Οι αγρότες και ο Μητσοτάκης, μεθαύριο ο νόμος για το ελβετικό, το βουβό ντιλ του Μυλωνά για τα ασημικά και το (φανερό) ντιλ Μυτιληναίου-Σαββίδη για την Τούμπα
Χαίρετε, η κυβέρνηση έκανε χθες ένα γενναίο άνοιγμα προς τους αγαπημένους μας αγρότες προκειμένου όλοι μαζί –και ο καθένας χώρια– να κάνουν καλά Χριστούγεννα στα σπίτια τους ή στα χωριά τους ή στα χειμερινά θέρετρα
Μπορεί ο Τσιάρας να μην πήγε χθες στο Μ.Μ, από τη στιγμή όμως που η κυβέρνηση έλαβε τα αιτήματα των αγροτών αποφάσισε να προετοιμάσει μια σοβαρή βάση διαλόγου, ώστε να αφαιρέσει από τα μπλόκα και το επιχείρημα της ασαφούς βάσης συζήτησης. Για πρώτη φορά λοιπόν μπήκε στην εξίσωση το αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία (wow), για το οποίο ο Τσιάρας εργάζεται παρασκηνιακά εδώ και καιρό με τον Πιτσιλή της ΑΑΔΕ. Επίσης, συζήτηση υπάρχει και με τη ΔΕΗ για το αγροτικό ρεύμα, αν και ο Στάσσης έχει δεδομένες επιφυλάξεις για το δικό του κόστος παραγωγής. Και στο Μ.Μ καταλαβαίνω ότι λένε οι αγρότες άκουσαν θετικά το μήνυμα για αλλαγές στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνονται στο 100% για τη ζημιά που υφίστανται – κάτι που ζητούν διαχρονικά. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση ήθελε να «σπάσει» τη γραμμή του ΚΚΕ στα μπλόκα, που είναι σκληρή, καθώς οι υπόλοιποι που δεν είναι οργανωμένοι στον Περισσό δεν έχουν να κερδίσουν κάτι αν δεν συζητήσουν.
Η συνάντηση με Μητσοτάκη
-Οι αγρότες προφανώς θα πάρουν τις αποφάσεις τους και θα αποφασίσουν τα επόμενά τους βήματα και δεδομένα η πόρτα του Χατζηδάκη, αλλά και του Τσιάρα, παραμένει ανοιχτή για διάλογο. Ακούω πάντως ότι από χθες αρκετοί, και ειδικά στον θεσσαλικό κάμπο, «ψάχνονται» για το πρόγραμμα του Κ.Μ. Σας το έγραψα και χθες, το επαναλαμβάνω και σήμερα, από Παρασκευή μεσημέρι και μέσα στο ΣΚ ο Μητσοτάκης θα είναι στην Αθήνα, έχοντας επιστρέψει από Βρυξέλλες και πριν φύγει για το Ισραήλ, συνεπώς υπάρχει χρονικό περιθώριο. Μέχρι χθες το βράδυ ο Κ.Μ σκεφτόταν αν θα κάνει μια πολιτική αναφορά στο θέμα κατά την ομιλία του στο κλείσιμο του προϋπολογισμού ή κάτι παραπάνω. Νομίζω θα εξαρτηθεί από την έκβαση του ζητήματος και φυσικά από το πώς θα αντιδράσουν οι αγρότες.
Η αποφόρτιση των βουλευτών
-Η εμφάνιση Τσιάρα και η περιγραφή συγκεκριμένων παρεμβάσεων που η κυβέρνηση μπορεί να κάνει για να αντιμετωπίσει πιο μακροπρόθεσμα και όχι μόνο πυροσβεστικά το κόστος παραγωγής που ζορίζει τους αγρότες, δίνει και ένα επιπρόσθετο επιχείρημα στους βουλευτές της ΝΔ, οι οποίοι γκρινιάζουν ότι "τρώνε ξύλο" στις περιφέρειές τους. Στην πρόσφατη ΚΟ βεβαίως ήταν… ήσυχοι αλλά ενόψει και του ραντεβού τους με τον Μητσοτάκη το μεσημέρι της Τετάρτης στο Μ.Μ, η κυβέρνηση θέλει να έχουν και αυτοί ένα πάτημα.
