Ελβετικό φράγκο: Τι επιλογές έχουν 40.000 δανειολήπτες
Ελβετικό φράγκο: Τι επιλογές έχουν 40.000 δανειολήπτες
Στη Βουλή την Πέμπτη η διάταξη που προέβλεψε το Dark room - Μετατροπή σε ευρώ με κούρεμα έως 50% - Λύσεις χωρίς επιβάρυνση του Δημοσίου - Τι κάνουν άλλες χώρες
Άμεσα κατατίθεται στη Βουλή, πιθανότατα την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου όπως αποκάλυψε η στήλη Dark room και το newmoney.gr– η νομοθετική ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, την οποία προανήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ψήφιση του Προϋπολογισμού του 2026, με στόχο την αντιμετώπιση ενός χρόνιου προβλήματος που απασχολεί χιλιάδες ελληνικές οικογένειες επί δύο δεκαετίες.
Πηγές του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υπογραμμίζουν ότι η ρύθμιση δεν επιβάλλει λύσεις, αλλά προσφέρει επιλογές στους δανειολήπτες, σεβόμενη απόλυτα την ελευθερία τους και διασφαλίζοντας παράλληλα τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος χωρίς επιβάρυνση του Δημοσίου.
Όπως υπογραμμίζουν κυβερνητικές πηγές, η ρύθμιση σέβεται απολύτως την ελευθερία των οφειλετών. Κανείς δεν υποχρεώνεται να αλλάξει το δάνειό του. Αν κάποιος θεωρεί ότι στα επόμενα χρόνια η ισοτιμία ευρώ-ελβετικού θα ανατραπεί ξανά αλλά εις βάρος του φράγκου, τότε μπορεί να διατηρήσει το δάνειο στο ελβετικό φράγκο και να επωφεληθεί από τα πολύ χαμηλά επιτόκια του νομίσματος αυτού, αναλαμβάνοντας όμως και τον συναλλαγματικό κίνδυνο.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Πηγές του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υπογραμμίζουν ότι η ρύθμιση δεν επιβάλλει λύσεις, αλλά προσφέρει επιλογές στους δανειολήπτες, σεβόμενη απόλυτα την ελευθερία τους και διασφαλίζοντας παράλληλα τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος χωρίς επιβάρυνση του Δημοσίου.
Όπως υπογραμμίζουν κυβερνητικές πηγές, η ρύθμιση σέβεται απολύτως την ελευθερία των οφειλετών. Κανείς δεν υποχρεώνεται να αλλάξει το δάνειό του. Αν κάποιος θεωρεί ότι στα επόμενα χρόνια η ισοτιμία ευρώ-ελβετικού θα ανατραπεί ξανά αλλά εις βάρος του φράγκου, τότε μπορεί να διατηρήσει το δάνειο στο ελβετικό φράγκο και να επωφεληθεί από τα πολύ χαμηλά επιτόκια του νομίσματος αυτού, αναλαμβάνοντας όμως και τον συναλλαγματικό κίνδυνο.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα