ισχυρή παρουσία της Bally’s στη βρετανική (αλλά και ισπανική) αγορά iGaming θα εξεταστεί αν θα δραστηριοποιηθεί και στην Ελλάδα ως πάροχος διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών. Από εκεί και πέρα η αγορά αναμένει να διαπιστώσει την έκβαση του deal Allwyn - Novibet υπό το πρίσμα της Επ. Ανταγωνισμού αλλά και τις αντιδράσεις των άλλων παρόχων. Ήδη ο leader της αγοράς, η Stoiximan, έχει κάνει ακόμη πιο έντονη την παρουσία της με μια εκτεταμένη καμπάνια και ένα εντυπωσιακό rebranding.
Τα νέα σχέδια του Καρώνη και η holding του “Mr. Γευσήνους”
-Νέα σχέδια έχει στο μυαλό του, όπως φαίνεται, ο Χάρης Καρώνης, ο άνθρωπος που πιστώνεται το success story της Viva Wallet, παρά την περιπετειώδη εξέλιξη του deal με την JP Morgan. Όπως είναι γνωστό, μεγαλομέτοχος της Viva είναι η Werealize και χθες Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου έγινε η σύσταση μιας νέας εταιρείας με την επωνυμία “More.com International Ηλεκτρονικές υπηρεσίες”. Στον σκοπό της επιχείρησης περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής, η παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής, η παραγωγή on line περιεχομένου και οι υπηρεσίες διαφήμισης, το λιανικό εμπόριο μέσω διαδικτύου, οι δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων κ.α. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο είναι 25.000 ευρώ και καταβλήθηκε σε μετρητά από την κυπριακή ‘Werealize Com Investments Limited”, που είναι και η μοναδική μέτοχος, εκπροσωπούμενη από τον Δημήτρη Κοντούλη (μέλος του Δ.Σ. της “Werealizeproperties.com Α.Ε.” (με επικεφαλής τον Χ. Καρώνη). Η έδρα της νέας εταιρείας είναι στα γραφεία της Werealize επί της Αμαρουσίου – Χαλανδρίου, ενώ σύμβουλος-διαχειριστής της ανέλαβε ο Δ. Κοντούλης. Χθες, όμως, είχαμε την «άφιξη» μιας ακόμη εταιρείας, της «Γευσήνους Holding», που όπως λέει και η επωνυμία της έχει σκοπό τις υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding), την παροχή συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ, προώθησης πωλήσεων, οργάνωσης παραγωγής, διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών κ.ά. Πρόκειται για ένα ακόμη βήμα του Μανώλη Βαβουράκη της «Γευσήνους» που είναι από τους κυρίαρχους παίκτες στην αγορά εστίασης (κέτερινγκ κ.ά.) και πέρυσι έκανε τζίρο 82,8 εκατ. ευρώ (από 76,5 εκατ. το 2023). Ο Βαβουράκης δεν έχει μείνει στον χώρο της εστίασης, αλλά έχει… ανοίξει πανιά και σε άλλες δραστηριότητες, όπως το real estate (μέσω και της Diem Real Estate Α.Ε.). Όσον αφορά στη νέα εταιρεία, που εδρεύει κι αυτή στο «στρατηγείο» του στο Κρυονέρι, έχει αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ, τα οποία κατέβαλε ο ίδιος, αναλαμβάνοντας και τη διοίκησή της.
Evergreen Play από την Ισμήνη Παναγιωτίδη
-Η Icon Energy συνεχίζει να κινείται σαν καλοκουρδισμένο -bulk carrier- ρολόι στο Nasdaq. Το “evergreen” time charter για το πλοίο Alfa δείχνει ότι η διοίκηση της Ισμήνης Παναγιωτίδη επιδιώκει σταθερό cash flow, χωρίς να εκτίθεται σε βραχυπρόθεσμες αναταράξεις της αγοράς, αξιοποιώντας τη διασύνδεση των ναύλων με τον Baltic Panamax Index. Η αύξηση των μέσων ημερήσιων εσόδων κατά 41% σε τρίμηνο και η ετήσια άνοδος 21% επιβεβαιώνουν ότι η στρατηγική των floating daily rates λειτουργεί σαν hedging για τον κίνδυνο μεταβλητότητας, δίνοντας στην εταιρεία χώρο να σκεφτεί τόσο επενδύσεις σε νέες μονάδες όσο και share buybacks, μια κίνηση που μπορεί να στηρίξει το EPS (earnings per share) σε ένα thin market capitalization $1.98 εκατ. Παράλληλα, η δυναμική οικογενειακή παρουσία στον χώρο των bulkers, με ισχυρές διασυνδέσεις σε Pavimar και Castor Maritime, δίνει στην Icon πρόσβαση σε deal flow και capital support που λίγες ελληνικές ναυτιλιακές διαθέτουν. Η προσέγγιση θυμίζει Wall Street playbook: σταθερότητα στα έσοδα, opportunistic fleet expansion και selective equity moves. Το συμπέρασμα είναι ότι η Icon δεν κάνει κραυγαλέα ρίσκα. Η “evergreen” στρατηγική της εταιρείας μοιάζει με long position σε ένα slowly rising market, όπου η ισορροπία ανάμεσα σε charter earnings και equity flexibility είναι η καλύτερη ναυτική συνταγή για τους επόμενους 12–18 μήνες. Να σας εξηγήσω ότι «evergreen» time charter είναι ένας τύπος ναυλοσύμβασης που ανανεώνεται αυτόματα επ’ αόριστον μέχρι κάποια πλευρά να δώσει προειδοποίηση τριών μηνών, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, για να τη λήξει.
Το στοίχημα του Κώστα Δελαπόρτα
-Η τέταρτη παραγγελία ναυπήγησης φορτηγού πλοίου τύπου Capesize 182.000 dwt της DryDel Shipping στα ναυπηγεία Namura δεν είναι απλώς μια συνέχεια προηγούμενων συμφωνιών. Αποτελεί ένδειξη στρατηγικής συνέπειας και προνοητικότητας του Κώστα Δελαπόρτα. Η εταιρεία δεν περιορίζεται σε μαζική παραγγελία, αλλά επιλέγει να επενδύει σε πλοία με σύγχρονες προδιαγραφές Tier III, scrubbers και EEDI Phase 3, εξασφαλίζοντας συμμόρφωση με τις αυστηρές περιβαλλοντικές απαιτήσεις και βελτιστοποιώντας το κόστος καυσίμου. Η εμμονή του Δελαπόρτα στην ιαπωνική ναυπηγική δεν είναι τυχαία. Η συνεργασία με τη Namura παρέχει predictable capex, αξιοπιστία στην κατασκευή και χρόνο παράδοσης, στοιχεία κρίσιμα για τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό του στόλου. Η επανάληψη των παραγγελιών στην ίδια ναυπηγική γιάρδα δημιουργεί ουσιαστικό leverage στις διαπραγματεύσεις και μειώνει τον κίνδυνο καθυστερήσεων ή τεχνικών αποκλίσεων. Με απλά λόγια, η τέταρτη παραγγελία δείχνει ότι η DryDel κινείται με πειθαρχία: όχι μόνο μεγέθυνση του στόλου, αλλά με συνεπή επιλογή ναυπηγείου, που λειτουργεί ως ασφάλεια για την αξία των assets και την απασχόληση των πλοίων σε μια αγορά με αυξημένη ζήτηση στα Capesize.
Ο Κινέζος που εμπιστεύονται για να κτίζουν πλοία οι Έλληνες
-Τα τελευταία χρόνια, οι Έλληνες πλοιοκτήτες έχουν στραφεί στα κινεζικά ναυπηγεία Hengli Heavy Industry στο Ντάλιαν, εξασφαλίζοντας δεκάδες παραγγελίες για bulkers, VLCC και δεξαμενόπλοια. Μεταξύ τους ξεχωρίζουν οι Θανάσης Λασκαρίδης -ο οποίος ήταν ο πρώτος πριν από χρόνια που έβαλε παραγγελίες- ο Γιώργος Προκοπίου και ο Γιώργος Οικονόμου, ο Πέτρος Παππάς. Σύμφωνα με όσα συζητιούνται στα εφοπλιστικά γραφεία, οι Έλληνες βλέπουν την ευκαιρία να ανανεώσουν τον στόλο τους χωρίς καθυστερήσεις και αβεβαιότητα, εκμεταλλευόμενοι πρώιμα slots και υψηλή τεχνολογική ποιότητα. Πίσω από τα ναυπηγεία βρίσκεται ο Chen Jianhua, αυτοδημιούργητος δισεκατομμυριούχος από το Suzhou. Ξεκίνησε από εμπόριο υφασμάτων, ίδρυσε τη Hengli Group, και επεκτάθηκε σε πετροχημικά, πολυεστέρες και ναυπηγεία. Το 2022 αγόρασε το χρεοκοπημένο STX Dalian και επένδυσε πάνω από $1,3 δισ. για να το ανακαινίσει, δημιουργώντας ένα από τα πιο σύγχρονα ναυπηγεία στον κόσμο, με δύο δεξαμενές 860 μέτρων και 17 εργαστήρια. Το μοντέλο Hengli είναι στρατηγικό: παραγγέλνει πλοία για το δικό του λογαριασμό και στη συνέχεια τα πουλά ή τα ναυλώνει, εξασφαλίζοντας έλεγχο κόστους και συνέπεια παραδόσεων. Παράλληλα, η εταιρεία απολαμβάνει πολιτική υποστήριξη από την επαρχία Liaoning και δεσμούς στο Πεκίνο, εξασφαλίζοντας εγγυήσεις για τις παραγγελίες. Όπως μου λένε οι γνωρίζοντες, πρόκειται για μια στρατηγική συμμαχία που αλλάζει τις ισορροπίες στην παγκόσμια ναυπηγική αγορά, μειώνοντας την εξάρτηση από Κορέα και Ιαπωνία και τοποθετώντας τους Έλληνες σε ισχυρή θέση για τη νέα δεκαετία.
ΙΦΕΤ: Λαμπάκια, κασπώ και «παραδεισένια» άνθη αξίας 32.462 ευρώ
-Στη δημόσια διοίκηση υπάρχουν αποφάσεις που περνούν σχεδόν απαρατήρητες και άλλες που ξεχωρίζουν, όχι για το τυπικό τους περιεχόμενο, αλλά για το μήνυμα προτεραιοτήτων που εκπέμπουν. Στο Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ) θυγατρική του ΕΟΦ, ο Δεκέμβριος συνοδεύτηκε από επιλογές που δεν περιορίστηκαν στη διαχείριση της φαρμακευτικής πολιτικής, αλλά επεκτάθηκαν και στη διαμόρφωση του εορταστικού σκηνικού των εγκαταστάσεων. Την 1η Δεκεμβρίου υπογράφηκαν δύο απευθείας αναθέσεις με τον ίδιο ανάδοχο, τη Neda Imports. Η πρώτη αφορά τον χριστουγεννιάτικο στολισμό των χώρων του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένου του γραφείου της προέδρου, Ε. Τοκατλίδη, καθώς και του meeting room. Η δεύτερη αφορά τον στολισμό εσωτερικών και εξωτερικών χώρων με φυτά, στο πλαίσιο μιας συνολικής αισθητικής παρέμβασης. Ο εορταστικός διάκοσμος περιλαμβάνει χριστουγεννιάτικα δέντρα σε κομβικά σημεία, φωτισμό, καρυοθραύστες στους διαδρόμους, καθώς και εκτεταμένο στολισμό προσόψεων και περιβάλλοντος χώρου. Η σχετική σύμβαση ανήλθε συνολικά σε 15.872 ευρώ! Ιδιαίτερη πρόβλεψη γίνεται για το γραφείο της προέδρου και το meeting room όπου, σύμφωνα με την απόφαση, τοποθετούνται στολίδια, φωτιστικά στοιχεία, διακοσμητικές φιγούρες και μικρά χριστουγεννιάτικα δεντράκια, με στόχο τη διαμόρφωση ενός «χωριού του Άη Βασίλη». Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, “το θεματικό αυτό σκηνικό αποσκοπεί στο να αποπνέει θαλπωρή και έντονη εορταστική διάθεση, χωρίς να αλλοιώνεται ο επαγγελματικός χαρακτήρας του χώρου». Την 1η Δεκεμβρίου εγκρίθηκε και δεύτερη σύμβαση, ύψους 16.590 ευρώ, για την τοποθέτηση φυτών σε σκάλες, πλατύσκαλα και κοινόχρηστους χώρους. Έτσι μάθαμε για τις εξωτικές στερλίτσιες – το τροπικό φυτό γνωστό και ως «φυτό του παραδείσου» – τις κέντιες και τα διακοσμητικά κασπώ, τα οποία δεν εντάσσονται φυσικά στην εποχική διακόσμηση, αλλά αποτελούν μόνιμο στοιχείο αισθητικής των χώρων του οργανισμού. Με δύο συμβάσεις, υπογεγραμμένες την ίδια ημέρα, με τον ίδιο ανάδοχο και μέσω απευθείας ανάθεσης, το συνολικό κόστος της αισθητικής και εορταστικής αναβάθμισης του ΙΦΕΤ διαμορφώθηκε στα 32.462 ευρώ. Η συζήτηση, τελικά, δεν αφορά τη νομιμότητα των αποφάσεων, αλλά το πολιτικό τους αποτύπωμα. Στην περίπτωση του ΙΦΕΤ, το ερώτημα δεν είναι αν οι διαδικασίες τηρήθηκαν, αλλά αν οι επιλογές αντανακλούν τις πραγματικές προτεραιότητες ενός οργανισμού που καλείται να υπηρετεί τη δημόσια υγεία.
Νέα σενάρια για το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης
-Την περασμένη Παρασκευή η μετοχή του ΟΛΘ έκλεισε με άνοδο +2,5%. Χθες, η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε για τον ΟΛΘ στο υψηλότερο σημείο στα 38,4 ευρώ (+4,07%) με συναλλαγές αξίας 290 εκατ. ευρώ αφού άλλαξαν χέρια 7.731 μετοχές. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι στη συνεδρίαση της Παρασκευής πέρασε κι ένα πακέτο 15.000 μετοχών στην τιμή των 35,5 ευρώ. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης αξίζει σήμερα 387 εκατ. ευρώ, δηλαδή +67,7% περισσότερο απ’ ο,τι άξιζε τέτοιες μέρες πέρυσι. Οι κυκλωτικές κινήσεις των Αμερικανών στα υπόλοιπα περιφερειακά λιμάνια, τα σχέδια του Υπερταμείου για την Ελευσίνα και την Αλεξανδρούπολη, μαζί με την ενδυνάμωση του Λιμανιού της Καβάλας, έχουν δημιουργήσει μια νέα βάση σεναρίων σχετικά με το μέλλον του ΟΛΘ. Για την ώρα, η Belterra (Belterra Investments Ltd & Belterra Holdings Ltd) που είναι ο κύριος επενδυτικός βραχίονας της οικογένειας Σαββίδη στην Ελλάδα, με έδρα την Κύπρο, φαίνεται πως ελέγχει ποσοστό μεγαλύτερο του 70% του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης. Από τη South Europe Gateway Thessaloniki (SEGT) που διαχειρίζεται το λιμάνι Θεσσαλονίκης οι πληροφορίες από την πλευρά του Ιβάν Σαββίδη άφηναν να εννοηθεί ότι οι πρόσφατες αγορές μετοχών που εκδηλώθηκαν στο Χρηματιστήριο μπορεί να είναι η δική του άμυνα στις φήμες και τα σενάρια…
Ο Αθόρυβος Πόλεμος για τον MSCI
-Χρονικά ο στόχος απέχει πολύ, ένα ολόκληρο τρίμηνο. Στην ουσία όμως ο αγώνας έχει ήδη ξεκινήσει. Τέσσερις μετοχές του ΧΑ διεκδικούν 2 από τις συνολικά 10 θέσεις στον Δείκτη MSCI Greece Standard στην αναθεώρηση του Μαρτίου. Η Ελλάδα δικαιούται 10 θέσεις, η Motor Oil έφυγε από τον Δείκτη τον Αύγουστο του 2024 και η Metlen μετακόμισε στον MSCI UK Small Cap μετά τη μεταφορά της κύριας διαπραγμάτευσης στο Λονδίνο, στα τέλη Νοεμβρίου 2025. Επομένως υπάρχουν 2 διαθέσιμες θέσεις για συμμετοχή στον MSCI Greece Standard που ξεκλειδώνει αμέσως περισσότερα από 300 εκατ. ευρώ σε εισροές «παθητικών» επενδυτικών κεφαλαίων που ακολουθούν τον Δείκτη. Αυτή τη στιγμή η Motor Oil δείχνει να προηγείται για την επιστροφή της με κεφαλαιοποίηση που πλησιάζει τα 3,5 δισ. ευρώ και καλή εμπορευσιμότητα. Ο ΤΙΤΑΝ με κεφαλαιοποίηση πάνω από 3,9 δισ. ευρώ σήμερα «παίζει το χαρτί» της «καθαρότερης» βιομηχανίας και ευρείας διεθνούς παρουσίας. Η Viohalco με κεφαλαιοποίηση 3 δισ. ευρώ, βελτιώνει σταθερά την εμπορευσιμότητά της και βάζει στο τραπέζι τη βελγική της φινέτσα μαζί με το πλεονέκτημα της διπλής διαπραγμάτευσης. Τέλος, ο Διεθνής Αερολιμένας της Αθήνας με κεφαλαιοποίηση 3,7 δισ. ευρώ εμφανίζει το πιο σταθερό επιχειρηματικό μοντέλο με μονοπώλιο σε εθνική υποδομή (μέχρι 2046) αλλά με αδύναμο στοιχείο το 30% του free float που διατηρεί το Δημόσιο και περιορίζει την εμπορευσιμότητα. Τους επόμενους τρεις μήνες φαίνεται πως αυτοί οι τέσσερις θα διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους καθώς πληρούν και τα υπόλοιπα κριτήρια (ποιότητα μετόχων, εταιρική διακυβέρνηση, ESG κριτήρια κ.λπ).
Νέοι καιροί νέα ήθη
-Σε άλλες εποχές, όταν επρόκειτο η Χρηματιστηριακή Αγορά της Αθήνας να μείνει κλειστή για πέντε ολόκληρες μέρες (Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή), η αγορά θα κλονιζόταν από βιαστικές πωλήσεις απαισιόδοξων και χαμηλό τζίρο των αισιόδοξων που θα περίμεναν να τοποθετηθούν με το άνοιγμα της αγοράς. Φέτος, τα πράγματα φαίνεται πως είναι διαφορετικά. Παρά την αυριανή και μεθαυριανή και την αργία της Παρασκευής, το Χρηματιστήριο της Αθήνας αναζητούσε επαφή με τα υψηλά της 15ετίας, αγνοώντας την τάση των αγορών στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε σχεδόν στα υψηλά ημέρας του στις 2.127,2 μονάδες (+0,7%) με αξία συναλλαγών 233,7 εκατ. ευρώ, μετά τα 393 εκατ. της περασμένης Παρασκευής. Άλλαξαν χέρια πακέτα αξίας 42 εκατ. ευρώ. Η PiraeusBank γιόρτασε την επιστροφή της στο ταμπλό με συναλλαγές αξίας €40,4 εκατ. κι έκλεισε στα 7,04 (+0,28%). Η Alpha (+3,61% στα €3,62) έδειξε τις φιλοδοξίες της για την επόμενη χρονιά και η Εθνική ακολούθησε (+0,75% στα €13,52). Τα διυλιστήρια είχαν την τιμητική τους με τη Motor Oil (+2,47% στα €31,48) και τη Helleniq Energy (+1,72% στα €8,56) να δείχνουν ότι δεν είναι μόνον η διανομή του προμερίσματος που κινεί το επενδυτικό ενδιαφέρον. H Jumbo (+1,8% στα €28,26) και ο ΤΙΤΑΝ (+1,51% στα €50,40) στήριξαν δυναμικά τον Γενικό Δείκτη. Η Coca Cola (-1,12% στα 44 ευρώ) και η Metlen (-1% στα €41,74) έδειξαν να επηρεάζονται περισσότερο από το διεθνές περιβάλλον και το βροχερό κλίμα στο Λονδίνο. Ο ΟΤΕ (+0,9% στα €16,87) ουδόλως ανησύχησε από την αποκοπή του μερίσματος, ενώ στον ΟΠΑΠ (+0,4% στα €18,52) ήταν για μία ακόμη μέρα φανερή η αγοραστική δραστηριότητα της Allwyn.