Το κλείνει ή δεν το κλείνει ο Στέφανος;
-Μετά από μήνες λέω να γράψω κάτι για εκείνον τον φουκαρά τον Στέφανο, αφού όπως καταλαβαίνω, αφού του φούσκωσαν τα μυαλά οι παράγοντες ότι όπου να ’ναι πάει Μαξίμου, τώρα τον άφησαν αμανάτι. Κάτι σαν τους παλιούς παπατζήδες. Βγήκε λοιπόν προχθές και προανήγγειλε έκτακτο συνέδριο για το «Κίνημα Δημοκρατίας» τον Φεβρουάριο, όπου θα ληφθούν ουσιαστικές αποφάσεις για τη συνέχιση της πορείας του. Ή όχι, το κλείνουμε το μαγαζί; Προφανής στόχος παραμένει το να μπει το κόμμα στη Βουλή, αλλά δεν είναι ότι «πετάει» κιόλας. Πολλοί λένε ότι στην κίνησή του αυτή βλέπουν έναν τακτικό ελιγμό του, προκειμένου τα μέλη του κόμματος να εγκρίνουν την προοπτική κυβερνητικών συνεργασιών μετά τις εκλογές, ώστε το κόμμα να μπορεί να παίζει τον ρόλο του «μπαλαντέρ». Ο ίδιος ο Κασσελάκης, άλλωστε, τις προάλλες άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμα και συνεργασίας με τη ΝΔ, όχι όμως με τον Μητσοτάκη. Εγώ πάντως πιστεύω ότι και ο Πίνατ να του έλεγε, τρέχοντας θα πήγαινε, γιατί γλύκανε από τα μεγαλεία, αλλά ε… δεν είναι και εφοπλιστής ο άνθρωπος.
Στη Βουλή την Πέμπτη 18/12 η ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό
-Περνάμε στην αγορά ξεκινώντας από το πιο ενδιαφέρον για τον κόσμο που είναι η ρύθμιση του υπουργού Οικονομίας Κ. Πιερρακάκη για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Πρόκειται για μια γενναία ρύθμιση που αφορά όλους τους δανειολήπτες με ή χωρίς κριτήρια και κλιμακώνεται ως προς το ύψος του κουρέματος. Η είδηση είναι ότι μεθαύριο Πέμπτη 18/12 οι σχετικές διατάξεις κατατίθενται στη Βουλή. Οπως είπαμε οι ρυθμίσεις για τα δάνεια σε ελβετικό αφορούν τους πάντες, ανθρώπους με περιουσία και χωρίς. Ωστόσο θα μεταβάλλεται το ύψος του κουρέματος που σχετίζεται με την ισοτιμία ελβετικού-ευρώ. Στους "εύπορους", δηλαδή τους δανειολήπτες χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, το κούρεμα είναι standard - δηλαδή 15% κάτω το επίπεδο της ισοτιμίας ελβετικού-ευρώ και σταθερό επιτόκιο 2,90%. Η πρώτη κατηγορία ξεκινάει από εισόδημα 7.500 ευρώ και καταλήγει στις 22.000 ευρώ, η δεύτερη ξεκινάει από 9.375 ευρώ και καταλήγει στα 25.250 ευρώ. Φυσικά η μεγάλη αυτή κλιμάκωση προβλέπει και περιουσιακά κριτήρια όπως επίσης προσμετρά και τις καταθέσεις. Τέλος, κυρίαρχη είναι η εικόνα σε ο,τι αφορά τον αριθμό μελών του νοικοκυριού. Για κάθε μία από τις τρεις κατηγορίες το κούρεμα είναι 50%, 30% ή 20%, αντιστοίχως, και επιτόκια από 2,30%, 2,50% και 2,70% αντιστοίχως. Η κλιμάκωση έχει πολλαπλή στόχευση: Nα προσφέρει μια δίκαιη και βιώσιμη λύση για τους δανειολήπτες, συνυφασμένη με τις δυνατότητές τους, που όμως δεν θα επιβαρύνει υπέρμετρα το τραπεζικό σύστημα και θα εξασφαλίζει τη μηδενική επιβάρυνση σε ο,τι αφορά τον Ηρακλή.
