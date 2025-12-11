Χρηματιστήριο: Μίνι rebound μετά τη διήμερη πτώση με τις 2.100 μονάδες στον ορίζοντα
Χρηματιστήριο: Μίνι rebound μετά τη διήμερη πτώση με τις 2.100 μονάδες στον ορίζοντα
Ανθεκτική η εγχώρια αγορά στις διεθνείς πιέσεις - Στο επίκεντρο η Titan μετά την εξαγορά της Traçim Cement, αλλά και οι ΑΔΜΗΕ - ΑΒΑΞ λόγω των αποτελεσμάτων που ανακοίνωσαν - Ολοκληρώνεται η δημόσια προσφορά για το ομόλογο της Aktor
Αντίδραση βγάζουν οι αγοραστές στο ελληνικό χρηματιστήριο μετά τη διήμερη πτώση, με την εγχώρια αγορά να διαφοροποιείται σε σχέση με τις πιέσεις που δέχονται τα χρηματιστήρια στο εξωτερικό. Οι επενδυτές συνεχίζουν να τοποθετούνται επιλεκτικά, εστιάζοντας στην τρίτη διαδοχική μείωση επιτοκίων της Fed, αλλά και στη «μάχη» για το Eurogroup, όπου ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ Κυριάκος Πιερρακάκης διεκδικεί την προεδρία.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (11/12), ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,16% και διαπραγματεύεται στις 2.092,01 μονάδες. Σε περίπου 10 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.086,61 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.096,34 μονάδες. Όπως αναφέρει η Κύκλος Χρηματιστηριακή στο σημερινό προσυνεδριακό της σχόλιο, «η αντίδραση του ΓΔ στην περιοχή των 2.080 μονάδων δημιουργεί προϋποθέσεις για επαναφορά του στις 2.100 μονάδες».
Μπορεί να μη γλίτωσε τη δεύτερη διαδοχική πτώση, αλλά η Λεωφόρος Αθηνών περιόρισε στο ελάχιστο τις χθεσινές απώλειες, κρατώντας απόσταση ασφαλείας από τις 2.100 μονάδες. Μετά τις τράπεζες και την πρόσφατη υπεραπόδοση των blue chips, ήταν η σειρά ορισμένων πιο μικρών μετοχών να βάλουν «πλάτη». Σε αυτό το πλαίσιο, νέα ρεκόρ μετά ισχυρής ανόδου σημείωσαν η ElvalHalcor (σ.σ. επωφελήθηκε η μητρική Viohalco), η ΑΒΑΞ, η Qualco και η Εκτέρ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (11/12), ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,16% και διαπραγματεύεται στις 2.092,01 μονάδες. Σε περίπου 10 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.086,61 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.096,34 μονάδες. Όπως αναφέρει η Κύκλος Χρηματιστηριακή στο σημερινό προσυνεδριακό της σχόλιο, «η αντίδραση του ΓΔ στην περιοχή των 2.080 μονάδων δημιουργεί προϋποθέσεις για επαναφορά του στις 2.100 μονάδες».
Μπορεί να μη γλίτωσε τη δεύτερη διαδοχική πτώση, αλλά η Λεωφόρος Αθηνών περιόρισε στο ελάχιστο τις χθεσινές απώλειες, κρατώντας απόσταση ασφαλείας από τις 2.100 μονάδες. Μετά τις τράπεζες και την πρόσφατη υπεραπόδοση των blue chips, ήταν η σειρά ορισμένων πιο μικρών μετοχών να βάλουν «πλάτη». Σε αυτό το πλαίσιο, νέα ρεκόρ μετά ισχυρής ανόδου σημείωσαν η ElvalHalcor (σ.σ. επωφελήθηκε η μητρική Viohalco), η ΑΒΑΞ, η Qualco και η Εκτέρ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα