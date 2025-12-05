ΟΠΑΠ: Νέα αγορά 230.374 μετοχών από την Allwyn με τίμημα άνω των €4 εκατ.

Ενισχύει περαιτέρω τη θέση της στον ΟΠΑΠ η Allwyn - Η χθεσινή συναλλαγή πραγματοποιήθηκε με μέση τιμή 18,0798 ευρώ ανά μετοχή