To "βουβό" deal του Παύλου Μυλωνά για τα ασημικά
-Nα ξεκινήσουμε τα επιχειρηματικά νέα από την Εθνική Τράπεζα και τον Π. Μυλωνά. Ολη η αγορά έχει στραμμένο το βλέμμα πάνω του περιμένοντας τις συμφωνίες της τράπεζας στον ασφαλιστικό τομέα. Στο μεταξύ όμως ο Μυλωνάς έκανε ένα σημαντικό deal, με επίπτωση στον ισολογισμό... αλλά αποφεύγει (και σοφά) να ανοίξει το στόμα του. Συγκεκριμένα στις 8/12 ανακοινώθηκε η συμφωνία με Prodea της Εθνικής και του Παπαλέκκα. Καταρχάς, ενώ ανακοινώθηκαν ταυτοχρόνως ως δυο χωριστά deal μόνον τυπικά είναι, καθώς πρέπει να σας πω ότι ο Παπαλέκκας έχει άριστη σχέση με την Εθνική η οποία τον εκτιμά και εμπιστεύεται ιδιαιτέρως ως επιχειρηματία από τη στιγμή που ο Παπαλέκκας όταν πούλησε στη Ρουμανία, εμφανίστηκε στην Αιόλου με μια επιταγή που είχε τριψήφιο νούμερο για να επιστρέψει τα δανεικά. Με τη συμφωνία Εθνικής - Prodea πέρασαν στον έλεγχο της Εθνικής έναντι τιμήματος 510 εκατ. (κατά πληροφορίες περίπου τα μισά είναι αξία δανείων που βάραιναν τα ακίνητα) 100 ακίνητα (κυρίως γραφεία και καταστήματα) που μίσθωνε η ίδια η Εθνική. Πρόκειται για τα "ασημικά" της άλλοτε Πανγαία που η διοίκηση Τουρκολιά-Χριστοδούλου πούλησε το 2013 άνευ διαγωνισμού στην τότε Ιnvel των Στάινμετζ-Παπαχριστοφόρου έναντι 640 εκατ. ευρώ. Λίγο αργότερα άρχισαν να βγαίνουν τα διεθνή εντάλματα για τον Στάινμετζ, ο οποίος και αποσύρθηκε από την Ιnvel. Οι πληροφορίες είναι ότι το 2013, για να πληρωθεί μέρος από τα 640 εκατ., η Ιnvel πήρε δάνειο από την Εθνική. Μάλιστα η τότε διοίκηση της Εθνικής έδειξε τέτοια μεγαλοσύνη που αναθεώρησε τα μισθωτήρια των ακινήτων που χρησιμοποιούσε σε ύψη εκτός αγοράς, ώστε να βγαίνει η εξυπηρέτηση του δανείου. Οπότε ο Π. Μυλωνάς με τη συμφωνία που αναμένεται να κλείσει ως τον Μάιο 2026 περιορίζει σημαντικά τις λειτουργικές δαπάνες της Εθνικής. Τα μισθωτήρια με τα υψηλά ενοίκια έληγαν το 2028. Συνεπώς η ΕΤΕ αναμείνατε από του χρόνου να μειώσει σημαντικά τα κόστη λειτουργίας της με τα 100 ακίνητα, ενώ έχουν προηγηθεί και άλλες αγορές ακινήτων της ΕΤΕ που ανήκαν στην Πανγαία.
Εθνική και ασφαλιστικές
-Τώρα, όσον αφορά τις συνεργασίες της Εθνικής στον ασφαλιστικό χώρο, αν το έχω καταλάβει καλά, θα ανακοινωθούν τέλος Ιανουαρίου-αρχές Φεβρουαρίου. Ολα είναι μιλημένα και κανονισμένα με Τρ. Πειραιώς, αλλά πρέπει να υπάρχουν ορισμένα νομικά θέματα με τις αποκλειστικότητες που απαιτούν κάποιο χρόνο διευθέτησης. Η συνεργασία της Εθνικής στον κλάδο της ζωής είναι δεδομένη με την ΝΝ σε ένα σχήμα κοινών συμφερόντων. Για τον κλάδο των ζημιών δεν είναι εξίσου ευκρινής η εικόνα με την Αllianz να είχε ένα προβάδισμα, το οποίο όμως δεν είναι και σίγουρο. Οπότε υπομονή και βλέπουμε.
Χ. Μεγάλου για Αμπου Ντάμπι και Euroxx
-Σε συνάντηση που είχε χθες με δημοσιογράφους ο CEO της Τρ. Πειραιώς, και με αφορμή την πρόσφατη παρουσία του σε συνέδριο στο Αμπου Ντάμπι, απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε ότι η Τράπεζα εξετάζει το ενδεχόμενο να ανοίξει γραφεία στο Αμπου Ντάμπι. Σε σχέση με τις πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα για εξαγορά από την Τρ. Πειραιώς της Euroxx, ο κ. Χ. Μεγάλου είπε ότι δεν υπάρχει κάτι, αν υπάρξει θα το ανακοινώσουν, προσθέτοντας ότι εν πάση περιπτώσει τώρα με την ένταξη του ΧΑ στο Euronext τα χρηματιστηριακά σχήματα πρέπει να μεγαλώσουν.
