Τεντ Σαράντος: Το story του ανθρώπου που οδήγησε το Netflix στην κορυφή – Πώς έφτασε στη συμφωνία των $82,7 δισ. (pics)
Από υπάλληλος βιντεοκλάμπ σε κυρίαρχο του streaming, ο Τεντ Σαράντος κλείνει συμφωνία 82,7 δισ. δολαρίων για τη Warner Bros, αλλάζει τις ισορροπίες στο Χόλιγουντ και επαναπροσδιορίζει τι σημαίνει παγκόσμια ψυχαγωγία
Πριν από δεκαπέντε χρόνια, ο τότε πρόεδρος της Time Warner, Τζεφ Μπουκς, χλεύαζε τη Netflix: «Είναι σαν να ρωτάς αν ο αλβανικός στρατός θα κατακτήσει τον κόσμο. Δεν νομίζω». Σήμερα, ο «αλβανικός στρατός» όχι μόνο μπήκε στην πόλη, αλλά ετοιμάζεται να αγοράσει και τα τείχη της! Με μια συμφωνία ύψους 82,7 δισ. δολαρίων, η Netflix του Τεντ Σαράντος συμφώνησε να εξαγοράσει τα στούντιο της Warner Bros., την HBO και την υπηρεσία streaming HBO Max, σε μια από τις μεγαλύτερες συναλλαγές στην ιστορία των μέσων.
