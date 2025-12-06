Δασμός 110%: Το paywall της Ενιαίας Αγοράς – Πώς θα αλλάξει το «παιχνίδι» για τις τράπεζες
Δασμός 110%: Το paywall της Ενιαίας Αγοράς – Πώς θα αλλάξει το «παιχνίδι» για τις τράπεζες
Άμεση κρίνει ο SSM την ανάγκη για απελευθέρωση των διασυνοριακών συναλλαγών - Η αλλαγή στο τραπεζικό μοντέλο και η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων
Αλλαγή στο τραπεζικό μοντέλο και επιτάχυνση μιας ενιαίας ένωσης αποταμιεύσεων και επενδύσεων, που θα προωθεί τις διασυνοριακές συναλλαγές και θα εξασφαλίζει τις εγγυήσεις των καταθέσεων, είναι η βασική στόχευση της εποπτείας των τραπεζών.
Άμεση κρίνει ο SSM την ανάγκη για απελευθέρωση των διασυνοριακών συναλλαγών. Η μη απελευθέρωσή τους ισοδυναμεί με δασμούς 110% επί της αξίας των υπηρεσιών σύμφωνα με τα όσα καταγράφει το ΔΝΤ. Την αλλαγή του τραπεζικού μοντέλου και της αντίστοιχης αντιμετώπισής του από την εποπτεία αναζητά ο SSM. Αυτό προκύπτει από πρόσφατη συνέντευξη της Maria Luís Albuquerque, Επίτροπο Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.
Η αξιωματούχος σημειώνει πως ορισμένες επικρίσεις σε σχέση με το κανονιστικό περιβάλλον είναι κατανοητές και πως τα ίδια αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν με λιγότερες τριβές, απελευθερώνοντας πόρους για δανεισμό, καινοτομία και ψηφιακό μετασχηματισμό.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Άμεση κρίνει ο SSM την ανάγκη για απελευθέρωση των διασυνοριακών συναλλαγών. Η μη απελευθέρωσή τους ισοδυναμεί με δασμούς 110% επί της αξίας των υπηρεσιών σύμφωνα με τα όσα καταγράφει το ΔΝΤ. Την αλλαγή του τραπεζικού μοντέλου και της αντίστοιχης αντιμετώπισής του από την εποπτεία αναζητά ο SSM. Αυτό προκύπτει από πρόσφατη συνέντευξη της Maria Luís Albuquerque, Επίτροπο Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.
Η αξιωματούχος σημειώνει πως ορισμένες επικρίσεις σε σχέση με το κανονιστικό περιβάλλον είναι κατανοητές και πως τα ίδια αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν με λιγότερες τριβές, απελευθερώνοντας πόρους για δανεισμό, καινοτομία και ψηφιακό μετασχηματισμό.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα