Οι αγρότες και ο Μητσοτάκης, μεθαύριο ο νόμος για το ελβετικό, το βουβό ντιλ του Μυλωνά για τα ασημικά και το (φανερό) ντιλ Μυτιληναίου-Σαββίδη για την Τούμπα

Μπορεί ο Τσιάρας να μην πήγε χθες στο Μ.Μ, από τη στιγμή όμως που η κυβέρνηση έλαβε τα αιτήματα των αγροτών αποφάσισε να προετοιμάσει μια σοβαρή βάση διαλόγου, ώστε να αφαιρέσει από τα μπλόκα και το επιχείρημα της ασαφούς βάσης συζήτησης. Για πρώτη φορά λοιπόν μπήκε στην εξίσωση το αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία (wow), για το οποίο ο Τσιάρας εργάζεται παρασκηνιακά εδώ και καιρό με τον Πιτσιλή της ΑΑΔΕ. Επίσης, συζήτηση υπάρχει και με τη ΔΕΗ για το αγροτικό ρεύμα, αν και ο Στάσσης έχει δεδομένες επιφυλάξεις για το δικό του κόστος παραγωγής. Και στο Μ.Μ καταλαβαίνω ότι λένε οι αγρότες άκουσαν θετικά το μήνυμα για αλλαγές στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνονται στο 100% για τη ζημιά που υφίστανται – κάτι που ζητούν διαχρονικά. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση ήθελε να «σπάσει» τη γραμμή του ΚΚΕ στα μπλόκα, που είναι σκληρή, καθώς οι υπόλοιποι που δεν είναι οργανωμένοι στον Περισσό δεν έχουν να κερδίσουν κάτι αν δεν συζητήσουν.Η συνάντηση με Μητσοτάκη-Οι αγρότες προφανώς θα πάρουν τις αποφάσεις τους και θα αποφασίσουν τα επόμενά τους βήματα και δεδομένα η πόρτα του Χατζηδάκη, αλλά και του Τσιάρα, παραμένει ανοιχτή για διάλογο. Ακούω πάντως ότι από χθες αρκετοί, και ειδικά στον θεσσαλικό κάμπο, «ψάχνονται» για το πρόγραμμα του Κ.Μ. Σας το έγραψα και χθες, το επαναλαμβάνω και σήμερα, από Παρασκευή μεσημέρι και μέσα στο ΣΚ ο Μητσοτάκης θα είναι στην Αθήνα, έχοντας επιστρέψει από Βρυξέλλες και πριν φύγει για το Ισραήλ, συνεπώς υπάρχει χρονικό περιθώριο. Μέχρι χθες το βράδυ ο Κ.Μ σκεφτόταν αν θα κάνει μια πολιτική αναφορά στο θέμα κατά την ομιλία του στο κλείσιμο του προϋπολογισμού ή κάτι παραπάνω. Νομίζω θα εξαρτηθεί από την έκβαση του ζητήματος και φυσικά από το πώς θα αντιδράσουν οι αγρότες.Η αποφόρτιση των βουλευτών-Η εμφάνιση Τσιάρα και η περιγραφή συγκεκριμένων παρεμβάσεων που η κυβέρνηση μπορεί να κάνει για να αντιμετωπίσει πιο μακροπρόθεσμα και όχι μόνο πυροσβεστικά το κόστος παραγωγής που ζορίζει τους αγρότες, δίνει και ένα επιπρόσθετο επιχείρημα στους βουλευτές της ΝΔ, οι οποίοι γκρινιάζουν ότι "τρώνε ξύλο" στις περιφέρειές τους. Στην πρόσφατη ΚΟ βεβαίως ήταν… ήσυχοι αλλά ενόψει και του ραντεβού τους με τον Μητσοτάκη το μεσημέρι της Τετάρτης στο Μ.Μ, η κυβέρνηση θέλει να έχουν και αυτοί ένα πάτημα.Το κλείνει ή δεν το κλείνει ο Στέφανος;-Μετά από μήνες λέω να γράψω κάτι για εκείνον τον φουκαρά τον Στέφανο, αφού όπως καταλαβαίνω, αφού του φούσκωσαν τα μυαλά οι παράγοντες ότι όπου να ’ναι πάει Μαξίμου, τώρα τον άφησαν αμανάτι. Κάτι σαν τους παλιούς παπατζήδες. Βγήκε λοιπόν προχθές και προανήγγειλε έκτακτο συνέδριο για το «Κίνημα Δημοκρατίας» τον Φεβρουάριο, όπου θα ληφθούν ουσιαστικές αποφάσεις για τη συνέχιση της πορείας του. Ή όχι, το κλείνουμε το μαγαζί; Προφανής στόχος παραμένει το να μπει το κόμμα στη Βουλή, αλλά δεν είναι ότι «πετάει» κιόλας. Πολλοί λένε ότι στην κίνησή του αυτή βλέπουν έναν τακτικό ελιγμό του, προκειμένου τα μέλη του κόμματος να εγκρίνουν την προοπτική κυβερνητικών συνεργασιών μετά τις εκλογές, ώστε το κόμμα να μπορεί να παίζει τον ρόλο του «μπαλαντέρ». Ο ίδιος ο Κασσελάκης, άλλωστε, τις προάλλες άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμα και συνεργασίας με τη ΝΔ, όχι όμως με τον Μητσοτάκη. Εγώ πάντως πιστεύω ότι και ο Πίνατ να του έλεγε, τρέχοντας θα πήγαινε, γιατί γλύκανε από τα μεγαλεία, αλλά ε… δεν είναι και εφοπλιστής ο άνθρωπος.