Οικογενειακός «εμφύλιος» για γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ με τζίρο 8 δισ.
Οικογενειακή διαμάχη βρίσκεται στο επίκεντρο δίκης για τον έλεγχο της Market Basket, με ετήσιο κύκλο εργασιών 8 δισ. δολαρίων στη Νέα Αγγλία - Ο Αρθουρ Δημουλάς, πρώην CEO, βρίσκεται σε διαμάχη με τις αδελφές του, οι οποίες τον κατηγορούν για «δικτατορικό τρόπο διοίκησης» και θέλουν να τον εκδιώξουν οριστικά
Μια μακροχρόνια οικογενειακή διαμάχη βρίσκεται στο επίκεντρο δίκης για τον έλεγχο της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Market Basket, με ετήσιο κύκλο εργασιών 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Νέα Αγγλία.
Στο επίκεντρο της διαμάχης βρίσκεται ο πρώην διευθύνων σύμβουλος Άρθουρ Τ. Ντεμούλας, ο οποίος ισχυρίζεται ότι απομακρύνθηκε αδικαιολόγητα από τις τρεις αδελφές του, οι οποίες κατέχουν το 60% των μετοχών της εταιρείας. Ο Ντεμούλας, γνωστός ως «Artie T.», κατέχει το 28% της εταιρείας και είναι δημοφιλής ανάμεσα στους εργαζομένους για τις γενναιόδωρες παροχές και την υποστήριξή του προς αυτούς. Ωστόσο, οι αδελφές του επικρίνουν τον τρόπο διαχείρισης και τον χαρακτήρα της ηγεσίας του.
Η αλυσίδα με έδρα το Tewksbury της Μασαχουσέτης είναι εγγεγραμμένη στο Delaware, όπου ξεκίνησε η τριήμερη δίκη. Είναι η τελευταία σε μια σειρά από γενιές εσωτερικών διαμαχών σε μια εταιρεία που λειτουργεί καταστήματα για περισσότερο από έναν αιώνα.
Ο Άρθουρ Τ. Ντεμούλας, διευθύνων σύμβουλος επί 17 συναπτά έτη, ισχυρίζεται ότι απομακρύνθηκε σε μια εταιρική ανατροπή που οργάνωσαν οι αδελφές του, ενώ τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τον κατηγόρησαν για εκφοβιστικές τακτικές και για το ότι τους κρατούσε στο σκοτάδι σχετικά με αποφάσεις.
Στο παρελθόν, ωστόσο, ορισμένοι από τους υπαλλήλους του τον έχουν χαρακτηρίσει ως «τον CEO του Λαού». Οι τρεις αδελφές δεν είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου, αλλά κατέχουν το 60% των μετοχών και είναι επικριτικές για τον τρόπο διαχείρισης του αδελφού τους.
Ένα βασικό νομικό ζήτημα στη δίκη θα είναι αν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου — τα οποία, σύμφωνα με τον Ντεμούλας, είναι όλα πιστά στις αδελφές του — ενήργησαν κακόπιστα τον Μάιο, όταν έθεσαν τον ίδιο και ορισμένους διευθυντές σε άδεια με αποδοχές, μετά την αποτυχία της διαμεσολάβησης. Τον Σεπτέμβριο, το διοικητικό συμβούλιο κατέθεσε αγωγή στο Delaware Chancery Court, ισχυριζόμενο ότι ο Ντεμούλας αρνήθηκε να τους ενημερώνει για τις κινήσεις στα 90 καταστήματά του και προσπάθησε να προκαλέσει διακοπή της εργασίας λόγω της απομάκρυνσής του. Τον Οκτώβριο, ο Ντεμούλας αντέδρασε με αγωγή, ζητώντας την επαναφορά του.
Ίντριγκες και… μυστικές ηχογραφήσεις
Η οικογενειακή ιστορία της Market Basket είναι γεμάτη από νομικές μάχες, μυστικές ηχογραφήσεις και συνεχείς εχθρότητες. Παρά τη μεγάλη επιτυχία της αλυσίδας και την αναγνώρισή της από τους πελάτες για τις χαμηλές τιμές και τους ικανοποιημένους εργαζομένους, η οικογένεια Δημουλά συνεχίζει να ζει σε μια κατάσταση διαρκούς εσωτερικής αντιπαράθεσης.
Το 2014, όταν ένας από τους ξαδέλφους του Artie T. έκανε μια ανεπιτυχή προσπάθεια να τον απομακρύνει, απεργία των υπαλλήλων που υποστήριζαν τον Ντεμούλας απέβη «εξαιρετικά καταστροφική για την εταιρεία και σχεδόν την οδήγησε σε πτώχευση», ανέφερε στο δικαστήριο ο πρόεδρος του ΔΣ, Jay Hachigian.
Η προσπάθεια του ξαδέλφου Άρθουρ Σ. Ντεμούλας το 2014 να εκδιώξει τον Άρτι Τ. διευθετήθηκε μετά από διακοπή εργασίας έξι εβδομάδων. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, ο Άρθουρ Σ. συμφώνησε να πουλήσει τις μετοχές του που του εξασφάλιζαν τον έλεγχο της εταιρείας στον Άρτι Τ. και τις τρεις αδελφές του για περισσότερα από 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι μετοχές που εξασφάλιζαν τον έλεγχο της εταιρείας στις αδελφές περιλαμβάνουν μετοχές που ανήκουν σε άλλα μέλη της οικογένειας και διατηρούνται σε καταπίστευμα.
Οι αδελφές, δυσαρεστημένες με αυτό που ισχυρίζονταν ότι ήταν ο δικτατορικός τρόπος διοίκησης του αδελφού τους, υποστήριξαν τρεις ανεξάρτητους διευθυντές και απέβαλαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που τον υποστήριζαν. Στην αγωγή του, το διοικητικό συμβούλιο υποστηρίζει ότι ο Ντεμούλας τους κράτησε στο σκοτάδι σχετικά με τον προϋπολογισμό, τις κεφαλαιουχικές δαπάνες και την αναζήτηση του διαδόχου του.
Στα έγγραφα που κατέθεσε στο δικαστήριο, το διοικητικό συμβούλιο επισήμανε ότι ο Ντεμούλας ισχυριζόταν ότι «υπάρχει μόνο ένας διευθυντής στην εταιρεία. Δεν υπάρχουν δύο. Δεν υπάρχουν τρεις. Δεν υπάρχουν πέντε». Το διοικητικό συμβούλιο αμφισβήτησε επίσης τον λόγο για τον οποίο ο Ντεμούλας χρησιμοποίησε τα λεγόμενα «burner phones» για να επικοινωνήσει με τους υποστηρικτές του κατά τη διάρκεια της τρέχουσας διαμάχης.
Η δίκη τώρα, εξετάζει εάν η απομάκρυνση του Ντεμούλας και η αποδοχή ανεξάρτητων διευθυντών για μεγαλύτερη εποπτεία ήταν αποτέλεσμα προσωπικών συγκρούσεων ή αν ήταν απαραίτητη για το συμφέρον της εταιρείας.
Η υπόθεση εντάσσεται σε μια σειρά οικογενειακών αντιπαραθέσεων που ξεκίνησαν όταν ο Αθανάσιος Δημουλάς, ο Έλληνας μετανάστης που ίδρυσε την εταιρεία το 1917, ξεκίνησε το πρώτο κατάστημα στο Λόουελ της Μασαχουσέτης.
Η ίδρυση της Market Basket από τον Αθανάσιο Δημουλά
Η ιστορία της Market Basket ξεκινά το 1917, όταν ο Αθανάσιος Δημουλάς, Έλληνας μετανάστης ήρθε στην Αμερική τα πρώτα χρόνια του 20ού αιώνα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είναι γνωστές γι’ αυτόν, γεννήθηκε το 1883. Έμεινε ορφανός κατά τη διάρκεια του ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897. Στις 17 Μαρτίου 1906, έφτασε στη Νήσο Ελις. Εγκαταστάθηκε στη γειτονιά Acre του Lowell, στη Μασαχουσέτη. Το 1914 παντρεύτηκε την Εφροσύνη Σούλη, μια κοπέλα που γνώριζε από το χωριό του, την Καλαμπάκα. Το 1917, αποφάσισε να ιδρύσει το πρώτο του κατάστημα στο Λόουελ της Μασαχουσέτης. Ετσι οι δυο τους άφησαν τις δουλειές τους στο εργοστάσιο και άνοιξαν το DeMoulas Market. Μέχρι το 1921, είχαν μαζέψει αρκετά χρήματα για να αγοράσουν ένα σπίτι στο Dracut της Μασαχουσέτης, με ένα σφαγείο στο πίσω μέρος. Ήλπιζαν ότι το κατάστημά τους θα γινόταν γνωστό για το φρέσκο αρνί του.
Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης, ο Δημουλάς έδινε στις οικογένειες που αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσκολίες ένα δωρεάν κομμάτι ψωμί με ζαμπόν ή τους επέτρεπε να αγοράζουν τρόφιμα με πίστωση.
Με την πίστη ότι η ποιότητα των προϊόντων και η φροντίδα για τους πελάτες είναι τα κλειδιά της επιτυχίας, ο Δημουλάς κατάφερε να χτίσει μια ισχυρή τοπική επιχείρηση που γρήγορα απέκτησε δημοτικότητα στην περιοχή.
Με τη βοήθεια των μελών της οικογένειας και των εργαζομένων του, η αλυσίδα σούπερ μάρκετ εξελίχθηκε σε μία από τις πιο γνωστές και επιτυχημένες στον τομέα της, με καταστήματα σε όλη τη Νέα Αγγλία.
Το 1954, ο Αθανάσιος και η Εφροσύνη πούλησαν την αγορά σε δυο από τους γιους τους, τον Μάικ και τον Τζορτζ για 15.000 δολάρια.
Παρά τις διαμάχες και τις οικογενειακές εντάσεις, η Market Basket παρέμεινε μια επιχείρηση που στηρίζεται σε αξίες όπως η προσφορά χαμηλών τιμών και η καλή μεταχείριση των εργαζομένων της, κάτι που τη διαχώριζε από άλλες αλυσίδες στην αγορά.
