Οικογενειακός «εμφύλιος» για γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ με τζίρο 8 δισ.

Μια μακροχρόνια οικογενειακή διαμάχη βρίσκεται στο επίκεντρο δίκης για τον έλεγχο της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Market Basket, με ετήσιο κύκλο εργασιών 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Νέα Αγγλία.Στο επίκεντρο της διαμάχης βρίσκεται ο πρώην διευθύνων σύμβουλος Άρθουρ Τ. Ντεμούλας, ο οποίος ισχυρίζεται ότι απομακρύνθηκε αδικαιολόγητα από τις τρεις αδελφές του, οι οποίες κατέχουν το 60% των μετοχών της εταιρείας. Ο Ντεμούλας, γνωστός ως «Artie T.», κατέχει το 28% της εταιρείας και είναι δημοφιλής ανάμεσα στους εργαζομένους για τις γενναιόδωρες παροχές και την υποστήριξή του προς αυτούς. Ωστόσο, οι αδελφές του επικρίνουν τον τρόπο διαχείρισης και τον χαρακτήρα της ηγεσίας του.Η αλυσίδα με έδρα το Tewksbury της Μασαχουσέτης είναι εγγεγραμμένη στο Delaware, όπου ξεκίνησε η τριήμερη δίκη. Είναι η τελευταία σε μια σειρά από γενιές εσωτερικών διαμαχών σε μια εταιρεία που λειτουργεί καταστήματα για περισσότερο από έναν αιώνα.Ο Άρθουρ Τ. Ντεμούλας, διευθύνων σύμβουλος επί 17 συναπτά έτη, ισχυρίζεται ότι απομακρύνθηκε σε μια εταιρική ανατροπή που οργάνωσαν οι αδελφές του, ενώ τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τον κατηγόρησαν για εκφοβιστικές τακτικές και για το ότι τους κρατούσε στο σκοτάδι σχετικά με αποφάσεις.Στο παρελθόν, ωστόσο, ορισμένοι από τους υπαλλήλους του τον έχουν χαρακτηρίσει ως «τον CEO του Λαού». Οι τρεις αδελφές δεν είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου, αλλά κατέχουν το 60% των μετοχών και είναι επικριτικές για τον τρόπο διαχείρισης του αδελφού τους.Ένα βασικό νομικό ζήτημα στη δίκη θα είναι αν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου — τα οποία, σύμφωνα με τον Ντεμούλας, είναι όλα πιστά στις αδελφές του — ενήργησαν κακόπιστα τον Μάιο, όταν έθεσαν τον ίδιο και ορισμένους διευθυντές σε άδεια με αποδοχές, μετά την αποτυχία της διαμεσολάβησης. Τον Σεπτέμβριο, το διοικητικό συμβούλιο κατέθεσε αγωγή στο Delaware Chancery Court, ισχυριζόμενο ότι ο Ντεμούλας αρνήθηκε να τους ενημερώνει για τις κινήσεις στα 90 καταστήματά του και προσπάθησε να προκαλέσει διακοπή της εργασίας λόγω της απομάκρυνσής του. Τον Οκτώβριο, ο Ντεμούλας αντέδρασε με αγωγή, ζητώντας την επαναφορά του.Ίντριγκες και… μυστικές ηχογραφήσειςΗ οικογενειακή ιστορία της Market Basket είναι γεμάτη από νομικές μάχες, μυστικές ηχογραφήσεις και συνεχείς εχθρότητες. Παρά τη μεγάλη επιτυχία της αλυσίδας και την αναγνώρισή της από τους πελάτες για τις χαμηλές τιμές και τους ικανοποιημένους εργαζομένους, η οικογένεια Δημουλά συνεχίζει να ζει σε μια κατάσταση διαρκούς εσωτερικής αντιπαράθεσης.Το 2014, όταν ένας από τους ξαδέλφους του Artie T. έκανε μια ανεπιτυχή προσπάθεια να τον απομακρύνει, απεργία των υπαλλήλων που υποστήριζαν τον Ντεμούλας απέβη «εξαιρετικά καταστροφική για την εταιρεία και σχεδόν την οδήγησε σε πτώχευση», ανέφερε στο δικαστήριο ο πρόεδρος του ΔΣ, Jay Hachigian.Η προσπάθεια του ξαδέλφου Άρθουρ Σ. Ντεμούλας το 2014 να εκδιώξει τον Άρτι Τ. διευθετήθηκε μετά από διακοπή εργασίας έξι εβδομάδων. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, ο Άρθουρ Σ. συμφώνησε να πουλήσει τις μετοχές του που του εξασφάλιζαν τον έλεγχο της εταιρείας στον Άρτι Τ. και τις τρεις αδελφές του για περισσότερα από 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι μετοχές που εξασφάλιζαν τον έλεγχο της εταιρείας στις αδελφές περιλαμβάνουν μετοχές που ανήκουν σε άλλα μέλη της οικογένειας και διατηρούνται σε καταπίστευμα.Οι αδελφές, δυσαρεστημένες με αυτό που ισχυρίζονταν ότι ήταν ο δικτατορικός τρόπος διοίκησης του αδελφού τους, υποστήριξαν τρεις ανεξάρτητους διευθυντές και απέβαλαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που τον υποστήριζαν. Στην αγωγή του, το διοικητικό συμβούλιο υποστηρίζει ότι ο Ντεμούλας τους κράτησε στο σκοτάδι σχετικά με τον προϋπολογισμό, τις κεφαλαιουχικές δαπάνες και την αναζήτηση του διαδόχου του.Στα έγγραφα που κατέθεσε στο δικαστήριο, το διοικητικό συμβούλιο επισήμανε ότι ο Ντεμούλας ισχυριζόταν ότι «υπάρχει μόνο ένας διευθυντής στην εταιρεία. Δεν υπάρχουν δύο. Δεν υπάρχουν τρεις. Δεν υπάρχουν πέντε». Το διοικητικό συμβούλιο αμφισβήτησε επίσης τον λόγο για τον οποίο ο Ντεμούλας χρησιμοποίησε τα λεγόμενα «burner phones» για να επικοινωνήσει με τους υποστηρικτές του κατά τη διάρκεια της τρέχουσας διαμάχης.