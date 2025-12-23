Από τα μπλόκα στον εισαγγελέα, ο Σύλλογος Τεμπών και ο έλεγχος της ΑΑΔΕ (καθαρός ουρανός…), η Τράτα και ο ναύαρχος, στον ΙΦΕΤ πήραν christmas λαμπιόνια 32 χιλιάρικα

Κλείσιμο

Τώρα, δυο λόγια εισαγωγικά για -δυο, αντιστοίχως- υποθέσεις ελέγχων από φορολογικές και δικαστικές αρχές που συζητούνται αυτές τις ημέρες. Η πρώτη αφορά τον αγροτοσυνδικαλιστή Ανεστίδη, ο οποίος μέχρι χθες το πρωί… έκανε τον Κινέζο κατηγορώντας τα media ότι τον εμπλέκουν με ελέγχους, ότι είναι μια χαρά οι επιδοτήσεις που έπαιρνε κ.λπ. Όπως αποδείχθηκε, ο συγκεκριμένος άνθρωπος ελέγχεται για σοβαρά αδικήματα λόγω των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων που έπαιρνε, δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του και με δυο λόγια, όπως του είπε κι ο Παύλος Μαρινάκης… φέρε πίσω τα κλεμμένα και άσε τα υπόλοιπα λόγια. Τώρα θα πείτε πού τον θυμήθηκαν τον τύπο που κάνει τον αρχηγό των μπλόκων στα Μάλγαρα; Ε, κοιτάξτε, όταν τρίβεσαι στην γκλίτσα του τσοπάνη, που λένε και στα χωριά, καμιά φορά συμβαίνουν και τέτοια.Έλεγχος στον Σύλλογο Τεμπών-Το άλλο θέμα αφορά τον έλεγχο οικονομικών στοιχείων που κάνει η ΑΑΔΕ στον Σύλλογο των Τεμπών και τις διαμαρτυρίες της προέδρου κυρίας Καρυστιανού, η οποία ισχυρίζεται ότι τη στοχοποιεί η κυβέρνηση, η ΑΑΔΕ και… όλο το διαπλανητικό σύστημα. Καταρχάς, ο Σύλλογος Γονέων των αδικοχαμένων παιδιών των Τεμπών δεν είναι «δικός της» απ’ ο,τι ξέρω, προσφάτως μάλιστα υπήρξε και μια ανακοίνωση που τέσσερα από τα εφτά μέλη δήλωσαν ότι ο Σύλλογος πρέπει να μείνει μακριά από κόμματα, νέα ή παλαιά. Δεύτερον, δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να δώσει εξηγήσεις η ΑΑΔΕ στην κυρία Καρυστιανού ή σε οποιονδήποτε για το τι ελέγχει και πότε; Ο καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται και η ΑΑΔΕ έχει κάθε λόγο να ελέγχει και τον Σύλλογο αυτόν, όταν ακόμα και γονείς παιδιών όπως ο Πλακιάς (που έχασε δυο παιδιά και ένα ανίψι) έχει καταγγείλει δημοσίως ότι «τα χρήματα για τη συναυλία υπέρ των Τεμπών έπρεπε να πάνε στους γονείς, αλλά εγώ δεν πήρα τίποτα». Επιπλέον, η ΑΑΔΕ δεν έκανε καμία «έφοδο» στα γραφεία του Συλλόγου, πήγε εκεί την Παρασκευή και ζήτησε τα οικονομικά στοιχεία, δεν τα πήρε, ούτε κατασχέσεις έκανε γιατί δεν το έκρινε σκόπιμο και θα τα διαβιβάσουν οι αρμόδιοι δικηγόροι του Συλλόγου. Όλα τα υπόλοιπα είναι προφάσεις κι ας περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα. Σεβαστός ο πόνος, αλλά κι ο νόμος είναι νόμος, ειδικά όταν διαχειρίζεσαι λεφτά άλλων.Οι επαφές κορυφής για τα τρένα-Δια πυρός και σιδήρου πέρασε η συμφωνία για τη νέα επένδυση της Hellenic Train με 23 σύγχρονα τρένα στο ελληνικό δίκτυο που ανακοινώθηκε χθες, ολοκληρώνοντας έτσι έναν κύκλο συζήτησης που είχε ανοίξει από τον περασμένο Μάιο, όταν ο Κ.