Fraport: Άνοδος 8,8% τον Νοέμβριο στην επιβατική κίνηση, ξεπέρασε ήδη το 2024 με ορόσημο τα 7 εκατ. επιβάτες στη Ρόδο
Τον Νοέμβριο του 2025, τα αεροδρόμια υπό τη διαχείριση της Fraport Greece διακίνησαν 953.000 επιβάτες (+77.000 επιβάτες) σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2024
Τον Νοέμβριο του 2025, τα αεροδρόμια του δικτύου της Fraport Greece διακίνησαν συνολικά 953.000 επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 8,8% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2024. Ειδικότερα, μέχρι τέλη Νοεμβρίου, η συνολική επιβατική κίνηση ξεπέρασε ήδη το σύνολο του 2024, με σημαντικά ορόσημα όπως η υπέρβαση των 7 εκατομμυρίων επιβατών στο αεροδρόμιο της Ρόδου.
Πιο αναλυτικά:
Τον Νοέμβριο του 2025, τα αεροδρόμια υπό τη διαχείριση της Fraport Greece διακίνησαν 953.000 επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 8,8% (+77.000 επιβάτες) σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2024.
Μέχρι και τον Νοέμβριο, τα αεροδρόμια του δικτύου της Fraport Greece πέτυχαν τα ακόλουθα σημαντικά ορόσημα:
•Η συνολική κίνηση έχει ήδη ξεπεράσει το σύνολο του 2024 (36,03 εκατομμύρια επιβάτες), με τα περισσότερα αεροδρόμια να ξεπερνούν τις επιδόσεις του περασμένου έτους, εκτός από τα αεροδρόμια Σαντορίνης (JTR), Μυκόνου (JMK), Σάμου (SMI) και Μυτιλήνης (MJT).
•Το Αεροδρόμιο Ρόδου (RHO) ξεπέρασε τα 7 εκατομμύρια επιβάτες.
