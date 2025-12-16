Τράπεζα Πειραιώς: Ενισχύεται η καταναλωτική πίστη – Η εικόνα στα προγράμματα στέγασης
Τράπεζα Πειραιώς: Ενισχύεται η καταναλωτική πίστη – Η εικόνα στα προγράμματα στέγασης
Χαμηλότερα των προσδοκιών τα επιδοτούμενα στεγαστικά
Αν και η καταναλωτική πίστη δημιουργεί μια δυναμική στο σύνολό της, εν τούτοις, όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία τα προγράμματα στέγασης που εκπονήθηκαν μέχρι τώρα, δεν έπιασαν τους στόχους τους.
Στο πρόγραμμα Αναβαθμίζω, συνολικού προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ, έχουν δεσμευτεί μέχρι στιγμής 69 εκατ. ευρώ και έχουν εκταμιευτεί 47 εκατ. ευρώ. Οι τράπεζες πραγματοποιούν μια συστηματική προσπάθεια παρά την έλλειψη στέγης να πουσάρουν με κάθε τρόπο τα προγράμματα αυτά, μοχλεύοντάς τα και με δικά τους. Στόχος για το παραπάνω πρόγραμμα είναι τα 69 εκατ. ευρώ ως τις 30 Ιουνίου του νέου έτους να έχουν γίνει 450 εκατ. ευρώ.
Μεγάλη δυναμική σημειώνει το πρόγραμμα της Τράπεζας Πειραιώς, Σπίτι μου 25, που μέχρι στιγμής αντιπροσωπεύει το 25% των στεγαστικών δανείων της τράπεζας όπως ανέφεραν στελέχη του πιστωτικού ιδρύματος. Εχουν κατατεθεί 1.200 αιτήσεις ύψους 150 εκατ. ευρώ.