Τι συζήτησαν χθες στην ΤτΕ: Οι servicers ζητούν από τις αρχές τα στοιχεία 2,5 εκατ. πολιτών
-Λύνονται κόμποι της αγοράς χρέους καθώς προχωρούν οι διαδικασίες που άπτονται του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και του υπουργείου Δικαιοσύνης προκειμένου να λυθούν κρίσιμα ζητήματα στην αγορά διαχείρισης χρέους και να εισέλθει μεγαλύτερος αριθμός ακινήτων στην κτηματαγορά, από αυτά που διαχειρίζονται servicers και τράπεζες. Τα θέματα συζητήθηκαν στη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Eργασίας που είναι υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδας. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα είπαν χθες οι εκπρόσωποι των servicers του υπουργείου Δικαιοσύνης, του υπουργείου Οικονομικών και της ΤτΕ, φαίνεται να υπάρχει πρόοδος στη μείωση των χρόνων που απαιτείται ώστε να ολοκληρώνονται οι εγγραφές στο Κτηματολόγιο και στις ψηφιοποιήσεις ώστε εν τέλει να μειωθεί ο χρόνος της έκδοσης δικαστικών αποφάσεων. Φέτος οι πολεοδομίες εντάσσονται στο Κτηματολόγιο, εξέλιξη που θα φέρει αποτελέσματα αν και χρειάζεται κάποιους μήνες "ωρίμανσης" των διαδικασιών. Επίσης, προχωρούν οι διαδικασίες ώστε να εφαρμοστούν όσα προβλέπει ο Νόμος Κατσέλη (3869), δηλαδή πως όταν ένας οφειλέτης έχει εντάξει χρέος με ενέχυρο ακίνητο στις ευνοϊκές διατάξεις Κατσέλη και ταυτόχρονα έχε άλλα ακίνητα, αυτά πρέπει να εκποιηθούν. Η συγκεκριμένη διάταξη, αν και προβλέπεται από τον νόμο, μέχρι σήμερα δεν έχει εφαρμοστεί. Σημειώστε πως το αίτημα που έχουν διατυπώσει οι servicers είναι να αποκτήσουν στοιχεία επικοινωνίας 2.500.000 σχέσεων κάνοντας χρήση των στοιχείων που διαθέτουν οι Αρχές, κάτι το οποίο βρίσκεται υπό σχετική επεξεργασία.
Κυοφορείται συμμαχία Μυτιληναίου-Σαββίδη για τη "νέα Τούμπα"
-Η συμφωνία Belterra-ΜΕΤΚΑ για το έργο της επέκτασης του Προβλήτα 6 στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, φαίνεται πως ανοίγει τον δρόμο και για ακόμη μία, αυτήν της κατασκευής της "νέας Τούμπας". Οι πληροφορίες της αγοράς αναφέρουν ότι επίκειται ανακοίνωση δημιουργίας εταιρείας «ειδικού σκοπού» SPV που θα ιδρυθεί από τον Ιβάν Σαββίδη, με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 10 εκατ. ευρώ. Με βάση το Μνημόνιο που υπέγραψαν ΠΑΕ και ΑΣ ΠΑΟΚ, το νέο γήπεδο θα γίνει με χρηματοδότηση εξ ολοκλήρου από την πλευρά Σαββίδη. Αυτό σημαίνει ότι ο Ιβάν θα μπορεί να συμφωνήσει ο ίδιος με οποιαδήποτε ιδιωτική ή δημόσια εταιρεία επιλέξει. Έτσι, καθίσταται πολύ πιθανός ο ορισμός της ΜΕΤΚΑ ως κατασκευάστριας εταιρείας, ιδιαίτερα με δεδομένη την «εμπειρία» της, από τη συμμετοχή της METKA στην κοινοπραξία κατασκευής του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, μαζί με τον AKTOR και την ΤΕΡΝΑ.
Σαρωτικές αλλαγές στο ΔΣ της ΕΧΑΕ από το Euronext - Ποιοι μένουν
-Το ελληνικό Χρηματιστήριο μπαίνει σταδιακά σε τροχιά Euronext. Η αντίστροφη μέτρηση για την κρίσιμη έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΕΧΑΕ που θα πραγματοποιηθεί λίγο πριν τα Χριστούγεννα, στις 22 Δεκεμβρίου, έχει ήδη ξεκινήσει και ένα από τα βασικά θέματα αποτελεί η αλλαγή του Δ.Σ. Στη διοίκηση θα μπουν πρόσωπα επιλογής του Στεφάν Μπουζνά, CEO της Euronext, ενώ το νέο ΔΣ θα είναι 11μελές. Προτείνεται η επανεκλογή ως CEΟ του Γιάννου Κοντόπουλου και να παραμείνουν ο Γιώργος Δουκίδης, ο Νικόλαος Κρεντεράς και η Ξένια Καζόλη ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Από εκεί και πέρα στο ΔΣ θα μπουν σειρά υψηλόβαθμων στελεχών της Euronext και συγκεκριμένα οι Manuela Bassi (CEO της Euronext Technologies και Επικεφαλής του Τμήματος Client Connectivity & Colocation Services της Euronext), ο Camille Beudin (είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και κατέχει τη θέση του Chief Diversification Officer), ο Sebastien d’Herbès (επικεφαλής του τμήματος ένταξης του Χ.Α στην Euronext), ο Giorgio Modica (CFO της Euronext) και η Emilie Rieupeyroux (επικεφαλής του Market Strategy, Cash Equities & Data Services της Euronext). Από εκεί και πέρα τα σχέδια για το Euronext Athens είναι πολλά και φιλόδοξα. Ο Στεφάν Μπουζνά έχει σκιαγραφήσει ορισμένα από αυτά και συγκεκριμένα να δημιουργηθεί ένας «διάδρομος» ώστε οι εισηγμένες στο εξωτερικό ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες, με ένα μόνο βιβλίο προσφορών και ένα σημείο εισόδου στην Αθήνα να εισαχθούν στην εγχώρια αγορά, αλλά και σχέδια για τον ενεργειακό κλάδο και τη Χρηματιστηριακή Αγορά Ενέργειας. Φυσικά, στα σχέδια περιλαμβάνεται και η δημιουργία Hub στην Αθήνα, κάτι που ήδη έχει προαναγγελθεί. Και βέβαια πριν από όλα αυτά θα πρέπει το νέο Δ.Σ. να αντιμετωπίσει το «νομικό αρμπιτράζ» που επιχειρεί το μαλτέζικο fund Praude Asset Management του Ιταλού δικηγόρου Massimo Malvestio, o οποίος θέλει να πουλήσει ακριβά το ποσοστό του 9% στην ΕΧΑΕ.
Μία είναι… Νατάσα - Τώρα και στα ακίνητα
-Μεταξύ αυτών που συγκροτούν εταιρίες ακινήτων ακινήτων ξεχωρίζω μια ούτως ή άλλως… ξεχωριστή παρουσία, τη λαϊκή αοιδό Νατάσα Θεοδωρίδου, που όπως πληροφορήθηκα, προχώρησε, επίσης την περασμένη Παρασκευή, στη σύσταση της εταιρείας “NT Land Resort Εκμετάλλευση Ακινήτων Α.Ε.”, με την επωνυμία να προέρχεται προφανώς από τα αρχικά της. Η εταιρεία εδρεύει επί της οδού Μιμνέρμου στην περιοχή της Ρηγίλλης και ο σκοπός της περιλαμβάνει την αγοραπωλησία ακινήτων και οικοπέδων, την κατασκευή κτηρίων, ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα κ.ά. Το αρχικό της κεφάλαιο ορίστηκε σε 1.100.000 ευρώ που διαιρείται σε 22.000 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας 50 ευρώ το καθένα και ήταν ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τη σύσταση. Τα παραπάνω εταιρικά μερίδια παριστούν εισφορές των εταίρων ως εξής: Η Αναστασία Θεοδωρίδου κατέβαλε 550.000 ευρώ μετρητά και έλαβε 11.000 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 50 ευρώ έκαστο. Η εταιρεία με την επωνυμία «Αναστασία Θεοδωρίδου και Σια ΕΕ», που εδρεύει στην Κηφισιά κατέβαλε 440.000 ευρώ μετρητά και έλαβε 8.800 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 50 ευρώ έκαστο. Η εταιρεία με την επωνυμία «Aeolus NRGBC Ι.Κ.Ε.», κατέβαλε 110.000 ευρώ μετρητά και έλαβε 2.200 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 50 ευρώ έκαστο. Τη διοίκηση της εταιρείας και τη διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων ανέλαβε για αόριστο χρόνο η ίδια η δημοφιλής τραγουδίστρια που εκτός από το πεντάγραμμο προφανώς φιλοδοξεί σε… χρυσό δίσκο και στο real estate.
Το Χρηματιστήριο Παραγώγων «προστάτευσε» τους μετόχους της Piraeus Bank
-Eίναι από καιρό γνωστό, ότι από σήμερα οι μετοχές της Piraeus Bank σταματούν τη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο για να ολοκληρωθεί ο εταιρικός μετασχηματισμός απορρόφησης της θυγατρικής από τη μητρική εταιρεία. Οι νέες μετοχές είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσουν τη διαπραγμάτευση από την ερχόμενη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου. Ενόψει αυτής της διακοπής, γεννήθηκε ένα μικρό παιχνίδι στο Χρηματιστήριο Παραγώγων. Η διοίκηση του Χρηματιστηρίου ανακοίνωσε ότι τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) Δεκεμβρίου της PiraeusBank δεν θα κλείσουν την ερχόμενη Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, όπως όλων των άλλων μετοχών και δεικτών, αλλά 10 μέρες αργότερα, τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου. Επιπλέον, η ΕΧΑΕ ανακοίνωσε -ξαφνικά- ότι το margin στα ΣΜΕ Δεκεμβρίου της Piraeus Bank αυξάνεται από 14% σε 20%. Προφανώς η απόφαση της ΕΧΑΕ ελήφθη σε μια προσπάθεια να προστατευθούν οι επενδυτές από ακραίες διακυμάνσεις αλλά σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις (π.χ. Eurobank) δεν ανακοινώθηκε ανάλογη «προστασία». Το αποτέλεσμα πάντως ήταν να υπάρξει ένα κύμα ρευστοποιήσεων όσων δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις του ΧΠΑ.
