Πόσο ρεύμα καίνε τα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια και πώς μπορείτε να μειώσετε την κατανάλωση
Πόσο ρεύμα καίνε τα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια και πώς μπορείτε να μειώσετε την κατανάλωση
Αρκετοί καταναλωτές αναρωτιούνται αν αυτή η γιορτινή εικόνα «μεταφράζεται» σε αυξημένους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος
Οι γιορτές φέρνουν μαζί τους εικόνες φωτεινών δρόμων, στολισμένων σπιτιών και χριστουγεννιάτικων δέντρων που λάμπουν από άκρη σε άκρη. Τα λαμπάκια αποτελούν βασικό στοιχείο του εορταστικού σκηνικού, δημιουργώντας αίσθηση ζεστασιάς και χαράς, είτε πρόκειται για διακριτικό εσωτερικό φωτισμό είτε για εντυπωσιακές εξωτερικές διακοσμήσεις.
Παράλληλα, αρκετοί καταναλωτές αναρωτιούνται αν αυτή η γιορτινή εικόνα «μεταφράζεται» σε αυξημένους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Όπως επισημαίνει το powerley, οι σύγχρονες τεχνολογίες φωτισμού, με κυρίαρχα τα LED λαμπάκια αλλά και οι αυτοματισμοί, δίνουν τη δυνατότητα να περιοριστεί αισθητά η ενεργειακή κατανάλωση, χωρίς να χαθεί η μαγεία των Χριστουγέννων.
Αντίθετα, τα LED λαμπάκια θεωρούνται ιδιαίτερα οικονομικά, καθώς η κατανάλωσή τους φτάνει μόλις τις 0,0045 kWh την ώρα. Σε ημερήσιο επίπεδο αντιστοιχούν σε περίπου 0,11 kWh, ενώ σε μηνιαία βάση σε 3,41 kWh, προσφέροντας εξοικονόμηση που αγγίζει το 88% σε σύγκριση με τα παραδοσιακά φωτάκια.
Επιπλέον, ο σωστός σχεδιασμός του στολισμού παίζει ρόλο: τοποθετώντας τα λαμπάκια σε επιλεγμένα σημεία –γύρω από το δέντρο ή σε συγκεκριμένες γωνιές του σπιτιού– μπορεί να επιτευχθεί έντονη εορταστική αίσθηση χωρίς να χρειάζεται να είναι όλα τα διακοσμητικά αναμμένα ταυτόχρονα. Τα LED φώτα, πέρα από τη χαμηλή κατανάλωση, έχουν διάρκεια ζωής έως και 10 φορές μεγαλύτερη από τα παραδοσιακά, μειώνοντας και το κόστος αντικατάστασης.
Τέλος, η τακτική συντήρηση παραμένει καθοριστική: ο έλεγχος καλωδίων και συνδέσεων πριν από τη χρήση και η άμεση απομάκρυνση χαλασμένων λαμπτήρων συμβάλλουν τόσο στην αποφυγή άσκοπης κατανάλωσης ρεύματος όσο και στην πρόληψη κινδύνων, όπως βραχυκυκλώματα.
Παράλληλα, αρκετοί καταναλωτές αναρωτιούνται αν αυτή η γιορτινή εικόνα «μεταφράζεται» σε αυξημένους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Όπως επισημαίνει το powerley, οι σύγχρονες τεχνολογίες φωτισμού, με κυρίαρχα τα LED λαμπάκια αλλά και οι αυτοματισμοί, δίνουν τη δυνατότητα να περιοριστεί αισθητά η ενεργειακή κατανάλωση, χωρίς να χαθεί η μαγεία των Χριστουγέννων.
Μικρά λαμπάκια και LEDΤα κλασικά μικρά λαμπάκια καταναλώνουν περίπου 0,039 kWh ανά ώρα, δηλαδή σχεδόν 0,95 kWh σε ημερήσια βάση. Ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο συνήθως χρειάζεται γύρω στα 700 λαμπάκια, γεγονός που μπορεί να ανεβάσει αισθητά την κατανάλωση, ειδικά όταν ο φωτισμός μένει αναμμένος πολλές ώρες.
Αντίθετα, τα LED λαμπάκια θεωρούνται ιδιαίτερα οικονομικά, καθώς η κατανάλωσή τους φτάνει μόλις τις 0,0045 kWh την ώρα. Σε ημερήσιο επίπεδο αντιστοιχούν σε περίπου 0,11 kWh, ενώ σε μηνιαία βάση σε 3,41 kWh, προσφέροντας εξοικονόμηση που αγγίζει το 88% σε σύγκριση με τα παραδοσιακά φωτάκια.
Τα λαμπάκια C7Τα παραδοσιακά κεραμικά λαμπάκια τύπου C7 είναι από τις πιο ενεργοβόρες επιλογές, καθώς καταναλώνουν περίπου 0,13 kWh ανά ώρα. Η μετάβαση σε LED C7 αλλάζει σημαντικά την εικόνα, αφού η κατανάλωση μειώνεται στις 0,0156 kWh την ώρα. Σε συνδυασμό με χρονοδιακόπτες ή άλλες μορφές αυτοματισμού, το κόστος φωτισμού ενός δέντρου μπορεί να περιοριστεί δραστικά, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση έως και 93% σε σχέση με τα κλασικά C7.
Πρακτικές συμβουλές για μικρότερη κατανάλωσηΓια ακόμη μεγαλύτερη οικονομία, προτείνεται η χρήση χρονοδιακοπτών ή «έξυπνων» εφαρμογών, ώστε τα φώτα να λειτουργούν μόνο συγκεκριμένες ώρες της ημέρας. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται ο συνολικός χρόνος λειτουργίας, οδηγώντας σε επιπλέον εξοικονόμηση που μπορεί να φτάσει έως και το 40%.
Επιπλέον, ο σωστός σχεδιασμός του στολισμού παίζει ρόλο: τοποθετώντας τα λαμπάκια σε επιλεγμένα σημεία –γύρω από το δέντρο ή σε συγκεκριμένες γωνιές του σπιτιού– μπορεί να επιτευχθεί έντονη εορταστική αίσθηση χωρίς να χρειάζεται να είναι όλα τα διακοσμητικά αναμμένα ταυτόχρονα. Τα LED φώτα, πέρα από τη χαμηλή κατανάλωση, έχουν διάρκεια ζωής έως και 10 φορές μεγαλύτερη από τα παραδοσιακά, μειώνοντας και το κόστος αντικατάστασης.
Τέλος, η τακτική συντήρηση παραμένει καθοριστική: ο έλεγχος καλωδίων και συνδέσεων πριν από τη χρήση και η άμεση απομάκρυνση χαλασμένων λαμπτήρων συμβάλλουν τόσο στην αποφυγή άσκοπης κατανάλωσης ρεύματος όσο και στην πρόληψη κινδύνων, όπως βραχυκυκλώματα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα