Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέες πιέσεις εν μέσω πλούσιων επιχειρηματικών εξελίξεων και Fed

Στο «κόκκινο» διατηρείται το ελληνικό χρηματιστήριο για δεύτερη διαδοχική μέρα, με τις εξελίξεις που αφορούν στις εισηγμένες να πυκνώνουν (αποτελέσματα, αγορές μετοχών, placements, κλπ). Στην περιοχή των 2.080 μονάδων διαπραγματεύεται πλέον ο Γενικός Δείκτης, σε κοντινή απόσταση από τα υψηλά έτους. Στάση αναμονής κρατούν οι επενδυτές στο εξωτερικό, ενόψει της προεξοφλημένης τρίτης σερί μείωσης επιτοκίων από τη Federal Reserve (απόψε οι ανακοινώσεις), με την προσοχή να είναι στραμμένη στο guidance για τη νομισματική πολιτική που θα ακολουθήσει η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ το 2026.



Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (10/12) στο ΧΑ, ο ΓΔ υποχωρεί κατά -0,47% και διαπραγματεύεται στις 2.079,90 μονάδες. Σε περίπου 9 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη με χαμηλό ημέρας τις 2.079,83 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.088,92 μονάδες.



«Φρένο» στο τριήμερο ανοδικό σερί έβαλε χθες η Αθήνα, με τον Γενικό Δείκτη να οπισθοχωρεί κάτω από τις 2.100 μονάδες για τρίτη φορά σε διάστημα δύο εβδομάδων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του AXIANumbers, ο Νοέμβριος ήταν ο πέμπτος διαδοχικός μήνας εκροών για τα ξένα χαρτοφυλάκια, με τους αλλοδαπούς δικαιούχους μερίδων να πραγματοποιούν το 68,7% των συναλλαγών. Παράλληλα, ήταν ο μήνας με τις εγγραφές-ρεκόρ νέων επενδυτικών κωδικών (εγγράφηκαν 3.538 νέοι χρηματιστηριακοί κωδικοί), σηματοδοτώντας ένα ξέσπασμα ενδιαφέροντος από μικροεπενδυτές. Κάτι που εν πολλοίς, σύμφωνα με τη στήλη dark room, οφείλεται στο ομόλογο της Lamda Development.