Η στρατηγική των λιμανιών της ΤΙΤΑΝ
-Πριν από 10 μήνες, τον Φεβρουάριο, ο TITANας πούλησε το 75% της Adocim στην Ανατολική Τουρκία εισπράττοντας $87,5 εκατ.. Πριν από λίγες μέρες, ο ΤΙΤΑΝ αγόρασε την Traçim στην περιοχή της Κωνσταντινούπολης πληρώνοντας $190 εκατ. Η μεγάλη διαφορά κρύβεται στα λιμάνια. Η Adocim στην Ανατολία βρίσκεται πολύ μακριά από λιμάνια και εξυπηρετεί μόνο την τοπική αγορά. Αντιθέτως, η Traçim, με δυναμικότητα 2,5 εκατ. τόνων ετησίως, βρίσκεται στη Δυτική Τουρκία κοντά στα λιμάνια του Μαρμαρά κι εξυπηρετεί όχι μόνον πυκνοκατοικημένη περιοχή της Κωνσταντινούπολης, αλλά και σημαντικό εξαγωγικό χαρτοφυλάκιο. Πριν από έναν μήνα, ο TITAN μπήκε σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της Vracs de L'Estuaire στο λιμάνι της Χάβρης (Le Havre), στη Βόρεια Γαλλία. Εκτός από το σύγχρονο εργοστάσιο άλεσης με ετήσια δυναμικότητα 1,2 εκατ. τόνων, η Vracs de L'’Estuair έχει άμεση πρόσβαση στο μεγαλύτερο λιμάνι της Γαλλίας με προορισμό το Παρίσι και την κεντρική Γαλλία, μια από τις μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές της Ευρώπης. Η στρατηγική είναι προφανής και η αγορά την επιβραβεύει ανεβάζοντας την κεφαλαιοποίηση του ΤΙΤΑΝα στα 3,64 δισ. ευρώ (46,7 ευρώ/μετοχή).
Χαμηλοί τόνοι από τον ΟΛΠ για την Ελευσίνα
-Με ενδιαφέρον αλλά χωρίς ίχνος ανησυχίας φαίνεται πως παρακολουθεί η νέα διοίκηση της ΟΛΠ Α.Ε. υπό τον νέο πρόεδρο της, Χαν Τσάο, τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση του λιμανιού της Ελευσίνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο λιμάνι του Πειραιά επικρατεί η άποψη ότι η Ελευσίνα δεν έρχεται «απέναντι», αλλά μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά, ενισχύοντας συνολικά το ελληνικό λιμενικό σύστημα. Στους διαδρόμους του ΟΛΠ λέγεται ότι το βασικό ζητούμενο δεν είναι ο εσωτερικός ανταγωνισμός, αλλά η ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας ως διεθνούς κόμβου logistics. Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε επένδυση που βελτιώνει υποδομές και δημιουργεί νέες δυνατότητες στη ναυπηγοεπισκευή και στη διακίνηση φορτίων θεωρείται θετική εξέλιξη για όλο το ναυτιλιακό και λιμενικό «οικοσύστημα». Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στο πολιτικό περιβάλλον. Όπως σημειώνουν καλά ενημερωμένες πηγές, το τελευταίο διάστημα φαίνεται να εξομαλύνεται η ένταση μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ σε ο,τι αφορά τα ελληνικά λιμάνια. Αυτό δημιουργεί έναν πιο ήρεμο διεθνή «διάδρομο», μέσα στον οποίο η κυβέρνηση μπορεί να προωθεί επενδύσεις χωρίς τις πιέσεις και τα διλήμματα του παρελθόντος. Στον ΟΛΠ εκτιμούν ότι αυτή η ισορροπία διευκολύνει και τη δική τους στρατηγική: επενδύσεις στον Πειραιά, άνοιγμα σε συνέργειες και ταυτόχρονα στήριξη μιας εθνικής εφοδιαστικής αλυσίδας που δεν στηρίζεται σε ένα μόνο λιμάνι. Το μήνυμα που εκπέμπεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είναι σαφές: περισσότερες και καλύτερες υποδομές σημαίνουν μεγαλύτερη πίτα για όλους.
