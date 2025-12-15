To στοίχημα των επενδύσεων μετά το Ταμείο Ανάκαμψης και τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για το 2026
Η ανάπτυξη κατεβάζει ταχύτητα μετά το 2027 καθώς σταματούν οι χρηματοδοτήσεις από το ΤΑΑ - Νέο χρήμα σε επιχειρήσεις για επενδύσεις 6 δισ. το 2026
Οι μηχανές του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα σβήσουν οριστικά το 2026 και από το 2027 η ελληνική οικονομία χάνει την επενδυτική ώθηση στην οποία στηρίχθηκε από το 2021. Η ανησυχία όλων αποτυπώνεται στο γεγονός ότι το Πολυετές Πρόγραμμα 2026-2029 που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης προβλέπει ότι η ανάπτυξη της χώρας θα κατεβάζει ταχύτητα κάθε χρόνο: από 2,4% το 2026, στο 1,7% το 2027, στο 1,6% το 2028, στο 1,3% το 2029. Παράλληλα οι επενδύσεις, μετά την εκρηκτική αύξηση 10,2% που προβλέπεται για το 2026, θα υποχωρήσουν στο 4,1% το 2027 και θα πέσουν κάτω από 1% το 2028 και το 2029 (0,9% και 0,8% αντίστοιχα. Αυτό ερμηνεύτηκε από πολλούς ότι, προδιαγεγραμμένα πλέον, η οικονομία οδηγείται σε στασιμότητα.
Η αλήθεια είναι όμως, όπως σημειώνεται στη σελίδα 8 στο πολυετές δημοσιονομικό πρόγραμμα, ότι η πρόβλεψη αυτή γίνεται «χωρίς να ληφθούν υπ’ όψιν άλλα μέτρα», που δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί και δρομολογηθεί, καθώς εκφεύγουν των ορίων της σημερινής κυβέρνησης.
Στην πράξη, οι επιδόσεις αυτές αποτελούν την οικονομική αφετηρία και το «στοίχημα» για τις προσεχείς κάλπες και την επόμενη κυβέρνηση που θα χαράξει στρατηγική για να καλύψει το κενό που αφήνει πίσω του το τέλος του Ταμείου.
Αμεσα, μέσα στη νέα χρονιά που ξεκινά, ενεργοποιούνται νέα εργαλεία που στοχεύουν να ρίξουν στην αγορά και στις επιχειρήσεις -μέσω μόχλευσης και άμεσων ενισχύσεων- κεφάλαια που αθροιστικά θα αγγίξουν τα 6 δισ. ευρώ – πέραν των περίπου 13 δισ. που αναμένονται από το Ταμείο Ανάκαμψης μέχρι τη λήξη του.
«Ετος δοκιμών»Ωστόσο, το 2026 θα συνεχίσουν να τρέχουν χρηματοδοτήσεις συνδυαστικά ή και πέραν των δανείων και επιχορηγήσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης που ολοκληρώνεται το καλοκαίρι. Η νέα χρονιά αναδεικνύεται «έτος δοκιμών» αφού, παράλληλα με τα τελευταία περίπου 13 δισ. που η κυβέρνηση θα δίνει αγώνα δρόμου για να μη χαθούν από το ΤΑΑ, θα ρέει άφθονο «νέο χρήμα» και από άλλες πηγές, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της οικονομίας και των επιχειρήσεων, πριν λήξει τον ερχόμενο Αύγουστο το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Αμεσα, μέσα στη νέα χρονιά που ξεκινά, ενεργοποιούνται νέα εργαλεία που στοχεύουν να ρίξουν στην αγορά και στις επιχειρήσεις -μέσω μόχλευσης και άμεσων ενισχύσεων- κεφάλαια που αθροιστικά θα αγγίξουν τα 6 δισ. ευρώ – πέραν των περίπου 13 δισ. που αναμένονται από το Ταμείο Ανάκαμψης μέχρι τη λήξη του.
