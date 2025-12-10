Η… αγροτιάδα, το Μ.Μ και οι γαλάζιοι βουλευτές, η σκιά του Αλέξη ξανά στην Κουμουνδούρου (σήμερα τα σπουδαία), ο Ισραηλινός και το σφυρί, ώρα για το ελβετικό
Χαίρετε, η «αγροτιάδα» συνεχίζεται σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, ελλείψει άλλου θέματος με αρκετές διαφορετικές πτυχές
Από μία προσπάθεια συνεννόησης που γίνεται για να γίνει ένας διάλογος, αλλά το θέμα είναι με ποιους, έως τα ευτράπελα με έξι βουλευτές της ΝΔ να διαμαρτύρονται για πληρωμές σε αγρότες που δεν έχουν ελεγχθεί. Ή μάλλον που ελέγχθηκαν αλλά επειδή υπήρχε στρεμματική απόκλιση πρόκειται προφανώς να επανελεγχθούν και εφόσον δεν συντρέχει λόγος θα πληρωθούν μέχρι το τέλος του μήνα. Ξέρετε, αυτό που είναι εντελώς γελοίο στην υπόθεση είναι ότι υπάρχουν όχι μόνο απλοί αγρότες (που ας υποθέσουμε ότι δικαιολογούνται), όχι μόνο η αντιπολίτευση που και αυτή… τη δουλειά της κάνει να φωνάζει, αλλά και βουλευτές της ΝΔ που πιστεύουν ότι η κυβέρνηση ΜΠΟΡΕΙ και ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ τα οφειλόμενα. Ενώ συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο, γιατί έχει πιεστεί αφόρητα. Όπως καταλαβαίνετε αν την άφηνε την κυβέρνηση η ΕΕ θα έδινε και προκαταβολές… έως το 2030, αλλά οι γαλάζιοι βουλευτές της επαρχίας σου λένε δεν βαριέσαι, κάποιος ανόητος αγρότης θα τσιμπήσει να σώσουμε κανένα ψηφαλάκι. Την Παρασκευή υπάρχει και ΚΟ της ΝΔ, οπότε σίγουρα θα πουν και εκεί τα δικά τους, αλλά αλήθεια ποιος θεωρεί ότι έτσι κερδίζουν κάτι, ποιος τους πιστεύει;
Χρυσοχοΐδης στο Μ.Μ
-Χθες πήγε στο Μαξίμου ο Χρυσοχοΐδης και είδε τον Μητσοτάκη γιατί όπως είπαμε οι αγρότες έχουν δρόμο μπροστά τους μέχρι να τελειώσει το πανηγύρι. Μια ενδιαφέρουσα διαφοροποίηση σε σχέση με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της υπόλοιπης χώρας, οι Κρητικοί βρέθηκαν χθες με τον περιφερειάρχη Αρναουτάκη και του ζήτησαν να κηρύξει το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για να πάρουν γρηγορότερα τα λεφτά που τους οφείλονται και να επιταχυνθούν οι έλεγχοι. Αυτό βεβαίως δεν γίνεται, ο Αρναουτάκης όμως τους είπε να συγκεντρώσουν τα αιτήματά τους και να ζητήσουν ένα ραντεβού με τον Χατζηδάκη, ο οποίος γύρισε χθες το απόγευμα από τις ΗΠΑ. Οι αγρότες εμφανίστηκαν θετικοί, άλλωστε είχαν ένα ραντεβού την Παρασκευή που δεν έγινε γιατί δεν συμφωνήθηκε να πάρουν μέρος σε αυτό και οι βουλευτές της Κρήτης. Σε αντίθεση όμως με τα υπόλοιπα μπλόκα της χώρας, οι Κρητικοί μοιάζουν να κινούνται αυτόνομα.
