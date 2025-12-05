ΟΠΑΠ: Νέα αγορά 230.374 μετοχών από την Allwyn με τίμημα άνω των €4 εκατ.
Ενισχύει περαιτέρω τη θέση της στον ΟΠΑΠ η Allwyn - Η χθεσινή συναλλαγή πραγματοποιήθηκε με μέση τιμή 18,0798 ευρώ ανά μετοχή
Η Allwyn International απέκτησε στις 4 Δεκεμβρίου συνολικά 230.374 μετοχές του ΟΠΑΠ έναντι περίπου 4,17 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε με μέση τιμή 18,0798 ευρώ ανά μετοχή.
Υπενθυμίζεται ότι η Allwyn είχε αποκτήσει μετοχές του ΟΠΑΠ αξίας περίπου 6,02 εκατ. ευρώ στις 3 Δεκεμβρίου, ενώ είχε προηγηθεί η αγορά μετοχών αξίας άνω των 10 εκατ. ευρώ την 1η και τη 2α Δεκεμβρίου.
Πιο αναλυτικά:
Η «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και των σχετικών διατάξεων του ελληνικού δικαίου, ότι την 4 Δεκεμβρίου 2025 έλαβε γνωστοποίηση από την «Allwyn International AG» («AIAG»), νομικό πρόσωπο στενά συνδεδεμένο με τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:
– Pavel Šaroch, Αντιπρόεδρος / Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
– Katarina Kohlmayer, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
– Robert Chvátal, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
σχετικά με την κατωτέρω συναλλαγή επί μετοχών της Εταιρείας.