Ο Πασχάλης Διαμαντίδης ανεβάζει ρυθμούς
-Τρία χρόνια μετά την πρώτη του κίνηση στα bulkers, ο Πασχάλης Διαμαντίδης επεκτείνει σταθερά τον στόλο της Velos Dry με την αγορά ενός ακόμη ιαπωνικής κατασκευής πλοίου. Το μεταφορικής ικανότητας 80.700-dwt Key Frontier (built 2011), kamsarmax, αλλάζει χέρια από τη Nippo Shipping έναντι σχεδόν $18,5 εκατ., με παράδοση προγραμματισμένη για Φεβρουάριο–Μάρτιο 2026. Αυτή είναι η δεύτερη εξαγορά της Velos Dry μέσα στο 2025, μετά το καλοκαιρινό deal για το 95,600-dwt post-panamax Azalea Wave (built 2013) από Santoku Senpaku στα $17 εκατ. Το στίγμα είναι ξεκάθαρο: η Velos Dry επενδύει σε Japanese-controlled second hand tonnage, με πλοία κατασκευασμένα μεταξύ 2011–2015 και με προτίμηση σε panamaxes, kamsarmaxes και post-panamaxes. Ο στόλος της εταιρείας φτάνει πλέον τα έξι bulkers, μισά εκ των οποίων είναι kamsarmaxes. Η επιλογή του Διαμαντίδη δεν είναι τυχαία: η Velos Dry κινείται με σταθερά, σταδιακά και επιλεκτικά βήματα, αποφεύγοντας την έντονη, βραχυπρόθεσμη δραστηριότητα στην αγορά sale-and-purchase. Η στρατηγική αυτή αποδεικνύεται σωστή, ειδικά καθώς τα kamsarmaxes παρουσιάζουν πρόσφατα πιο συγκρατημένες επιδόσεις συγκριτικά με τα μεγαλύτερα capesizes, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στον περιορισμένο αριθμό secondhand συναλλαγών των τελευταίων εβδομάδων.
Όταν o G.P. δεν χάνει χρόνο
-Η Dynagas LNG Partners, η εισηγμένη στη Νέα Υόρκη εταιρεία του Γιώργου Προκοπίου (G.P.) δεν χάνει χρόνο. Μετά τη λήξη ενός προηγούμενου buyback όπου αγοράστηκαν μόλις $2,18 εκατ. μετοχών, εγκαινιάζει νέο πρόγραμμα επαναγοράς $10 εκατ., δείχνοντας ότι η στρατηγική της δεν είναι μόνο σταθερή, αλλά και hands-on. Οι αγορές θα γίνονται κατά διαστήματα, είτε στο ανοιχτό χρηματιστήριο είτε μέσω ιδιωτικά διαπραγματευόμενων deals, κρατώντας την εταιρεία ευέλικτη και το balance sheet lean. Με έξι πλοία σε πολυετείς ναυλώσεις και συνολική μεταφορική ικανότητα 914.000 cbm, η Dynagas διατηρεί stable cash flow, ενώ τα καθαρά κέρδη τριμήνου ανήλθαν στα $18,7 εκατ., πάνω από τα $15,1 εκατ. πέρσι. Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου και άλλες ελληνικών και κυπριακών συμφερόντων εισηγμένες, όπως η Safe Bulkers του Πόλυ Βάσου Χατζηιωάννου και η OceanPal της Σεμίραμις Παληού, τρέχουν μεγάλα προγράμματα επαναγοράς μετοχών συνολικού ύψους $62 εκατ., στέλνοντας το μήνυμα ότι οι Έλληνες πλοιοκτήτες ξέρουν πώς να επιστρέφουν κεφάλαιο στους μετόχους.
Περιμένοντας τον Αη Βασίλη των αγορών
-Οι πρώτες 15 μέρες του Δεκεμβρίου καταγράφονται ως οι καλύτερες δύο εβδομάδες των τελευταίων 75 χρόνων για τη Wall Street. Ενώ οι θεσμικοί επενδυτές πουλάνε για να κατοχυρώσουν τα κέρδη (και τα ετήσια bonus τους), οι ιδιώτες επενδυτές που είναι υπεύθυνοι για το 20% της μέσης ημερήσιας αξίας συναλλαγών στην αμερικανική αγορά, συνεχίζουν να αγοράζουν έχοντας εναποθέσει τις προσδοκίες τους στο περιβόητο και στατιστικά επιβεβαιωμένο «Ράλι του Αη Βασίλη» (Santa Claus Rally). Η ιστορία και η στατιστική επιβεβαιώνουν ότι από το μακρινό 1929 μέχρι σήμερα, ο δείκτης S&P 500 έχει καταγράψει κέρδη στο 79% των περιπτώσεων κατά τη συγκεκριμένη εορταστική περίοδο, με μέση απόδοση +1,6%. Συνήθως, το Santa Claus Rally αναφέρεται στις τελευταίες 5 συνεδριάσεις του Δεκεμβρίου αλλά και τις πρώτες 2 του Ιανουαρίου. Από το 1950, η θετική απόδοση επαναλαμβάνεται με την ίδια συχνότητα (79%) και με μέσο όρο κερδοφορίας +1,3%. Τα τελευταία 8 χρόνια, ο δείκτης υποχώρησε μόνο μία φορά κατά τη συγκεκριμένη περίοδο. Σήμερα στην αμερικανική αγορά, οι ιδιώτες επενδυτές κάνουν το 75% των συναλλαγών τους από το κινητό τηλέφωνο. Καταγράφεται ήδη +47% αύξηση στο «κατέβασμα» εφαρμογών χρηματιστηριακών συναλλαγών. Είναι επίσης εντυπωσιακό ότι 41% των Gen Z και των Millennials επενδυτών ακούν προσεκτικά τις συμβουλές των ψηφιακών συμβούλων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI trading advisors).