Για πρώτη φορά οι Αμερικανοί έχουν περισσότερες μετοχές απ’ ο,τι σπίτια
-Τα αμερικανικά νοικοκυριά κρατούν σήμερα το 31% του καθαρού τους πλούτου σε μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια. Αντιθέτως, μόνο το 30% της περιουσίας τους έχει τοποθετηθεί σε ακίνητα. Ίσως αυτό είναι λογικό. Με τα επιτόκια στο 7% για στεγαστικά δάνεια και τις τιμές των κατοικιών σε ιστορικά υψηλά σε σχέση με τα εισοδήματα, το περιβόητο «αμερικανικό Όνειρο» της ιδιοκατοίκησης απομακρύνεται. Οι νέοι αγοραστές απουσιάζουν, ενώ οι θεσμικοί επενδυτές όπως π.χ. η Blackstone, η Invitation Homes κ.ά., κυριαρχούν στην αγορά ακινήτων μετατρέποντας κατοικίες σε ακριβά επενδυτικά προϊόντα. Από την άλλη πλευρά, η στατιστική αυτή κρύβει μια μεγάλη πικρή αλήθεια. Το πλουσιότερο 10% των Αμερικανών κατέχει πάνω από 85% των μετοχών. Κατά συνέπεια, οι πολλοί έχουν πολύ λιγότερες μετοχές. Όταν λοιπόν οι χρηματιστηριακοί δείκτες της Wall Street σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, είναι τελικά μια μικρή μειοψηφία που βλέπει κέρδη στα χαρτοφυλάκιά της, ενώ η πλειοψηφία παρακολουθεί από το περιθώριο. Υπάρχουν όμως και οι περιβόητοι «λογαριασμοί 401(k)». Είναι συνταξιοδοτικοί λογαριασμοί που προσφέρουν οι αμερικανικές εταιρείες στους εργαζόμενους. Κάθε μήνα κόβεται αυτόματα ένα ποσοστό από τον μισθό (π.χ. 6%) και μπαίνει στον λογαριασμό 401(k), χωρίς να φορολογηθεί. Ο εργοδότης συχνά προσθέτει ίσο ποσό (employer match). Τα χρήματα επενδύονται σε μετοχές και ομόλογα μέχρι τη συνταξιοδότηση. Αυτά τα συνταξιοδοτικά προγράμματα που σήμερα ανέρχονται σε περισσότερα από 8,5 τρισ. δολάρια υπό διαχείριση, είναι το υδραυλικό σύστημα που τροφοδοτεί ακατάπαυστα το χρηματιστήριο με συνεχείς επενδυτικές ροές. Αρκεί την ώρα της συνταξιοδότησης οι χρηματιστηριακές τιμές να βρίσκονται στα καλά τους…
Τα προβλήματα των ιαπωνικών τραπεζών και η σύγκριση με την Ευρώπη
-Αν η Ιαπωνική Κεντρική Τράπεζα εφάρμοζε τα αυστηρά stress tests που υλοποιεί κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις τράπεζες της ευρωζώνης, τότε πολλοί ιαπωνικοί χρηματοπιστωτικοί κολοσσοί θα είχαν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης. Η Bank of Japan είναι η ΜΟΝΗ μεγάλη κεντρική τράπεζα που αυξάνει τα επιτόκιά της. Την περασμένη Παρασκευή τα αύξησε κατά 25 μονάδες βάσης, στο 0,75%, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών κι αυτή ήταν 4η αύξηση των επιτοκίων του γεν, από τότε που τερμάτισε την πολιτική αρνητικών επιτοκίων τον Μάρτιο του 2024. Η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου της Ιαπωνίας βρίσκεται πλέον στα επίπεδα του 2,10%, αυξημένη κατά +100 μονάδες βάσης το 2025 (δηλαδή, διπλάσιο επιτόκιο). Είναι το υψηλότερο επίπεδο από το 1999. Οι αποδόσεις των 30ετών και 40ετών ομολόγων έφτασαν το 3,42% και το 3,72% που είναι τα υψηλότερα επίπεδα από τα χρόνια δημιουργίας τους, το 2007 και το 1990. Οι ιαπωνικές τράπεζες έχουν τα χαρτοφυλάκιά τους γεμάτα με κρατικά ομόλογα αγορασμένα σε αποδόσεις κάτω του 0,50%. Oι λογιστικές ζημιές είναι τεράστιες. Οι τρεις μεγάλες του ιαπωνικού τραπεζικού συστήματος, η Mitsubishi UFJ, η Mizuho και η Sumitomo Mitsui κάθονται πάνω σε μη πραγματοποιηθείσες απώλειες (unrealized losses) που θα έκαναν τα stress tests των Βρυξελλών να φαίνονται παιχνιδάκι. Γι' αυτό η BoJ δεν μπορεί να αφήσει τις αποδόσεις να εκτιναχθούν περαιτέρω. Από την άλλη όμως πλευρά, το ιαπωνικό γεν καταρρέει. Χρειάζεται στήριξη με υψηλότερα επιτόκια. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση Kishida βλέπει το Δημόσιο Χρέος -που ξεπερνά το 260% του ΑΕΠ- να γίνεται εξαιρετικά ακριβό στην εξυπηρέτησή του. Η ιαπωνική νομισματική πολιτική περνάει μέρες που θυμίζουν την κρίση του 1998.
