Χρηματιστήριο: Μίνι rebound μετά τη διήμερη πτώση με τις 2.100 μονάδες στον ορίζοντα

Ανθεκτική η εγχώρια αγορά στις διεθνείς πιέσεις - Στο επίκεντρο η Titan μετά την εξαγορά της Traçim Cement, αλλά και οι ΑΔΜΗΕ - ΑΒΑΞ λόγω των αποτελεσμάτων που ανακοίνωσαν - Ολοκληρώνεται η δημόσια προσφορά για το ομόλογο της Aktor