Οι Γερμανοί πληρώνουν ακριβά τα δάνειά τους
-Το δεκαετές γερμανικό ομόλογο «πληρώνει» σήμερα 2,86%. Ο πληθωρισμός στη Γερμανία είναι κάτω από 1,8%. Συμπέρασμα: Οι επενδυτές-αποταμιευτές που αγοράζουν γερμανικά ομόλογα δεν ανησυχούν για τον πληθωρισμό, αλλά έχουν αμφιβολίες για τη δυνατότητα αποπληρωμής του Χρέους και γι’ αυτό ζητούν ένα «risk premium» της τάξης του 1,7%. Το δημόσιο Χρέος της Γερμανίας φέτος έχει φτάσει στο 63,5% του ΑΕΠ, του χρόνου εκτιμάται στο 65,2% του ΑΕΠ και το 2027 στο 67% του ΑΕΠ. Οι δαπάνες του Κράτους για την άμυνα, την ενέργεια και τα νέα κοινωνικά προγράμματα πιέζουν τον προϋπολογισμό, ενώ ο περιβόητος «χρυσός κανόνας» του Χρέους έχει χαλαρώσει. Η συνταγματική μεταρρύθμιση του Μαρτίου 2025 εξαιρεί από τον «χρυσό κανόνα» όλες τις αμυντικές δαπάνες άνω του 1% του ΑΕΠ. Δημιουργείται Ειδικό Ταμείο Υποδομών €500 δισ. για τις αναγκαίες επενδύσεις σε υποδομές, ενώ η κυβέρνηση εξήγγειλε νέες φορολογικές ελαφρύνσεις για επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Επιπλέον όλων των άλλων, το δημογραφικό αυξάνει γεωμετρικά τις κοινωνικές δαπάνες. Το Δημοσιονομικό Έλλειμμα φέτος θα ξεπεράσει το 3% και του χρόνου θα ανέβει στο 4% του ΑΕΠ. Όλα αυτά -φυσικά- δεν είναι δραματικά ούτε προμηνύουν καταστροφή. Το πάλαι ποτέ «ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο» της Ευρώπης που αποτελούσε βάση για την επιμέτρηση επενδυτικού κινδύνου, σήμερα έγινε πιο ακριβό.
Μια ουγκιά ασήμι αξίζει όσο ένα βαρέλι πετρέλαιο
-Πριν από τρία χρόνια, το πετρέλαιο ήταν 5 φορές ακριβότερο από το καταφρονεμένο ασήμι. Σήμερα μία ουγκιά αργύρου ($63,80) αξίζει περισσότερο από ένα βαρέλι αργού πετρελαίου WTI ($57,30). Το 2025 θα καταγραφεί ως η χειρότερη χρονιά για το πετρέλαιο (-20%) μετά την πανδημική κρίση. Για το ασήμι, το 2025 θα είναι η καλύτερη χρονιά από το 1979 (+115%). Η νέα «πράσινη» οικονομία χρειάζεται άφθονο άργυρο (φωτοβολταϊκά, ηλεκτρικά οχήματα, 5G, και AI data centers) ενώ η παραγωγή δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση για τρίτη διαδοχική χρονιά. Οι χώρες του OPEC+ δεν μπορούν, ίσως και να μη θέλουν να συνεννοηθούν. Οι χώρες που παράγουν ασήμι (Μεξικό, Περού, Κίνα) αποκτούν αυξημένη γεωστρατηγική σημασία. Για περισσότερα από 150 χρόνια, η παγκόσμια οικονομία μελετούσε προσεκτικά και με δέος τις διεθνείς τιμές πετρελαίου. Σήμερα όλοι αναζητούν εναλλακτικές πηγές ενέργειας.
Πηγή: newmoney.gr
Πηγή: newmoney.gr
