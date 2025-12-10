Bloomberg: Η SpaceX σχεδιάζει τη μεγαλύτερη IPO όλων των εποχών με στόχο αποτίμηση $1,5 τρισ.
Στόχος η άντληση πολύ πάνω από 30 δισ. δολάρια - Η δημόσια εγγραφή βασίζεται στην εκρηκτική ανάπτυξη της Starlink και την πρόοδο του Starship
Η SpaceX προχωρά με τα σχέδια για μια αρχική δημόσια προσφορά που θα επιδιώξει να αντλήσει πάνω από 30 δισ. δολάρια, σε μια συναλλαγή που θα μπορούσε να εξελιχθεί στη μεγαλύτερη IPO όλων των εποχών. Ο στόχος αποτίμησης για ολόκληρη την εταιρεία ανέρχεται σε περίπου 1,5 τρισ. δολάρια — επίπεδο που θα τη φέρει πολύ κοντά στη Saudi Aramco, η οποία είχε συγκεντρώσει 29 δισ. δολάρια το 2019.
Σύμφωνα με πηγές, η SpaceX και οι σύμβουλοί της εξετάζουν τη διενέργεια της IPO από τα μέσα έως τα τέλη του 2026, με πιθανή μετάθεση το 2027 ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.
Η είδηση για την προετοιμασία της IPO εκτόξευσε τις μετοχές του κλάδου. Η EchoStar Corp., που έχει συμφωνήσει να πουλήσει άδειες φάσματος στη SpaceX, ενισχύθηκε έως 12%, ενώ η Rocket Lab σημείωσε άνοδο άνω του 4%.
Η κινητικότητα για την IPO συνδέεται με τη συνεχή ανάπτυξη της Starlink — της ταχέως επεκτεινόμενης υπηρεσίας δορυφορικού διαδικτύου — και με το πρόγραμμα Starship, τον πύραυλο που στοχεύει σε αποστολές στο φεγγάρι και τον Άρη.
Η SpaceX αναμένει περίπου 15 δισ. δολάρια έσοδα το 2025 και 22–24 δισ. το 2026, με τη Starlink να αποτελεί την κύρια πηγή εισοδήματος. Ορισμένα από τα κεφάλαια της IPO θα κατευθυνθούν στην ανάπτυξη διαστημικών data centers, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς εξειδικευμένων chips — μια ιδέα που ο Μασκ υποστήριξε δημόσια πρόσφατα.
Σε δευτερογενή αγορά, η εταιρεία έχει τοποθετήσει την τιμή ανά μετοχή στα 420 δολάρια, ανεβάζοντας την αποτίμησή της πάνω από τα 800 δισ. δολάρια, ενώ επιτρέπει σε εργαζομένους να πουλήσουν μετοχές αξίας έως 2 δισ. δολαρίων.
Ο Μασκ δήλωσε ότι η SpaceX είναι «θετικά ταμειακή επί χρόνια» και ότι οι αυξήσεις αποτίμησης αντικατοπτρίζουν την πρόοδο της Starship και της Starlink, καθώς και την εξασφάλιση φάσματος για υπηρεσίες direct-to-cell που ανοίγουν μια τεράστια νέα αγορά.
SpaceX is moving ahead with plans for an IPO that would seek to raise significantly more than $30 billion, people familiar with the matter said, in a transaction that would make it the biggest listing of all time. https://t.co/cigmIExaDA— Bloomberg (@business) December 10, 2025
📷: Miguel J. Rodriguez… pic.twitter.com/Dwx0kqENty
