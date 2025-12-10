«Εξοικονομώ 2025»: Υπαγωγή 20.840 νοικοκυριών, παράταση για τις δανειακές συμβάσεις

Αποκλειστικά για τους ωφελούμενους που εντάσσονται στο πλαίσιο της 1ης υπαγωγής, παρατείνεται η σχετική προθεσμία υπογραφής δανειακής σύμβασης έως τις 30 Ιανουαρίου 2026