Στη σκιά του Αλέξη
-Λοιπόν πάμε στα ωραία τα δικά μας τώρα να αφήσουμε τις ξενεριές. Στον πηγαιμό για την… «Ιθάκη» θα βγει αύριο η Κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ που συνεδριάζει στη μία το μεσημέρι στην αίθουσα της Γερουσίας της Βουλής, με φόντο τον… εξώστη του Αλέξη μας. Αν και επισήμως η ημερήσια διάταξη αφορά στον προϋπολογισμό, εντούτοις δεν είναι λίγοι οι βουλευτές και τα κομματικά στελέχη (έχουν κληθεί ως είθισται τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής) που επιθυμούν η ηγεσία του κόμματος να ξεκαθαρίσει τη στάση της μετά τα θεωρεία και την κριτική του Αλέξη Τσίπρα για «περίκλειστα κόμματα» και… «συγκολλήσεις», τη στιγμή που το μήνυμα της Κουμουνδούρου θόλωσε κάπως και το πρωτοσέλιδο της κυριακάτικης Αυγής. Πάντως ο Φάμελλος σκοπεύει να ξεκαθαρίσει τη στάση του, ζητώντας όλες οι προοδευτικές δυνάμεις, δηλαδή ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Πράττω του Νίκου Κοτζιά, Κόσμος του Πέτρου Κόκκαλη κτλ και φυσικά ο Αλέξης Τσίπρας να καθίσουν γύρω από το ίδιο τραπέζι, για μια προοδευτική πρόταση που θα μπορούσε να ρίξει τον Μητσοτάκη. Τώρα, για το ποιος θα ήταν ο επικεφαλής σε μια τέτοια… σύνθεση, η Κουμουνδούρου δείχνει τις δημοκρατικές διαδικασίες, αν και θέλει να βάλει το κάρο μπροστά από το άλογο, εμμένοντας στην ανάγκη να υπάρξει πρώτα προοδευτικό πρόγραμμα. Στην Αμαλίας, ωστόσο, εξακολουθούν να βλέπουν την… κοινωνία, αντί για τα κομματικά οφίτσια, σχεδιάζοντας τις επόμενες εμφανίσεις του κ. Τσίπρα ανά την Ελλάδα, ενώ σε… σημείο βρασμού, αν όχι νευρικής κρίσης, βρίσκονται πολλοί βουλευτές. Άλλοι δεν αντιδρούν στο να υπάρχουν ΣΥΡΙΖΑ και «κόμμα Τσίπρα» σε ανταγωνιστικά ψηφοδέλτια, άλλοι σκέφτονται εξαιτίας αυτού να… «αποστρατευθούν» και άλλοι ψάχνουν για… μεταγραφές κατά τη μεριά του ΠΑΣΟΚ, αν δεν τους χτυπήσει νωρίτερα και κατά μόνας την πόρτα ο Αλέξης Τσίπρας.
Η Κίμπερλι στο Liberty και το μήνυμα της Ουάσιγκτον
-Το πλοίο-μουσείο, το Liberty, που βρίσκεται αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Πειραιά, επισκέφθηκε χθες η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Μία επίσκεψη γεμάτη συμβολισμούς αφού σε αυτόν τον τύπο πλοίων, αμερικανικής ναυπήγησης, στηρίχθηκε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο η ελληνική ναυτιλία, αγοράζοντας 100 από αυτά για να αναγεννηθεί από τις στάχτες της και να κυριαρχήσει στην παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία. Η χθεσινή παρουσία της πρέσβεως έγινε στο κατάλληλο momentum, μιας και οι ΗΠΑ υπό την κυβέρνηση Τραμπ έχουν ως προτεραιότητα την αναγέννηση της αμερικανικής εμπορικής ναυτιλίας. Επίσης, είναι μια υπενθύμιση του πώς η μεταπολεμική ισχύς των ΗΠΑ διαμόρφωσε τον παγκόσμιο χάρτη, αλλά και του πώς η ελληνική ναυτιλία κατάφερε να εκτοξευθεί διεθνώς, αξιοποιώντας τότε ένα αμερικανικής ναυπήγησης πλοίο. Το ΔΣ του μουσείου Hellas Liberty ενημερώθηκε μέσω του υπουργείου Ναυτιλίας ότι η Κίμπερλι ήθελε να το επισκεφτεί γνωρίζοντας τη σημασία του. Έδειξε μεγάλο ενθουσιασμό και επισκέφθηκε όλους τους χώρους του πλοίου ρωτώντας για τα διάφορα ιστορικά εκθέματα. Ο πρόεδρος, ο Γιώργος Τσαβλίρης, της χάρισε μία ασημένια τριήρη και ο Γιάννης Πλατσιδάκης το βιβλίο του ιστορικού Γιώργου Φουστάνου για την ιστορία των Liberty. Παρών και ο υπουργός Βασίλης Κικίλιας ο οποίος συνόδευσε την πρέσβη. Η επίσκεψη λειτούργησε ως μήνυμα προς πολλούς αποδέκτες: στην Αθήνα, που επιχειρεί να ενισχύσει τον ρόλο της ως αξιόπιστος σύμμαχος στην Ανατολική Μεσόγειο, στους εφοπλιστές, που παραμένουν κρίσιμος μοχλός ευρωατλαντικής ναυτιλιακής ισχύος και φυσικά προς τη διεθνή κοινότητα, σε μια περίοδο που οι θαλάσσιες οδοί ξαναγίνονται πεδίο γεωπολιτικών ανταγωνισμών, από την Ερυθρά Θάλασσα μέχρι τη Θάλασσα της Νότιας Κίνας.
Ο Ισραηλινός επενδυτής και το… σφυρί
-Με την περιπέτεια των πλειστηριασμών φαίνεται ότι κινδυνεύει να εμπλακεί ο Ισραηλινός επενδυτής Meni Weitzman που μέσω του ομίλου του ήλεγχε την αλυσίδα Brown Hotels και φέρεται να κατέχει περίπου 120 ξενοδοχεία, εστιατόρια και ακίνητα σε όλο τον κόσμο. Πρόκειται για μια υπόθεση με αρκετό… μυστήριο και ερωτήματα, για το πώς ένας επενδυτής αυτού του βεληνεκούς βρίσκεται έστω και τυπικά αντιμέτωπος με το σφυρί. Συγκεκριμένα, χθες αναρτήθηκε πλειστηριασμός σε βάρος του Meni Witzman (όπως αναγράφεται το όνομά του στην κατασχετήρια έκθεση). Επισπεύδοντες είναι η εταιρεία “V.A. Conland Τεχνική”, η οποία εξειδικεύεται στον τομέα των πολυτελών κατασκευών και είχε αναλάβει αρκετά από τα ξενοδοχεία της Brown Hotels, όπως το Brown Acropole, το Brown Lighthouse Athens, το Isla Brown Corinthian Resort, το Villa Brown Ermou κ.ά., καθώς και ο πολιτικός μηχανικός Α.Β. Εκτελεστός τίτλος είναι μια διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, από το 2024, ενώ το ποσό της κατάσχεσης ανέρχεται σε 60.000 ευρώ. Τώρα πάμε στο τι απειλείται να βγει στο σφυρί: πρόκειται για μια αυτοτελή και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία -κατά πλήρη κυριότητα- ήτοι διαμέρισμα του 9ου ορόφου σε εσοχή από την οδό Γ. Σταθά 20 και 6ου ορόφου σε εσοχή από την οδό Δημάκη 8, «μετά του ανήκοντος σε αυτό ως παράρτημα -δώμα- του 10ου ορόφου» μιας πολυκατοικίας χτισμένης στη θέση «Σχιστή Πέτρα», στο Κολωνάκι. Το διαμέρισμα που έχει επιφάνεια 208,30 τ.μ. και το δώμα 52,19 τ.μ. αγοράστηκε από τον Ισραηλινό επενδυτή τον Ιούλιο του 2019. Ο πλειστηριασμός έχει προγραμματιστεί για τις 9 Ιανουαρίου 2026 και η τιμή πρώτης προσφοράς είναι στα 1.431.000 ευρώ. Επί του ακινήτου πάντως και σε βάρος του Meni Witzman έχουν εγγραφεί αρκετά βάρη και ειδικότερα, προσημείωση υποθήκης για 4 εκατ. ευρώ, τον Οκτώβριο του 2022, υπέρ της ισραηλινής εταιρείας Michlol Growth Limited, συντηρητική κατάσχεση για 430.000 ευρώ, δυνάμει απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών τον Φεβρουάριο του 2024, υπέρ της “V.A. Conland Τεχνική”, καθώς και η αναγκαστική κατάσχεση για 60.000 ευρώ που έγινε τον Ιούνιο του 2025 και οδηγεί στον πλειστηριασμό. Αν έπρεπε να γίνει μια πρόβλεψη, θα στοιχημάτιζα ότι το σφυρί δεν θα χτυπήσει και το πιθανότερο είναι ότι σύντομα θα έχουμε αναστολή…
Το κούρεμα για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο
-Μια σημαντική κλιμάκωση σε ο,τι αφορά εισοδήματα και την περιουσία προκρίνει το νέο σχέδιο ρύθμισης των δανείων σε ελβετικό φράγκο, σε ο,τι αφορά τις τρεις κατηγορίες δανειοληπτών, ενώ η τέταρτη σχετίζεται με δανειολήπτες πιο εύπορους και δεν προβλέπει εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. Στους τελευταίους το κούρεμα είναι στάνταρντ, δηλαδή 15% στην ισοτιμία και επιτόκιο 2,90%. Στις τρεις προηγούμενες όμως κατηγορίες, που αναλόγως με τα μέλη κάθε οικογένειας το εισοδηματικό όριο ξεκινάει από 7,5 χιλ. ευρώ για την πρώτη και καταλήγει στις 22 χιλ. ευρώ περίπου, στη δεύτερη από 9,4 έως 23,4 χιλ. ευρώ περίπου και στην τρίτη από 11,2 χιλ. ευρώ και καταλήγει στις 25,2 χιλ. ευρώ. Η μεγάλη αυτή κλιμάκωση που προβλέπει κούρεμα ισοτιμίας ευρώ ελβετικού φράγκου κατά 50%, 30% και 20%, αντιστοίχως και επιτόκια από 2,30% έως 2,70% έχει πολλαπλή στόχευση: Nα προσφέρει μια δίκαιη και βιώσιμη λύση για τους δανειολήπτες, συνυφασμένη με τις δυνατότητές τους, που όμως δεν θα επιβαρύνει υπέρμετρα το τραπεζικό σύστημα και θα εξασφαλίζει τη μηδενική επιβάρυνση σε ο,τι αφορά τον Ηρακλή.
Η Κεραμέως και τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης
-Μετά το κλείσιμο της κοινωνικής συμφωνίας, για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως προτίθεται να αλλάξει τα δεδομένα στον 2ο Πυλώνα Ασφάλισης και τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης. Αξιόπιστες πληροφορίες αναφέρουν ότι η υπουργός εποπτεύει την κατάρτιση ενός νέου νομοσχεδίου που αφενός θα διορθώνει τις ανορθογραφίες του Ν.5078/2023 και αφετέρου θα θωρακίζει θεσμικά τον κλάδο της επαγγελματικής ασφάλισης με σύγχρονο, εμπειρικά δοκιμασμένο και προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα, νέο νομοθετικό πλαίσιο. Η νομοθετική πρωτοβουλία της υπουργού Εργασίας αναμένεται να εκδηλωθεί πολύ σύντομα αφού προηγήθηκαν διαβουλεύσεις με τους θεσμικούς φορείς και τους κοινωνικούς εταίρους. Θα περιλαμβάνει τη δημιουργία ισότιμου ρυθμιστικού πλαισίου μεταξύ των φορέων του 2ου πυλώνα, καθιέρωση ισότιμων και εναρμονισμένων υποχρεώσεων ενημέρωσης προς τα ασφαλισμένα τους μέλη, φορητότητα μεταξύ ΤΕΑ και των Ομαδικών Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων, αναμόρφωση των κινήτρων συμμετοχής και ανασχεδιασμό του φορολογικού πλαισίου. Επίσης, αναμένεται να εξεταστεί η θέσπιση της εισαγωγής συστήματος αυτόματης εγγραφής των εργαζομένων σε πολυεργοδοτικά επαγγελματικά ταμεία με δυνατότητα εξόδου μετά από 1 ή 2 χρόνια, στοιχείο που αποτελεί και πρόσφατη ισχυρή σύσταση της Κομισιόν προς τα κράτη-μέλη για την ενίσχυση των συμπληρωματικών συντάξεων κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα.
Ενα πανευρωπαϊκό σύστημα τιτλοποιήσεων βασισμένο στον «Ηρακλή»
-Οι θεσμοί στην Ευρώπη αναμένεται να αναμετρηθούν το επόμενο έτος γύρω από την προσπάθεια αναβίωσης της τιτλοποίησης και η Ελλάδα είναι σε φάση να διδάξει από την πρόσφατη εμπειρία της και την κρίση χρέους, προσδίδοντας στη γνώση αναπτυξιακή διάσταση. Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα του Politico, στην Ελλάδα ο Ηρακλής αποτέλεσε κεντρικό εργαλείο σταθεροποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η πατρότητα του Ηρακλή ανήκε ως γνωστόν στον πρώην υφυπουργό Οικονομικών Γιώργο Ζαββό. Τώρα όμως, όταν μιλάμε για πανευρωπαϊκές τιτλοποιήσεις, τα πράγματα δυσκολεύουν. Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η ιδέα κοινών εγγυήσεων που έφερε ο Ηρακλής προσκρούει στη διαχρονική δυσπιστία μεταξύ κρατών-μελών. Για τον λόγο αυτόν, ο κ. Ζαββός προτείνει οι εγγυήσεις να μη χορηγούνται αποκλειστικά από τα κράτη, αλλά κυρίως από ευρωπαϊκά ιδρύματα, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή άλλοι οργανισμοί της ΕΕ.
Ο Πιστιόλης «παρκάρει» υπό κατασκευή megayacht
-Στη Wall Street το διάβασαν ως ακόμη μία κίνηση μεταφοράς ισχύος μέσα στο ίδιο οικοσύστημα συμφερόντων. Ο Ευάγγελος Πιστιόλης «παρκάρει» το υπό κατασκευή megayacht από την Top Ships στη νεότερη θυγατρική Rubico, με μια προκαταβολή μόλις $4 εκατ., αφήνοντας ανοιχτό το option έως τον Μάρτιο. Στεγνή κίνηση, χαμηλού ρίσκου για τη Rubico, υψηλού ελέγχου για τον ίδιο. Το μοτίβο επαναλαμβάνεται: περιουσιακά στοιχεία από τον βασικό μέτοχο μεταφέρονται σε εταιρείες που ο ίδιος ελέγχει, με ανεξάρτητες επιτροπές να δίνουν τον θεσμικό μανδύα. Η απόδοση του Para Bellvm, μικρή αλλά υπαρκτή, δείχνει πως το «yachting pivot» δεν είναι χόμπι αλλά παράλληλο revenue stream που χτίζεται βήμα βήμα. Η χρηματιστηριακή αγορά το διαβάζει ως εξής: ο Πιστιόλης τεστάρει αντοχές και ρευστότητα, ενώ διαμορφώνει μια πλατφόρμα μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων από private σε listed vehicles. Για όσους παρακολουθούν τη μετοχή, αυτό είναι ένδειξη για το πού κατευθύνεται η εταιρική στρατηγική όταν το core shipping δεν επαρκεί για την επόμενη ημέρα.
Ο Βύρων Βασιλειάδης εισέρχεται στα containerships με δύο παραγγελίες για ναυπήγηση
-Η κίνηση του Β.Β να επενδύσει και σε άλλο κλάδο στην εμπορική ναυτιλία, βάζοντας παραγγελία για τη ναυπήγηση δύο κοντεϊνερόπλοιων μεταφορικής ικανότητας 1.900 teu το καθένα και παράλληλα να κλιμακώσει την παρουσία του στα δεξαμενόπλοια LR2, δεν είναι απλώς επιχειρηματική επέκταση. Είναι το πρώτο, ξεκάθαρο σημάδι ότι το V Group στοχεύει να «γραφτεί στον χάρτη» των ελληνικών ομίλων με πολυκλαδικό αποτύπωμα. Η δημιουργία της OceanV λειτουργεί ως κλασική θωράκιση governance: καθαρή διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο energy play των τάνκερ και το νέο στοίχημα στα feeders, ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν στο μέλλον διαφορετικές στρατηγικές χρηματοδότησης. Σε επίπεδο timing, η τοποθέτηση σε ναυπηγήσεις μικρών boxships για παράδοση ’28–’29 δείχνει ότι ο Βασιλειάδης «ποντάρει» στη σταδιακή αναδιάρθρωση των feeder routes και στην πιθανή συνέχιση της tightness στις ικανότητες shortsea-ασιατικών trades. Αντίθετα, τα δεξαμενόπλοια LR2 για το ’29 μοιάζουν περισσότερο με ασφαλιστική δικλείδα σε μια αγορά που μπορεί να δώσει ισχυρό upside αν οι ροές raffinate και clean προϊόντων συνεχίσουν να αναδιατάσσονται από τις γεωπολιτικές εντάσεις. Το πιο ενδιαφέρον παραπολιτικό στοιχείο είναι πως αυτή η επιθετική διάθεση, με συνολικές φετινές δεσμεύσεις κεφαλαίου περί τα $520 εκατ. ενισχύει την αίσθηση ότι ο Β.Β θέλει να διαφοροποιηθεί από την κλασική «σιωπηλή» πορεία των νεότερων παικτών του κλάδου. Κινείται με ρυθμό που παραπέμπει σε παραδοσιακά ισχυρούς ομίλους, ενώ ταυτόχρονα εκμεταλλεύεται τη συγκυρία: οι τράπεζες ζητούν ESG βιτρίνα και οι ναυλωτές δείχνουν ξεκάθαρη προτίμηση σε eco tonnage.