Μ βρέθηκε στη Ρώμη. Μου λένε πάντως ότι ο Μητσοτάκης έπαιξε καθοριστικό ρόλο για τη συμφωνία, η οποία συναντούσε αρκετά εμπόδια, και συζήτησε το θέμα προ εβδομάδος στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες με τη Μελόνι, η οποία έδωσε και την τελική εντολή για να βάλουν οι Ιταλοί τα λεφτά. Επίσης, κρίσιμο ήταν ένα ραντεβού που έκανε ο αρμόδιος υπουργός Κυρανάκης που έτρεξε και τη διαπραγμάτευση με τον ομόλογό του Ματέο Σαλβίνι και τον αρμόδιο Επίτροπο της ΕΕ Απόστολο Τζιτζικώστα προ δύο εβδομάδων στις Βρυξέλλες. Η διαπραγμάτευση ήταν σύνθετη και βασική προτεραιότητα της ελληνικής πλευράς ήταν να ενσωματωθεί στη συμφωνία όρος καταγγελίας της σύμβασης, σε περίπτωση που οι Ιταλοί αθετήσουν τις υποσχέσεις τους για νέα τρένα. Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις δυσκολιών, χειρισμούς έκανε και ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης που έχει το Μεταφορών στον κύκλο των υπουργείων που εποπτεύει.Τα νέα πρόσωπα στις λίστες-Οι χθεσινές ανακοινώσεις για τον μίνι ανασχηματισμό των γενικών γραμματέων που θα είναι υποψήφιοι με τη ΝΔ στις εκλογές δείχνουν δύο πράγματα: αφενός, η ΝΔ ξεκινά προοδευτικά να ετοιμάζεται για τις κάλπες, αφετέρου δεν ήταν και τόσοι πολλοί οι γενικοί γραμματείς που θέλουν να πολιτευτούν - αντιλαμβανόμενοι ότι οι προοπτικές εκλογής δεν είναι και τεράστιες. Κρατήστε πάντως ότι σύντομα θα γίνουν κι άλλες ανακοινώσεις, π.χ. η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου στα Γρεβενά, αλλά και οι βουλευτίνες του Επικρατείας. Η Μαρία Νεφέλη Χατζηιωαννίδου στην Α’ Θεσσαλονίκης, όπου μπήκε και ο συντονιστής του πρωθυπουργικού γραφείου στην πόλη Γιάννης Παπαγεωργίου, αλλά και η Ιωάννα Λυτρίβη πιθανότατα στην Αρκαδία. Ακόμα το σταθμίζει αν θα πολιτευτεί στην Ανατολική Αττική ο γενικός διευθυντής της ΝΔ Γιάννης Σμυρλής, ο οποίος θα έχει όμως και κεντρικό ρόλο για τις εκλογές, οπότε ο συνδυασμός δεν είναι εύκολος.Η αλλαγή στη ΓΓ Εμπορίου-Για τους προσεκτικούς πάντως, ένας γενικός γραμματέας που αντικαθίσταται δεν πολιτεύεται. Ο λόγος για τον Σωτήρη Αναγνωστόπουλο που έκλεισε μετά από σχεδόν πέντε χρόνια τον κύκλο του και τη θέση του παίρνει ο καθηγητής και υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη ΝΔ Ναπολέων Μαραβέγιας. Μου λένε ότι δεν υπήρξε «καρατόμηση», αλλά μια λογική ολοκλήρωση πορείας, ενώ ο Μαραβέγιας είναι πρόσωπο που εμπιστεύεται ο Τάκης Θεοδωρικάκος (ήταν πρόσφατα και στο πάνελ της παρουσίασης του βιβλίου του). Πάντως, για να ξέρετε ο νέος γενικός γραμματέας πάει… σούπερ μάρκετ στη γειτονιά του, οπότε μια εικόνα της κατάστασης την έχει.Ο «Αρχαιολόγος»-Στις γιορτές συνηθίζονται τα δώρα και μαθαίνω ότι ο ΠτΔ Κώστας Τασούλας και ο αρχηγός Νίκος του ΠΑΣΟΚ έκαναν ανταλλαγή βιβλίων. Την αρχή έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που έστειλε στο Προεδρικό το μυθιστόρημα του Σέρτζιο Ραμίρεζ «Ο Ταγκολέλε δεν ήξερε να χορεύει» (εκδόσεις Ίκαρος), το οποίο αναφέρεται στην πτώση του αρχηγού των μυστικών υπηρεσιών της Νικαράγουας, Αναστάσιο Πράδο, γνωστού με το παρατσούκλι «Ταγκολέλε». Ο Τασούλας ανταπέδωσε άμεσα, στέλνοντας στη Χαριλάου Τρικούπη το μυθιστόρημα του Αντρέα Καρκαβίτσα «Ο Αρχαιολόγος». Ο λόγος που το επέλεξε είναι γιατί έμαθε από συνομιλητή του ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ήθελε στα εφηβικά του χρόνια να γίνει αρχαιολόγος. Τώρα, ο Ανδρουλάκης μπορεί αρχαιολόγος να μην έγινε, αλλά έχει μαζέψει πάλι κάτι… αρχαίους στο ΠΑΣΟΚ.Η βελόνα, η Τράτα και ο Αποστολάκης