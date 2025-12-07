Σουζάνα και Δημήτρης Αντωνακάκης: Το εμβληματικό ζευγάρι της ελληνικής αρχιτεκτονικής

Με αφορμή την πρόσφατη αποκατάσταση του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου, ενός από τα πρώτα και σημαντικότερα έργα του Atelier 66, επιστρέφουμε στην πορεία δύο σημαντικών δημιουργών