Το διπλό ποντάρισμα του Οικονόμου
-Η TMS Group του Γιώργου Οικονόμου δείχνει πώς η ελληνική ναυτιλία συνδυάζει στρατηγική με χρηματοοικονομική επιδεξιότητα. Η εταιρεία επιστρέφει στο κινεζικό ναυπηγείο Zhoushan Changhong για να παραγγείλει έως και 10 LNG dual-fuel neo-panamax 11.400-TEU πλοία, μετά τις 10 αντίστοιχες μονάδες που είχε παραγγείλει νωρίτερα φέτος. Με τις πρώτες παραδόσεις να ξεκινούν το 2028, η TMS έχει ήδη εξασφαλίσει μακροχρόνιες ναυλώσεις με τη Zim για 12 χρόνια, σε συμφωνία ύψους 2,3 δισ. δολαρίων. Η κίνηση αυτή δείχνει δύο βασικά πράγματα: πρώτον, η TMS επενδύει σε νεότερα, πιο οικολογικά πλοία, μειώνοντας περιβαλλοντικό ρίσκο και ανοίγοντας παράλληλα πρόσβαση σε premium ναύλους. Δεύτερον, ενώ τα 10 πρώτα πλοία έχουν ήδη ναυλωθεί, η τελευταία παραγγελία φαίνεται να γίνεται και με «συμβόλαια υπό συζήτηση» με ευρωπαϊκές Liner εταιρείες, προσθέτοντας δυνατότητα upside σε μακροχρόνιο εισόδημα. Από την πλευρά αναλυτών της Wall Street, η στρατηγική της TMS μοιάζει με διπλό ποντάρισμα: εξασφαλίζει σταθερότητα με μακροχρόνιες ναυλώσεις και ταυτόχρονα κρατά ανοιχτές επιλογές για περαιτέρω εμπορική εκμετάλλευση. Πρόκειται για κίνηση που συνδυάζει τεχνολογία, πράσινη μετάβαση και χρηματοοικονομική διαχείριση, χαρακτηριστικά που κάνουν τη TMS να ξεχωρίζει στην παγκόσμια ναυτιλιακή αγορά.
Στη Βρετανία η Profile Systems
-Στη Μ. Βρετανία έχει στρέψει την προσοχή της η Profile Systems του Χαράλαμπου Στασινόπουλου και πληροφορίες αναφέρουν πως είναι κοντά στην εξαγορά μιας μεγάλης εταιρείας λογισμικού. Εκτός από τα μεγέθη της εταιρείας πολύ σημαντική θεωρείται η εμπειρία και η γνώση της βρετανικής αγοράς που ενδεχομένως να ανοίξει τον δρόμο και για άλλα deals. Άλλωστε η διοίκηση της Profile έχει ανακοινώσει τη στρατηγική της για επενδύσεις και εξαγορές ύψους €100 εκατ. έως το 2028. Ο ίδιος ο Χ. Στασινόπουλος, πρόεδρος και βασικός μέτοχος (46,5%), έχει θέσει ως στόχο έσοδα €130 εκατ. το 2028 - υπερδιπλάσια των σημερινών. Από αυτά, €80-90 εκατ. θα προέλθουν από οργανική ανάπτυξη και €40-50 εκατ. από εξαγορές. Σήμερα, το 70-80% του τζίρου της Profile προέρχεται από την Ευρώπη και η εταιρεία θεωρείται leader στο χρηματοοικονομικό λογισμικό, με παρουσία σε πάνω από 50 χώρες.