Στη Βουλή την Πέμπτη 18/12 η ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό-Περνάμε στην αγορά ξεκινώντας από το πιο ενδιαφέρον για τον κόσμο που είναι η ρύθμιση του υπουργού Οικονομίας Κ. Πιερρακάκη για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Πρόκειται για μια γενναία ρύθμιση που αφορά όλους τους δανειολήπτες με ή χωρίς κριτήρια και κλιμακώνεται ως προς το ύψος του κουρέματος. Η είδηση είναι ότι μεθαύριο Πέμπτη 18/12 οι σχετικές διατάξεις κατατίθενται στη Βουλή. Οπως είπαμε οι ρυθμίσεις για τα δάνεια σε ελβετικό αφορούν τους πάντες, ανθρώπους με περιουσία και χωρίς. Ωστόσο θα μεταβάλλεται το ύψος του κουρέματος που σχετίζεται με την ισοτιμία ελβετικού-ευρώ. Στους "εύπορους", δηλαδή τους δανειολήπτες χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, το κούρεμα είναι standard - δηλαδή 15% κάτω το επίπεδο της ισοτιμίας ελβετικού-ευρώ και σταθερό επιτόκιο 2,90%. Η πρώτη κατηγορία ξεκινάει από εισόδημα 7.500 ευρώ και καταλήγει στις 22.000 ευρώ, η δεύτερη ξεκινάει από 9.375 ευρώ και καταλήγει στα 25.250 ευρώ. Φυσικά η μεγάλη αυτή κλιμάκωση προβλέπει και περιουσιακά κριτήρια όπως επίσης προσμετρά και τις καταθέσεις. Τέλος, κυρίαρχη είναι η εικόνα σε ο,τι αφορά τον αριθμό μελών του νοικοκυριού. Για κάθε μία από τις τρεις κατηγορίες το κούρεμα είναι 50%, 30% ή 20%, αντιστοίχως, και επιτόκια από 2,30%, 2,50% και 2,70% αντιστοίχως. Η κλιμάκωση έχει πολλαπλή στόχευση: Nα προσφέρει μια δίκαιη και βιώσιμη λύση για τους δανειολήπτες, συνυφασμένη με τις δυνατότητές τους, που όμως δεν θα επιβαρύνει υπέρμετρα το τραπεζικό σύστημα και θα εξασφαλίζει τη μηδενική επιβάρυνση σε ο,τι αφορά τον Ηρακλή.To "βουβό" deal του Παύλου Μυλωνά για τα ασημικά-Nα ξεκινήσουμε τα επιχειρηματικά νέα από την Εθνική Τράπεζα και τον Π. Μυλωνά. Ολη η αγορά έχει στραμμένο το βλέμμα πάνω του περιμένοντας τις συμφωνίες της τράπεζας στον ασφαλιστικό τομέα. Στο μεταξύ όμως ο Μυλωνάς έκανε ένα σημαντικό deal, με επίπτωση στον ισολογισμό... αλλά αποφεύγει (και σοφά) να ανοίξει το στόμα του. Συγκεκριμένα στις 8/12 ανακοινώθηκε η συμφωνία με Prodea της Εθνικής και του Παπαλέκκα. Καταρχάς, ενώ ανακοινώθηκαν ταυτοχρόνως ως δυο χωριστά deal μόνον τυπικά είναι, καθώς πρέπει να σας πω ότι ο Παπαλέκκας έχει άριστη σχέση με την Εθνική η οποία τον εκτιμά και εμπιστεύεται ιδιαιτέρως ως επιχειρηματία από τη στιγμή που ο Παπαλέκκας όταν πούλησε στη Ρουμανία, εμφανίστηκε στην Αιόλου με μια επιταγή που είχε τριψήφιο νούμερο για να επιστρέψει τα δανεικά. Με τη συμφωνία Εθνικής - Prodea πέρασαν στον έλεγχο της Εθνικής έναντι τιμήματος 510 εκατ. (κατά πληροφορίες περίπου τα μισά είναι αξία δανείων που βάραιναν τα ακίνητα) 100 ακίνητα (κυρίως γραφεία και καταστήματα) που μίσθωνε η ίδια η Εθνική. Πρόκειται για τα "ασημικά" της άλλοτε Πανγαία που η διοίκηση Τουρκολιά-Χριστοδούλου πούλησε το 2013 άνευ διαγωνισμού στην τότε Ιnvel των Στάινμετζ-Παπαχριστοφόρου έναντι 640 εκατ. ευρώ. Λίγο αργότερα άρχισαν να βγαίνουν τα διεθνή εντάλματα για τον Στάινμετζ, ο οποίος και αποσύρθηκε από την Ιnvel. Οι πληροφορίες είναι ότι το 2013, για να πληρωθεί μέρος από τα 640 εκατ., η Ιnvel πήρε δάνειο από την Εθνική. Μάλιστα η τότε διοίκηση της Εθνικής έδειξε τέτοια μεγαλοσύνη που αναθεώρησε τα μισθωτήρια των ακινήτων που χρησιμοποιούσε σε ύψη εκτός αγοράς, ώστε να βγαίνει η εξυπηρέτηση του δανείου. Οπότε ο Π. Μυλωνάς με τη συμφωνία που αναμένεται να κλείσει ως τον Μάιο 2026 περιορίζει σημαντικά τις λειτουργικές δαπάνες της Εθνικής. Τα μισθωτήρια με τα υψηλά ενοίκια έληγαν το 2028. Συνεπώς η ΕΤΕ αναμείνατε από του χρόνου να μειώσει σημαντικά τα κόστη λειτουργίας της με τα 100 ακίνητα, ενώ έχουν προηγηθεί και άλλες αγορές ακινήτων της ΕΤΕ που ανήκαν στην Πανγαία.Εθνική και ασφαλιστικές