To ρεκόρ του Νοεμβρίου στο ΧΑ και το ομόλογο της Lamda
-Ο Νοέμβριος 2025 θα καταγραφεί ως ο μήνας με τις εγγραφές ρεκόρ, νέων επενδυτικών κωδικών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Εγγράφηκαν 3.538 νέοι χρηματιστηριακοί κωδικοί, σηματοδοτώντας ένα ξέσπασμα ενδιαφέροντος από μικροεπενδυτές. Κάτι που εν πολλοίς οφείλεται στο ομόλογο της Lamda Development. H δημόσια εγγραφή για το επταετές ομόλογο της Lamda Development των €500 εκατ., από 12 έως 14 Νοεμβρίου, προσέφερε απόδοση 3,8% και προσέλκυσε χιλιάδες νέους επενδυτές. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη συγκεκριμένη έκδοση οι ιδιώτες επενδυτές -μόνοι τους- υπερκάλυψαν το συνολικό ποσό των €500 εκατ. που είναι και το μεγαλύτερο ομόλογο στην ιστορία της εταιρείας. Το Φθινόπωρο ήταν ιδιαίτερα δυναμικό για την ελληνική αγορά εταιρικών ομολόγων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τον Σεπτέμβριο, όταν η ΓΕΚ Τέρνα έβγαλε ομόλογο €500 εκατ. με υπερκάλυψη 2,4 φορές και προσφορές-ρεκόρ €1,2 δισ., που είναι το μεγαλύτερο ποσό σε ομολογιακή έκδοση στην ιστορία του Χρηματιστηρίου. Ακόμη και το 3,2% που ήταν η απόδοση του ομολόγου, θεωρήθηκε ελκυστικό για τους αποταμιευτές που δεν ικανοποιούνται από τα επιτόκια κατάθεσης των τραπεζών.
Οι Γερμανοί εξοπλίζονται σαν να μην υπάρχει αύριο
-Τις τελευταίες μέρες στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης καταγραφόταν μια εντυπωσιακή και υπεραισιόδοξη αύξηση τιμών στις μετοχές γερμανικών μετοχών Αμυντικής Βιομηχανίας. Τελικά, το μυστήριο λύθηκε. Την ερχόμενη εβδομάδα, το γερμανικό κοινοβούλιο θα κληθεί να εγκρίνει όχι μία ούτε δύο, αλλά 29 αμυντικές συμβάσεις, συνολικής αξίας ρεκόρ €52 δισεκατομμυρίων. Πρόκειται για την πιο φιλόδοξη στρατιωτική αναβάθμιση στη μεταπολεμική ιστορία της Γερμανίας. Ο Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είναι αποφασισμένος να μετατρέψει την Bundeswehr στον ισχυρότερο συμβατικό στρατό της Ευρώπης. Οι παραγγελίες καλύπτουν ευρύ φάσμα: €22 δισ. για βασικό στρατιωτικό εξοπλισμό, €4,2 δισ. για οχήματα πεζικού Puma, €3 δισ. για αντιπυραυλικά συστήματα Arrow 3 και €1,6 δισ. για δορυφόρους επιτήρησης. Είναι η μεγαλύτερη σε αριθμό και αξία δέσμη κρατικών συμβάσεων που εγκρίνεται ποτέ σε μία κλειστή συνεδρίαση της επιτροπής προϋπολογισμού του Bundestag. Στο χρηματιστήριο έχει στηθεί πάρτι. Η αμυντική βιομηχανία εκτοξεύεται. Η Rheinmetall, ο μεγαλύτερος Ευρωπαίος κατασκευαστής πυρομαχικών, έχει δει τη μετοχή της να τριπλασιάζεται από το 2022, ξεπερνώντας τα €600 ανά μετοχή. Η Hensoldt, που ειδικεύεται σε συστήματα επιτήρησης, σημείωσε άνοδο 180% την τελευταία διετία. Η ThyssenKrupp Marine Systems, κατασκευαστής υποβρυχίων, βλέπει ρεκόρ παραγγελιών. Το ειδικό ταμείο των €100 δισ. που δημιουργήθηκε το 2022 για τη γερμανική άμυνα εξαντλείται ταχύτερα από το αναμενόμενο.
